Un mal ejemplo…

Punto por punto

Augusto Corro

Los tiempos difíciles de pandemia que vivimos nos exigen serenidad, solidaridad, constancia, seriedad, disciplina y un profundo amor a la vida.

Sin esos requisitos no hay posibilidad de superar la crisis que nos azota provocada por el coronavirus (Covid-19).

Es necesario entender que si no hay vacuna contra el virus, éste continuará con su espiral de muerte. Se podrá domar, pero no extinguirlo.

Somos millones de seres humanos que anhelamos dejar el confinamiento. Es inhumano permanecer encerrados, con la ligera esperanza de que un día termine la pesadilla; pero parece que no todo mundo lo entiende.

Quizá la única situación que justifique no quedarte en casa es aquella que obliga a salir a buscar alimento, o a cumplir con algún compromiso de trabajo necesario para no complicar más la vida comunitaria.

Pero las autoridades piensan de diferente manera. En sus prédicas diarias no se cansan de exhortar al cumplimiento de las medidas sanitarias para, entre otras cosas, domar la pandemia.

Son como las llamadas a misa. El que quiere va. Solo que con el coronavirus no se juega. O te cuidas o te mueres. Claro, hay sobrevivientes, pero no por ello se debe bajar la guardia. Repito, si no hay vacuna contra el virus, el mal continuará.

Si usted lee los periódicos se da cuenta que son innumerables informaciones que se tratan en relación a la pandemia. Algunas notas no son nada halagadoras. Y como son vertidas por personas e instituciones reconocidas, la incertidumbre crece.

Por ejemplo, mientras las autoridades dicen que ya se domó la epidemia, el Instituto de Física de la UNAM declaró que en México, la curva de contagios por el Covid-19 está en crecimiento y faltan semanas para que llegue a su pico máximo, es decir a los díasa de mayor contagio.

¿Quién dice la verdad? La grave de la situación nos obliga a ubicarnos en la realidad y hacer un análisis objetivo de lo que vemos y sabemos. Un minucioso estudio para definir nuestra conducta a seguir.

Claro, lo que usted decida es su responsabilidad, lo que sí es importante sugerirle es que no baje la guardia en la práctica de las recomendaciones sanitarias y que se quede en casa. No hay más opciones.

Ante la incertidumbre y el cúmulo de informaciones encontradas, lo correcto es el cuidado hacia nosotros. Invocar a la serenidad para acelerar los hechos que prolonguen la pandemia hasta el infinito.

Si los funcionarios del gobierno se encuentran inquietos por reanudar sus campañas políticas en busca de votos y decidieron dejar el confinamiento, que lo hagan. Ya sabemos el tamaño de su irresponsabilidad. Nosotros no relajaremos nuestra disciplina sanitaria.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tomó la decisión de reiniciar su vida pública e ir hacia la normalidad, tras la cuarentena planteada por las autoridades sanitarias debido a la pandemia.

Así, el próximo lunes, el mandatario irá al sureste a dar el banderazo de salida para las obras del Tren Maya. ¿Ya quedarse en casa no tiene caso? ¿No vale continuar con la medida sanitaria más importante?

Desafortunadamente el mal ejemplo de la principal autoridad estimulará a la población a dejar el confinamiento. Por supuesto, es importante revivir la economía, pero es superior la idea de mantenerse son vida.

Ojalá y el presidente López Obrador visite a los tres mil tzotziles de Chenalhó, Chalchiuitán y Aldama que corren el riesgo de padecer hambruna. Ellos son indígenas desplazados de Chiapas.

Por cierto, la inauguración de las obras del citado tren maya bien pudo efectuarse con una ceremonia virtual, simbólica, para evitar el riesgo del contagio en los actos públicos, que se quiera o no siempre asisten grupos de aduladores o mirones; pero el mandatario López Obrador prefiere predicar con el mal ejemplo. ¿Usted qué opina amable lector?

La violencia en los hogares

Debido a la violencia, principalmente en los hogares, derivada del confinamiento por el coronavirus (Covid-19) es necesario que las autoridades implementen medidas urgentes de seguridad.

Lo anterior se manifestó en la tercera sesión virtual del Foro Ciudadano por la CDMX, organizado por los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, Nora Arias Contreras: del PAN, Andrés Atayde Rubiolo; del PRI, Israel Betanzos Cortés, y del Verde Ecologista, Jesús Sesma Suárez.

Participaron en esos trabajos especialistas en la materia, quienes dijeron que pese al número de denuncias el gobierno capitalino no ha implementado correctamente acciones en materia de justicia.

También señalaron que falta coordinación entre los encargados de impartir justicia, así como la capacitación constante de los cuerpos de seguridad.

Durante su intervención, Patricia González Rodríguez exhortó a las autoridades a realizar un trabajo coordinado para erradicar la violencia familiar. Se pronunció por aplicar la legislación en la construcción de instituciones fuertes, que enfrenten las causas y factores de a violencia en los hogares capitalinos.

Sostuvo que urgen acciones eficaces en las investigaciones a cargo de los cuerpos de seguridad y de las áreas de procuración de justicia, “para evitar impunidad en casos graves; así como promover la mediación y evitar que escale la violencia familiar y el feminicidio, que se ha convertido en una pandemia permanente”.

