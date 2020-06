La deserción de Lilly Téllez modifica escenarios políticos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con la senadora María Lilly del Carmen Téllez García como gallardete, la dirigencia del PAN, especialmente el coordinador de los senadores del partido blanco y azul, Mauricio Kuri González, concretó una acción que debilita en varios flancos a su principal contendiente político, el partido en el gobierno, Morena.

La senadora por Sonora, conocida simplemente como Lilly Téllez por su trabajo en la conducción de noticieros de televisión, se incorporó ayer oficialmente a la fracción parlamentaria de Acción Nacional, luego de abandonar al partido que la postuló, Morena, por desacuerdo con algunos de sus programas, lo cual ocasionó que anteriormente algunos de sus supuestos correligionarios pidieran su expulsión.

Por principio de cuentas, al recibir a la senadora sonorense dentro de su bancada, el PAN se consolida en el Senado de la República como la principal fuerza de oposición, con un total de 25 integrantes, seguido del PRI, con sólo 14, y el resto de la llamada despectivamente “chiquillería”.

En segundo término, ahora resultará más difícil para Morena y sus aliados (muchas veces calificados de rémoras) del PT, PVEM y PES sumar la mayoría calificada (85 de 128 senadores) necesaria para aprobar reformas constitucionales y otras decisiones urgentes para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Oficialmente, de acuerdo con los datos que aparecen en la página oficial de Internet del Senado, Morena tiene 59 legisladores, 7 el PVEM, 6 el PT y 4 el PES; total 76, lejos de la meta de 85.

Tercero, la deserción de Téllez podría representarle a Morena y la llamada 4T la pérdida del gobierno de Sonora, que estará en disputa en las concurridas y presumiblemente competidas elecciones del año venidero, y que teóricamente ya tiene en la bolsa el partido oficial, con el actual secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Moreno como abanderado o, eventualmente, con la ex corredora olímpica Ana Gabriela Guevara, si es que logra salir avante de las acusaciones de malos manejos con el presupuesto de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que actualmente encabeza con el evidente respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y guía de Morena.

De acuerdo con analistas locales, el PAN aparece con escasas posibilidades de reconquistar el gobierno de Sonora, en donde su último representante fue Guillermo Padrés Elías, quien concluyó su mandato entre acusaciones de utilizar el cargo en beneficio personal, al grado de construir una presa exclusiva dentro de un rancho de su propiedad.

El aparente declive del PAN en Sonora llegó a tal grado que su lista de aspirantes al gobierno estatal la encabeza el ex priista Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien fue dos veces diputado federal y presidente municipal de Guaymas, postulado por el tricolor y que ya compitió para senador con los colores del PAN en las elecciones federales de 2018, donde arrasó Morena.

Lilly Téllez no aparece como favorita en el proceso, pero su incorporación al PAN podría potenciar la fuerza de Acción Nacional en Sonora y de su propia imagen. No se puede olvidar que junto con Durazo, llevó a Morena al primer sitio de las preferencias de los ciudadanos de ese estado, al ganar por amplia mayoría sus sitios en el Senado.

El gobierno de ese estado fronterizo lo encabeza actualmente Claudia Pavlovich Arellano, del PRI, quien, a pesar de sus buenas calificaciones como mandataria, en especial por su actuación frente a la pandemia del Covid-19, no puede asegurar que su partido retendrá el poder.

En primer sitio entre los precandidatos del PRI aparece el ex senador y ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, quien ha declarado simpatizar con los esfuerzos del gobierno de la llamada 4T de combate a la corrupción y defensa de la honestidad y la austeridad, aunque no coincide totalmente en asuntos de economía y seguridad.

“Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lily Téllez como nueva integrante del PAN en el Senado”, afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, al dar la bienvenida a la legisladora que salió del grupo de Morena en abril pasado.

Kuri destacó que Téllez es una mujer que ha sabido defender sus ideales, hacer respetar sus opiniones y se ha distinguido por su crítica contra lo que se hace mal en el país.

“Son muchas coincidencias que nos unen con ella; la primera es que está consciente de que nuestro país debe cambiar, pero para bien, para avanzar y jamás retroceder”, dijo Kuri.

El presidente de la República no será el funcionario mejor pagado en México

Como parte de su pregonada política de austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma a la ley federal de la administración pública para terminar con los altos salarios y las prestaciones extraordinarias de los altos funcionarios públicos, pero en opinión del Poder Judicial Federal esos cambios, aprobados por el Congreso, no cumplen todos los requisitos que exige la Constitución General de la República.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió amparo a funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Banco de México (BANXICO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que se inconformaron contra las disposiciones que limitan sus salarios.

Por votación dividida (tres contra cinco), los ministro integrantes de la Primera Sala de la SCJN concedieron la suspensión provisional a funcionarios de los tres organismos constitucionales autónomos, que podrán seguir ganando más que el presidente de la República, hasta que el Pleno de Ministros resuelva el fondo de las controversias constitucionales que promovieron a finales de 2019 y principios del año actual.

Los funcionarios del IFT, INE y BANXICO sostienen que no se les debe aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fija el tope máximo para servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, porque ello viola la autonomía e independencia de los organismos en que ellos prestan sus servicios, principios consagrados en el artículo 127 de la Constitución.

Los quejosos advierten asimismo que al fijarse el monto máximo del salario presidencial no se tomaron en cuenta todas las prestaciones que recibe el jefe del Ejecutivo, como son la vivienda, transporte y viáticos.

Esta nueva sentencia se suma a la resolución de los ministros de la SCJN por la cual se concedió una suspensión similar a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), decisión que “no le gustó” al presidente López Obrador, quien anunció que tal vez envíe una iniciativa para reformar el referido artículo 127 constitucional.

El golpe más intenso contra la delincuencia organizada

El gobierno federal anunció el bloqueo de 1.939 cuentas bancarias, que involucran a 1.770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), medida que de inmediato fue calificada como la acción más enérgica del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada y, en lo particular, se consideró un éxito del titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, encargado del combate a la corrupción.

Ese optimismo inicial se diluyó muy pronto, al conocerse más detalles acerca de la gran operación en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues la propia Unidad de Inteligencia Financiera reveló que no fue una acción originada en nuestro país, sino respuesta a una petición especial de las autoridades de los Estados Unidos, que consideran a esa organización uno de los cinco grupos delictivos más violentos y peligrosos del mundo.

En marzo anterior, por ejemplo, dependencias de los Estados Unidos encargadas del combate al narcotráfico detuvieron a 700 presuntos integrantes de cártel, como resultado de una operación que duró seis meses.

Al confirmar que la averiguación arrancó en los Estados Unidos, el presidente López Obrador explicó que se trató “básicamente” de un intercambio de información, con respeto a nuestra soberanía. “Es transparente, nada oculto”, dijo.

“Lo único que no se permite son los operativos como aquel de Rápido y Furioso, (por el) que dejaron pasar armas al territorio nacional y se mantuvo en secreto, fue una operación encubierta. Eso no”, afirmó el primer mandatario.

