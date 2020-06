Con semáforo rojo en Cancún, AMLO inicia obra del Tren Maya

José Luis Montañez

Arranca gira por el sureste en pico de pandemia

Que su interés es reactivar la economía del país lo antes posible

Pese a que no se emitió autorización de parte de las autoridades de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su gira este lunes en la península de Yucatán, visitando en primera instancia, Cancún, una de las ciudades con mayor índice de contagios y defunciones por Covid-19 a nivel nacional, razón que no fue suficiente para que el mandatario desistiera de su decisión.

Aunque el Ejecutivo inicialmente anunció que retomaría sus giras el martes 2 de junio, finalmente, adelantó su plan un día y este lunes visita Quintana Roo con esta agenda: 07:00 horas, conferencia matutina, 11:00 horas, acto por Día de la Marina y a las 15:30 horas, banderazo de inicio a obras del Tren Maya en Quintana Roo.

El itinerario del Presidente en los próximos días por Yucatán, Campeche y Chiapas será también para dar banderazo de arranque del mega proyecto. Este viernes estará en Tabasco para supervisar los trabajos de la refinería de Dos Bocas.

A unas horas de su llegada a Cancún, ayer se reportaron siete nuevos decesos en Quintana Roo, seis de los cuales fueron confirmados en este destino turístico, desde donde López Obrador reunició sus giras de trabajo en medio de la pandemia, con el semáforo en rojo en prácticamente todos los estados.

El Presidente ha mencionado en reiteradas ocasiones que su interés es reactivar la economía en el país lo antes posible, guardando las medidas de sanidad emitidas por las autoridades correspondientes, no obstante, la semana pasada, ante el cuestionamiento de salir de gira aún sin esperar la resolución de las autoridades de salud, argumentó: “De cualquier forma me van a criticar”, de modo que no había vuelta atrás y su decisión estaba tomada.

Algunos cancunenses se manifiestan en contra

Dada la situación de pandemia que enfrenta el país, y que particularmente Cancún no ha presentado cifras alentadoras frente al Covid-19, algunos cancunenses manifestaron su inconformidad , al igual que cientos de ciudadanos en otras ciudades del país.

Ayer, se manifestaron con una caravana de automóviles que comenzó en la emblemática glorieta del “Ceviche”, punto de reunión tradicional para este tipo de eventos.

La convocatoria a la caravana en Quintana Roo se hizo a través de las redes sociales y se puso como horario de inicio las 10 de la mañana, cuando arribaron personas con pancartas en las que se podía leer: “Andrés López, en Quintana Roo no te queremos. AMLO vete ya”.

El objetivo de la caravana de vehículos era exigir que el Presidente de la República desistiera de visitar la entidad, por lo que denominaron a su movimiento “Únete al Frente Nacional Anti AMLO”, dijeron en un comunicado, donde además agregaron la dirección de internet, www.frena.com.mx

La manifestación se realizó a unas horas de que llegara a Cancún el Presidente y durante el último sábado de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.

La caravana desafió además el llamado de quedarse en casa, argumentando que lo mismo hace el Presidente, quien ayer domingo ya había emprendido su camino por carretera, rumbo a Quintana Roo, lo que representó cerca de 20 horas de viaje.

Reactivación en Q. Roo con propio semáforo

El gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, informó que los métodos para la reactivación económica en Quintana Roo, serán mediante un propio semáforo estatal en el cual plantea planes segmentados para la zona sur y norte.

De modo que los sectores serán abiertos de manera gradual, ordenada y segura, con un semáforo complementario al Federal para la reapertura económica, este semáforo establece cuatro fases identificadas por colores: rojo, naranja, amarillo y verde “Nuestro semáforo complementario es innovador y tiene enfoque regional; establece una señalización para región Sur y otra para región Norte; mide el riesgo de contagio de sector y actividad económica y define unidades de medida para la apertura gradual de cada giro”, dijo.

Indicó que el Plan Reactivemos Quintana Roo tiene como objetivo “proteger la salud y la vida; su estrategia es desmasificar las actividades sociales y económicas. En Quintana Roo las actividades esenciales incluyen el turismo, la construcción, el campo y las actividades en la costa y el transporte”.

Asimismo, explicó que “durante esta primera semana de junio todos debemos de conocer e implementar los protocolos; solo se permitirá que los trabajadores de los sectores esenciales se incorporen a su centro de trabajo. Quienes no estén en este caso, deberán quedarse en casa sin excusa incluidas las personas de los grupos vulnerables”, aseveró.

Es decir que será hasta el 8 de junio que se irá dando la apertura gradual de acuerdo al semáforo regional que será actualizado cada semana. De modo que los comerciantes y empresarios son clave para transitar del rojo al verde en el semáforo regional.

Finalmente aseveró que se actuará con mano firme contra quienes no cumplan las medidas de salud para evitar contagios, sin abusar de la autoridad pero si de manera enérgica.

Reabren negocios no esenciales en Chetumal

Pese a que la reactivación de la entidad no arrancaría sino hasta este lunes y de manera paulatina, de acuerdo a las disposiciones de Salud tanto federarles como estatales, muchos negocios no esenciales en Chetumal decidieron reabrir sus puertas desde el fin de semana, pues argumentan que la situación económica ya es insostenible.

Zapaterías, tiendas de reparación de celulares y algunas de ropa comenzaron a abrir sus puertas en la avenida De los Héroes, en el centro de Chetumal, a pesar de que el acceso de automóviles a esa vía se encuentra cerrado y mientras el Gobierno del Estado determinó que la cuarentena en la capital se alargaría una semana más.

Incluso negocios considerados no esenciales como estudios de tatuajes y papelerías volvieron a funcionar desde el domingo, pues los dueños advierten que de no hacerlo corren el riesgo quebrar de manera definitiva.

Se calcula que el 30 por ciento de los comercios del primer cuadro de la ciudad reiniciaron sus actividades comerciales, incluso desde el jueves pasado. “Ya no podíamos aguantar más esta situación. Tenemos casi dos meses sin ningún ingreso porque nos obligaron a cerrar por la contingencia, pero se nos juntaron los gastos de la luz, el agua y la renta de mi local. Solo en esto se me fueron 9 mil pesos, casi todos mis ahorros”, declaró la dueña de una zapatería en la avenida Héroes.

Saben que no deberían abrir

Los comerciantes, en su mayoría, son sabedores de que aún no se les ha permitido abrir sus cortinas, sin embargo, ante la desesperación por el acumulamiento de las deudas y los gastos, ha decidido enfrentar a las autoridades municipales y policíacas, que seguramente les reiterarán la invitación a cerrar hasta que el semáforo pase de rojo a naranja o a verde de manera paulatina.

Algunos comerciantes afirman que han intentado acercarse con autoridades municipales, para obtener el permiso formal del inicio de sus operaciones, pero no han sido escuchados, pues en cada ocasión que se han presentado en el Palacio Municipal, les comentan que no hay quien les atienda en las oficinas, ya que no acuden debido a la pandemia.

Mientras tanto, la población, poco a poco también comienza a recorrer la avenida Héroes, pues aunque la circulación vehicular se encuentra prohibida, no existe ningún impedimento para que entren a pie. Eso sí, se les hace la recomendación de usar cubrebocas y guardar la sana distancia.

Los comerciantes esperan que a partir de este lunes, al menos el 80 por ciento de los negocios se encuentren abiertos.

montanezaguilar@gmail.com