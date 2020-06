Las “caravanas del claxonazo”, ¿primera llamada en serio para AMLO?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lo del sábado en 40 ciudad del país, fue simple y llanamente una explosión emocional colectiva contra Andrés Manuel López Obrador.

Las circunstancias de la pandemia, llevó a los inconformes a realizar su protesta dentro de la sana distancia de sus autos. Así las calles principales de esas ciudades se vieron colapsadas con miles de vehículos qué saturaron el ambiente con sus claxons.

Desde dentro, o asomados por los quemacocos y ventanas, a gritos, algunos con altavoces, los manifestantes le exigieron a lo largo de sus recorridos la renuncia inmediata al presidente de la República.

Nada de reivindicaciones u otra clase de satisfacción a quejas: la renuncia. Y ahora, nada de que para 2022. ¡YA!

¿Pero por qué tal contundencia?

¡Por Inútil!, ¡(Por) Traidor!, (Porque) No pude ni saber gobernar. (Por) Mentiroso. ¡(Porque) Nos está llevando al comunismo!, ¡Hay que echarlo antes de que termine de hundir a México, ¡Nos tiene en la peor inseguridad!, ¡Porque…!

El convocante fue el ex ejecutivo de varias empresas neolonesas Gilberto Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano, e impulsor de FRENA un abierto movimiento por la renuncia de AMLO.

La convocatoria comenzó a correr por redes sociales durante el medio día del miércoles 27 de mayo sin más exigencia que echar fuera a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República.

Lozano afirma que el llamado prendió en 30 estados para realizar caravanas en 72 ciudades y poblaciones medias con la asistencia de cientos de miles de ciudadanos.

Su registro está en alrededor de 200 mil mensajes y videos que corren en redes sociales.

Sólo en dos estados, dice Lozano, Tabasco y Baja California sur no hubo caravanas Pro-renuncia inmediata de AMLO.

Eufórico, absolutamente satisfecho, el ex ejecutivo de Famsa, de Grupo Alfa, ex presidente del Club de Futbol Monterrey y catedrático del Tec de Monterrey dice en un video subido ayer a redes sociales que las caravanas y claxonazos fue una muestra de que los mexicanos le perdieron el miedo y el respeto a AMLO y que se demostró además que no existen los 30 millones de mexicanos que apoyan al mandatario.

“¡No aparecieron por ningún lado!”, dijo.

Sólo hubo dos incidentes, uno en Oaxaca capital donde un seguidor de López Obrador descolgó y quemó una de las mantas donde se pedía la renuncia del mandatario y en Guasave, Sinaloa, donde las autoridades municipales intentaron detener sin éxito la caravana de protesta.

Lozano afirma que en Guadalajara un camión con aproximadamente 30 soldados paró al lado de una de las caravanas y su jefe subió al techo para decirles que el Ejército Mexicano iba “¡con los mexicanos siempre, contra los mexicanos nunca!

Lozano ya convoca a que en 14 días los mexicanos vuelvan a salir a las calles para tomar las plazas de sus ciudades y poblaciones para quedarse ahí hasta que AMLO se vaya.

Así de fácil y directa la petición y objetivos.

En las caravanas del sábado que no fueron ni transmitidas ni comentadas en ningún espacio de noticias de la radio y la tv mexicanas, ni en los portales de los diarios, no hubo discursos.

Las causas y los pronunciamientos de este sorpresivo y multitudinario estallido social se expresaron en cartulinas y mantas colgados de los vehículos, en los gritos de sus ocupantes mismas que corrieron sin freno por redes sociales junto a las transmisiones en vivo.

Ahí la tesis del historiador y periodista Héctor Aguilar Camín, quien afirma que los argumentos del llamado Círculo Rojo formado por intelectuales periodistas, críticos, analistas, líderes políticos y sociales, opositores y dirigentes partidarios siempre terminan por ser retomados por el pueblo.

Así ocurrió con todos los presidentes anteriores, afirma. Recientemente y con una dura crudeza con Fox, Calderón y Peña Nieto.

“No tiene por qué no ocurrir ahora con López Obrador”, dice Aguilar Camín.

Si recorremos de nuevo las mantas y gritos de las caravanas del sábado, las críticas y los señalamientos del Círculo Rojo que califican de incapaz, de arrogante, tonto y necio a AMLO fueron retomados por el pueblo, por los ciudadanos de la calle, irritados ya ante muchas de las decisiones del tabasqueño, pero sobre todo de su incapacidad para escuchar a nadie.

“Ya se jodió, ya lo echaron del Zócalo, ya le arrebataron las calles y la Plaza Mayor tan suya hasta ahora”, sentenció mi amigo Javier, periodista de larga data, testigo del México de los últimos 40 años.

El único diario que reporta ayer todo lo anterior en su primera plana fue Reforma.

“Cientos de ciudadanos inconformes con las políticas aplicadas por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se movilizaron en diversas entidades con una petición central: que el Mandatario dimita al cargo.

“La actividad convocada como “Claxonazo contra el Gobierno Federal” o “LópezVeteYa”, se realizó en al menos 25 entidades del País y 40 ciudades. Para guardar la sana distancia, los manifestantes avanzaron a bordo de vehículos, motocicletas y bicicletas; aunque algunos también bajaron de los vehículos por unos minutos”.

Sobresaliente es la transmisión que hizo Alma Delia Morales Arango, quien no se guardó nada en sus reclamos ante Palacio Nacional. Seguro su video está en feis, yutube o twitt, si puede búsquelo.

¿Fue la primera llamada? Se respetó el derecho a disentir

Como ya es regla, el único que salió a dar una explicación sobre esta explosión emocional masiva, fue el zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esa cámara.

En una reflexión política a bote pronto, Monreal señala que “las diferencias cuentan…. y es que, mientras en Estados Unidos las expresiones contra la violencia racial han provocado enojo gubernamental, responsabilizando a antifascistas y la extrema izquierda, y llamando a actuar contra los gobernadores progresistas, en México, el gobierno de izquierda respeta el derecho a manifestarse”.

Aquí nada se hizo para oponerse a las caravanas del sábado, dijo.

Incluso en un primero video, horas antes de que iniciaran las caravanas, Monreal les dio la bienvenida en el entendido de que serían protesta a las políticas del actual gobierno.

“… ya que son una muestra de que vivimos en democracia, y les externó que tienen tiempo y recursos para que en el próximo año puedan disputar los más de cuatro mil puestos de elección popular, en las elecciones de quince entidades, queda así la organización política, pacífica e institucional”, indicó.

Consideró que cualquier inconformidad debería ser canalizada a las urnas en los comicios del próximo año.

Ahí es donde se deberán expresar las inconformidades en relación no sólo al desempeño del Presidente, sino de las y los gobernadores, alcaldes y legisladores.

El que surjan frentes u organizaciones que luchen institucionalmente contra el régimen político actual es natural y debe ser aceptado como resultado de las diferencias existentes en un sociedad en ebullición, comentó.

Es parte de la democracia a la que todos tenemos derecho, agregó, “porque nos la hemos ganado, y ahora, después de la elección de 2018 se ha potenciado y me parece como uno de los ideales a los que aspiramos”.

A través de sus redes sociales, el zacatecano dio entonces la bienvenida a esas organizaciones a la lucha pacífica y electoral, para que, a través del voto en las urnas, se rectifique o se reafirme la voluntad popular. La existencia de la oposición es deseable y necesaria en las sociedades democráticas, consideró Monreal.

