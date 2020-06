Roberto Saynes vence al Covid-19

Lo que más anhela es poder abrazar y besar a su esposa e hija

A pesar de tener todo en su contra para ser entubado o intubado (según el término que prefieran usar), como ser diabético e hipertenso, y además con dislipidemia, hoy se encuentra en su casa tras haber estado dos semanas internado en el Hospital Mocel

Desde el comienzo de la epidemia a hoy se han contabilizado más de seis millones 279 mil 390 personas, de 196 países o territorios, que contrajeron la enfermedad

De ese total, al menos dos millones 648 mil se han recuperado, según la Organización Mundial de la Salud

Gloria Carpio

“Cuando escuches decir a una persona ‘yo conozco a alguien que murió de Covid-19’, tú le vas a contestar: “yo conozco a un gordito, diabético, hipertenso, con dislipidemia, que le dio Covid-19, y le partió su madre al pinche virus, y además es mi amigo”.

Es así como Roberto Saynes Matus comparte esta frase, en un grupo de WhatsApp, que pertenece a la generación 1993 del añorado Colegio Francés Hidalgo.

Y sí, efectivamente Roberto es mi amigo, porque quien esto escribe, yo Gloria Carpio, tuve la bendición de conocer a grandes seres humanos en el Colegio Francés Hidalgo, como Edgar Gómez, quien colabora en DIARIOIMAGEN todos lo martes con la columna “Con mi mano izquierda”, así como Juan Guillermo Torres, quien cada año nos apoya con la impresión de nuestros calendarios de escritorio, y así grandes amigo profesionales que han construido grandes éxitos y que han vencido adversidades como Roberto Saynes Matus, quien venció este temible virus Covid-19, que nos vino a cambiar la vida de la noche a la mañana.

Fue el pasado 24 de mayo, cuando se encontraba internado en el hospital Mocel, de la Ciudad de México, que Roberto Saynes dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba luchando contra el Covid-19, el anuncio lo hizo tras casi dos semanas después de haber dado positivo al Covid-19, en ese momento y como desde hace cuatro años, lo que más le importaba es estar bien para su pequeña hija y sobrevivir a este virus que le ha arrebatado la vida a más de 375 mil personas en el mundo.

La cifra de casos registrados refleja sólo una parte de la totalidad debido a que los países aplican políticas de diagnóstico diferentes.

Sin embargo, Roberto Saynes Matus, a sus 44 años de edad y tener todo en su contra para ser entubado o intubado (según el término que prefieran usar), como ser diabético e hipertenso, y además con dislipidemia, estuvo dos semanas con todos los cuidados médicos en el Hospital Mocel, y hoy que fue dado de alta, ya se encuentra en casa recuperándose, claro de forma aislada, porque así debe estar por lo menos 15 días más para que su recuperación de Covid-19 sea al cien por ciento, ya que al menos se espera una cuarentena de otros 15 días en aislamiento, sin contacto, sin abrazos.

Y después de haber pensado “¿seré yo el próximo que se muere?”, Roberto Saynes Matus, exhorta a las personas a que crean en este virus y tengan todas las medidas de higiene y prevención para evitar se contagiados por este virus que ha despoblado a gran parte del mundo y que ha dejado a familias desamparadas y con un dolor que se quedó tatuado en los corazones de millones.

¿Realmente existe el Covid-19?

“Estamos actualmente viviendo una pandemia mediática, muchas personas haciendo home office, otra cerrando su negocios, solo sabemos los que dicen los medios y preguntamos si realmente es cierto, a cuántos de nosotros no nos han hecho la pregunta “¿conoces a alguien realmente cercano que se haya enfermado?” Como si una respuesta positiva fuera a cambiar todo el panorama. Es así como Roberto Saynes continúa con su mensaje: “pues déjenme comentarles, en mi caso guardé la cuarentena, salía solo de ser necesario, comida, súper, sacar al perro al baño, siempre con cubrebocas y guardando mi distancia mínima de 1.5 metros y aún así saqué la rifa del tigre, me contagié de Covid-19. Dónde fue, cómo fue, no lo sé, quiero seguir pensando en eso, no lo creo. Solo sé que ahora estoy hospitalizado, aislado de todas las personas que amo, y en una lucha encarnizada contra un virus que sí existe, es real, vive en mi cuerpo y tengo que eliminar.

Una batalla que vivo día a día y que aún no tiene fecha de caducidad, pero gracias a esta primera línea de doctores, enfermeros, personal de limpieza, cocineros, personas que se parten el alma y están al pendiente de uno en este cuarto de hospital, el panorama es demasiado prometedor, espero pronto volver a salíra la calle, abrazar a mi esposa e hija, charlar con mis hermanos cómo se debe, caminar por las calles de esta ciudad, disfrutar el aire sobre mi cara, todos esos pequeños detalles que a veces olvidamos y que nos recuerdan la dicha de estar vivo un día más.

Agradezco a ustedes hermanos que ustedes saben quienes son , a mi esposa, hija y familia que han estado al pendiente y aguantando este duro golpe a mi lado, a los doctores, grupo médico que han estado a mí lado, al Hospital Mocel y a ti que me lees, por dejarme desahogarme un poco.

Saludos y espero vernos pronto”.

Estas palabras las escribió Roberto Saynes Matus, el pasado 24 de mayo, y hoy, ya se encuentra en casa, aún en aislamiento, pues aún le faltan 14 días para ser dado de alta al cien por ciento, y pueda abrazar a su esposa e hija, charlar con sus hermanos y disfrutar el aire sobre su cara.

Cabe destacar que durante un mes y tal vez de por vida, Roberto Saynes no puede agregarle a su dieta sal, ni azúcar, pero lo que más valora hoy es volver a nacer y exhorta a la población que si no tienen necesidad de salir de casa ¡no lo hagan!, que hagan ejercicio, se hidraten y se alimenten sanamente, más ahora que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a México que si la transmisión del Covid-19 sigue creciendo “es un indicativo de que no se debe abrir la actividad económica”, pues esto aceleraría la propagación del virus sobre todo en las zonas más pobres.

En el comienzo de la “nueva normalidad”, México superó los 10 mil fallecimientos por coronavirus, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Dicha dependencia informó que ya son más de 10 mil las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en el país.

Además, los casos confirmados ascendieron a 93 mil 435, de los cuales 16 mil 303 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad Covid-19 aumentaron a 38 mil 497.

Acerca de los casos confirmados acumulados, la Ciudad de México es la demarcación que registra más de estos por coronavirus, con 25 mil 787. El Estado de México se ubica en segundo lugar, con 15 mil 210, y Baja California se posiciona en el tercer peldaño, con cinco mil 127. Solo Colima reporta menos de 250 casos confirmados.

A su vez, la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son, en ese orden, las entidades federativas con mayor número de decesos reportados por el patógeno.

De los decesos totales por el virus en el país, el 56 por ciento se registra en hombres.

La hipertensión, la diabetes y la obesidad continúan siendo, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus.

Le siguen a estos el tabaquismo y la Insuficiencia Renal Crónica.