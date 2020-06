AMLO abandona a sectores muy vulnerables

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En la Secretaría de Salud nadie escucha a padres de niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca subir su mermada popularidad por el pésimo manejo que ha tenido frente a la pandemia de Covid-19 y que se ha caracterizado por dejar a otros sectores muy vulnerables totalmente desamparados, como por ejemplo, el de los niños con cáncer que ya de por sí, desde antes venían padeciendo por la escasez de sus medicamentos y falta de atención sin que en la Secretaría de Salud, cuyo titular es Jorge Alcocer, nadie escuche a los padres de estos menores que mantienen una huelga de hambre a las afueras de dicha dependencia.

Asimismo y ante la realidad dura y aplastante, el mandatario todavía se atreve a negar que en diversos hospitales, la cotidianeidad sea falta de medicamentos y material para que el personal sanitario pueda enfrentar esta grave crisis y siga repitiendo un día sí y al otro también, que ya “domó” la pandemia, cuestión que solo existe en la mente de López Obrador.

Por ello, no debe extrañar que el fin de semana, en alrededor de cuarenta ciudades del país se hayan registrado las caravanas denominadas: “Claxonazo contra el Gobierno Federal”, y “LópezVeteYa”, que surgieron a convocatoria es del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) y el Consejo Nacional Ciudadano. Y mientras, haciendo caso omiso de las manifestaciones en su contra, el tabasqueño se pasea en Palenque, Chiapas e iniciará una irresponsable gira para inaugurar una de sus magnas obras “estrella”, el Tren Maya.

A los más fieles seguidores del Presidente, no les gustó nadita tales manifestaciones y se sumaron a la postura de su guía y líder en cuanto a que se trataba de una manifestación “fifí”; incluso, desde Palenque, el tabasqueño pidió a sus adversarios “no comer ansias”, porque para 2022 viene una consulta para la revocación de mandato, pero aquí bien valdría la pena preguntarse: ¿en realidad López Obrador supone que será tan capaz de recuperar su popularidad?, no debería de olvidar que antes, están las elecciones del año entrante, las de 2021, sumamente importantes no solo para el Ejecutivo, sino para su partido, Morena y, encuestas van encuestas vienen, pero el caso es que tanto el tabasqueño como el instituto político que fundó, caminan por la cuerda floja.

Respecto a estas caravanas, una voz siempre mesurada la del presidente de la Jucopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló que el derecho a manifestarse en México está garantizado. “En México el gobierno de izquierda respeta el derecho a manifestarse.

El caso es que el tabasqueño hizo, -como reza un popular refrán-, “chirrión con el rabo” porque cada vez es más evidente el rechazo de la ciudadanía hacia su persona, pues hasta en su partido están divididos, ¿o no?

Municiones

*** Fracasaron las intenciones del viejo líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, de frenar la reactivación de la minería a partir de hoy, 1 de junio, y recibieron la condena de los sindicalistas del sector, porque la actitud del senador de Morena obedece a motivaciones políticas, pero daña a los mismos trabajadores que dice representar. Las 10 agrupaciones que integran la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México (UNASIM), que agrupa a 100 mil obreros de esos rubros, condenaron las intenciones fallidas de Gómez Urrutia de tratar de frenar la recuperación de la minería. La UNASIM, presidida por Carlos Pavón Campos, condenó la oposición de Gómez Urrutia, quien es economista de carrera, pero nunca ha sido minero, para que se reactiven las empresas de esa industria, porque con ello afecta a los mismos trabajadores que pretende representar. Es absurdo que un supuesto líder, no quiera que los trabajadores laboren. A pesar de las intenciones de Gómez Urrutia los empleados y trabajadores mineros reanudarán sus actividades y darán nuevamente vida a una cadena productiva que genera 2.6 millones de empleos directos e indirectos en el país. La central sindical recordó que Gómez Urrutia da aportaciones económicas a grupos extranjeros, como la Union Steel Workers, de Estados Unidos, para que en México realicen acciones en contra de la minería. La UNASIM también se pronunció en contra de grupos de supuestos ecologistas, como el organismo llamado Poder, que consideran que la minería no es esencial para la economía, a pesar de que es el inicio de muchas cadenas industriales y que los mismos ecologistas usen productos elaborados con metales y minerales, como celulares, computadoras, autos y muchos más. Estos ecologistas de ocasión cuentan con recursos económicos que los sostienen para oponerse a la minería.

*** Las dirigencias de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de la Ciudad de México, rechazan otorgar facultades absolutas al Gobierno de la CDMX para manejar el presupuesto a conveniencia so pretexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Nora Arias, Andrés Atayde, Israel Betanzos; Jesús Sesma y Leonel Luna coincidieron en que recortar facultades al Congreso de la Ciudad como pretende Claudia Sheinbaum, no es más que un atentado al equilibrio de Poderes y a la Constitución y que es una reforma que afecta la vida democrática de la capital que pretende eliminar la representación ciudadana en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos anual. Recordaron que la Constitución local, en su artículo 21, otorga al Congreso de la Ciudad de México la facultad de regular todo tipo de asignaciones, excedentes, remanentes, así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera. Los dirigentes partidistas adelantaron que de mantenerse esta propuesta de reforma, trabajarán con sus grupos parlamentarios para buscar otras alternativas ya que consideran que no debe avalarse en esos términos por considerarla inviable. Los grupos parlamentarios son símbolo de pluralidad y democracia; los recursos de los capitalinos no deben manejarse al albedrío de cualquier autoridad. “Como oposición responsable y consciente, alzamos la voz en defensa de nuestras respectivas representaciones partidarias en el Congreso de la Ciudad, asiento de todas las voces, ideologías y pluralidad”, coincidieron los dirigentes partidistas en la CDMX.

morcora@gmail.com