Supuesto crimen político

Desde el portal

Ángel Soriano

A la ejecución de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la secretaría de Hacienda durante la titularidad de Luis Videgaray, el pasado 21 de mayo en Temixco, Morelos, se le pretende dar un sesgo de “crimen político” o “crimen de Estado” para presuntos conocedores de los bajos fondos policiacos o políticos, pero en realidad es un crimen pasional, de venganzas familiares o de otros intereses pero menos en una línea en la cual tenga que ver el manejo turbio de las finanzas en la época del presidente Peña Nieto.

Porque, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ningún jugoso negocio o de manejo de recursos públicos es ajeno el Presidente de la República. En consecuencia, los desvíos de Gamboa Lozano hacia cuentas de líderes del PRI o gobiernos estatales los hacía por instrucciones superiores, del titular de la dependencia que a su vez las recibía del Presidente. Y como decía también el ex Presidente Luis Echeverría: las finanzas se manejan desde Los Pinos.

Y ejecutar a un ex funcionario que sólo hacía su trabajo, pero además a su madre y a dos hermanos, es algo verdaderamente increíble; por ello, la probable detención de la esposa del malogrado funcionario y de uno de sus escoltas, en Morelos, da píe al pleno esclarecimiento del hecho.

Desde luego que es condenable ese repudiable hecho por las razones que sean. Lo único que hay que dejar en claro para los que se dicen conocedores de la vida pública –incluido el gobernador Javier Corral, de Chihuahua- que nada tiene que ver un crimen pasional con las instrucciones que reciben los funcionarios menores de parte de sus superiores, en esos temas de desviación de recursos públicos para fines personales o partidistas.

TURBULENCIAS

Siempre sí a pruebas rápidas

“Todo lo que ayude se debe de permitir, nada se debe de desechar si es para, primero, saber si hay una persona infectada, contagiada. Todo lo que se haga en esa materia debe de permitirse, no debe de impedirse. Hay que nada más saber el grado de efectividad de las pruebas rápidas, creo que ahí es donde existe la discrepancia o la polémica sobre el porcentaje de efectividad de estas pruebas, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a las pruebas rápidas y cuya discusión originó la pérdida de mucho tiempo en aplicarse…“En este tiempo necesitamos nuevas generaciones de periodistas, con la capacidad de mirar lo que a veces no vemos todos y todas, tenemos grandes retos para enfrentar la pandemia y hacer periodismo más incluyente”, dijo Soledad Jarquín Edgar, presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo (PNP) 2019, representante de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en la serie de charlas y debates denominada “Viernes de periodistas en línea” donde se abordarán temas relacionados con los retos y oportunidades del periodismo ante la crisis sanitaria…El Diputado Federal por el Distrito 15 del Estado de México, Raúl Sánchez Barrales Zavalza al anunciar su incorporación al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LX Legislatura Federal, dijo que “Estoy convencido que la 4T no es un partido sino una ideología, es un modelo, es una visión a la que tenemos que llevar a México para realizar un cambio profundo y verdadero. Es un proyecto de Nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que enfrentan un cambio sólido de todas las cosas que se han hecho mal y tiene sumido a nuestro país en un pozo lleno de desigualdad social, de inseguridad, injusticias, corrupción, saqueo, influyentismo y excesos que nos dejaron los gobiernos panistas y priistas anteriores”, indicó el legislador originario de Atizapán de Zaragoza…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com