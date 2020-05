Acciones fallidas en materia de justicia

Segunda vuelta

Luis Muñoz

ISSSTE separa de cargo a subdirectora

Aun en medio de la pandemia del coronavirus, las aspiraciones políticas están presentes.

Ya piensan en su futuro quienes aspiran a un cargo de elección en los comicios del próximo año, donde se disputarán más de 3 mil 500 cargos, entre ellas 15 gubernaturas, así como diputaciones y alcaldías.

Por ello es momento (eso no significa que otros momentos no lo sean) de que las autoridades se apliquen en atender uno de los principales flagelos que afecta a más 120 millones de habitantes de este país y en particular de esta ciudad capital: la inseguridad y la violencia.

Deben hacer a un lado su actitud de cerrazón y tomar en cuenta las recomendaciones y propuestas de los especialistas en la materia e implementar medidas urgentes ante la creciente violencia, sobre todo al interior de los hogares, como bien ha sugerido en diversos momentos la dirigente local del PRD, Nora Arias Contreras, que conoce bien el pulso de la ciudad.

Qué cada quien haga su tarea ¡y bien!, es importante porque del resultado de sus acciones dependerá la inclinación del voto en las elecciones intermedias del 2021. Qué no se les olvide que los ciudadanos tendrán la ocasión de premiar o castigar el comportamiento de los servidores públicos.

En la tercera sesión del Foro Ciudadano por la CDMX, organizado por las dirigencias del PAN, PRI, PRD y PVEM, especialistas en el tema coincidieron en que no se han implementado correctamente acciones legislativas en materia de justicia.

Destacan la falta coordinación entre los encargados de impartir justicia con las alcaldías; sin esa armonización no es posible brindar seguridad a los ciudadanos.

Para los especialistas los cuerpos de seguridad necesitan capacitación constante, cosa que ha estado ausente porque se minimizan las capacidades de los policías, los primeros en el contacto con las víctimas. Esto escala a los peritos y a los jueces en los ministerios públicos.

La doctora Patricia González Rodríguez expone la realidad, debido al incremento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, se requieren acciones urgentes y eficaces en el desarrollo de investigaciones que tienen que abordar los cuerpos de seguridad pública y las áreas de procuración de justicia a fin de evitar impunidad en casos graves, promover la mediación y evitar que escale la violencia familiar y el feminicidio, que se ha convertido en un flagelo permanente.

Frente a esta situación, la doctora González hizo un pertinente y urgente llamado a las autoridades a realizar un trabajo coordinado para erradicar la violencia familiar y aplicar la legislación en la construcción de instituciones fuertes que enfrenten las causas y los factores de la violencia y en general todo tipo de actos delictivos.

Desde acuerdo con el especialista Mario Arturo Tapia Vargas, la “seguridad absoluta no existe”, es sólo un estado ideal. “La seguridad depende de la percepción del valor esperado” y para alcanzarla hay que identificar los factores de amenaza y de riesgo y con ello reconocer las debilidades y vulnerabilidades propias que el Estado tiene en materia de seguridad.

En su intervención, el maestro Jorge Alberto Lara Rivera aseguró que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es sumamente peligroso. Agregó que debe procurarse la legalidad en la actuación de todos los efectivos desplegados; es decir, certificar su capacitación en cuestión de seguridad pública.

El maestro Renato Sales Heredia se refirió a la necesidad de profesionalizar las policías y hacer “acupuntura urbana”. Comentó que no es posible que los miembros de la policía tengan sueldos muy básicos, como los elementos uniformados comunitarios, quienes apenas alcanzan sueldos de no más de cinco mil pesos.

Sales Heredia refirió que el artículo 5º transitorio viola la Constitución de México, al darle a las Fuerzas Armadas y al Ejército atribuciones para prevenir el delito; “ahora veremos a los militares o a los marinos deteniendo al grafitero o al que viaja en estado de ebriedad en el Metro”, dijo.

Con el tema Acciones Legislativas en Materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el doctor Isidro Cisneros comentó que “vivimos en tiempos de oscuridad, en los que la delincuencia tiene un poder descomunal, incluso con alcance internacional, y su armamento supera al Estado”.

Criticó que los feminicidios en el país vayan en aumento de manera exponencial desde que la cuarentena comenzó y recordó que se reciben más de 890 llamadas por violencia familiar y de género, lo cual es sumamente alarmante, porque quiere decir que no hay territorio seguro en nuestro país para que las mujeres estén a salvo.

Los organizadores del evento son los dirigentes del PAN, PRI, PRD y PVEM, Andrés Atayde, Israel Betanzos, Nora Arias, Jesús Sesma y Leonel Luna, respectivamente.

Da de baja ISSSTE a subdirectora

El ISSSTE informó que se separó de su cargo a la subdirectora administrativa del Hospital Regional Adolfo López Mateos, Leslie Aguilar Ayala, y en su lugar se nombró como encargado a José María Zea Díaz, quien tiene la encomienda de suministrar, de manera eficaz y transparente, el equipo que necesite el cuerpo médico para su protección durante la atención en el área Covid-19 del nosocomio, así como en los demás servicios.

El mayor interés del ISSSTE es proteger y apoyar a todo el personal médico y de enfermería que diariamente permanece en la primera línea de batalla contra el coronavirus en todo el país. Además, de otorgar una atención de calidad y con buen trato a los 13.3 millones de trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

