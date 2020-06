El presidente López Obrador, empeñado en dividir al país

Miguel Ángel Rivera

El presidente Andrés Manuel López Obrador parece decidido a llevar hasta el extremo sus sospechas y las respectivas denuncias de ser víctima de “un compló”.

Apenas el reciente fin de semana dividió a la sociedad mexicana en dos bandos, los que están con él y con su gobierno y los que están en contra y, en lo que resulta una escalada, ayer denunció una conspiración de los partidos de oposición, organismos autónomos, intelectuales y, para no variar periodistas y otros personajes de los medios de comunicación.

Cabe decir que no se trata de una novedad, en sus cotidianas conferencias de prensa a todos esos sectores, o una parte de los mismos han sido denunciados y señalados como enemigos del gobierno que se ostenta como la Cuarta Transformación.

En este nuevo capítulo de la lucha de “malos contra buenos” apareció como personaje central el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, quien en la “mañanera” leyó un supuesto documento cuyo origen no se aclaró en la que supuestamente se integró o está por formarse un frente que intenta descarrillar al gobierno transformador e inclusive asegurarse que López Obrador no termine el sexenio para el cual fue elegido. Esa supuesta organización llevaría el nombre de Bloque Opositor Amplio (BOA).

De acuerdo con esa denuncia presidencial, los supuestos promotores del bloque son empresarios y asociaciones civiles, como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, Femsa, y Consejo Nacional Ciudadano, así como los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Se presume que también participan dirigentes de partidos de oposición (PRI, PAN, MC y PRD), diputados y senadores, consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si el propósito de la denuncia es acentuar la división entre los que están a favor y en contra del régimen, se cumplió con amplitud. De inmediato, vinieron los desmentidos de todos los rumbos del país, aunque también se ratificaron desacuerdos con la forma como el primer mandatario lleva a la división de nuestra sociedad.

Por ejemplo, organismos considerados ejemplo de la defensa de los principios democráticos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) expresaron de inmediato se rechazo a las versiones que ubican a los magistrados como parte de ese bloque opositor. Al “No hay lugar para malas interpretaciones: somos una institución del Estado mexicano, alejados de señalamientos políticos, nos concentramos en proveer certeza y seguridad jurídica en asuntos electorales. Esa ha sido y será nuestra tarea”, manifestaron los integrantes de la Sala Superior del mencionado tribunal, quienes destacaron haber cumplido una labor jurisdiccional en defensa de los derechos de los mexicanos, apegados a la Constitución y con respeto total a las instituciones del país.

“El INE no está ni a favor ni en contra de postura política alguna, sino que su rol, como árbitro de las elecciones, es el de ser garante de la neutralidad que debe caracterizar la organización de elecciones plenamente democráticas”, dijo el órgano presidido por Lorenzo Córdova Vianello, quien anteriormente ha recibido críticas desde Palacio Nacional.

Más contundente fue el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien señaló que el presidente López Obrador “es capaz de inventar documentos con tal de golpear a la oposición”.

El dirigente nacional panista reconoció haber dialogado con representantes de otros partidos y diversos actores políticos para crear un frente que permita construir una nueva mayoría opositora en las elecciones de 2021 y “corregir el rumbo que lleva el país”.

Agregó que es “clarísima la posición de Acción Nacional, de convocar a todos aquellos que coinciden con nosotros para hacer un frente común y poderlo lograr, sólo con la fuerza de los partidos, sólo con la fuerza de la sociedad es como lo lograremos, no en la dispersión del voto”.

Aseguró que su partido tiene buenos perfiles para las candidaturas del próximo año, pero también está abierto a buenos perfiles que provengan de la sociedad civil y a construir alianza en los estados con otros partidos.

Dijo que, a pesar de sus desacuerdos, la alianza podría incluir al ex presidente Felipe Calderón y a su esposa, Margarita Zavala, quienes abandonaron las filas de Acción Nacional y ahora encabezan los esfuerzos por lograr el registro para un nuevo partido político nacional, denominado México Libre.

La mencionada Zavala respondió en redes sociales a la denuncia presidencial y advirtió que sustraer escritos, denunciar y presentarlos es un acto de totalitarismo puro.

La también ex diputada y ex candidata presidencial independiente escribió un mensaje en Twitter, en el que sostiene: “No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero, si fuera el caso: que la oposición se organice es su derecho y que el gobierno espíe es un delito”. El ex presidente Calderón, quien se ha convertido en el enemigo “favorito” del régimen, respondió igualmente a través de las redes sociales en términos similares a los de su esposa.

También en las filas del PAN, su coordinador en la Cámara de Diputados, el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo: “nuestro presidente está enfermo, tiene el virus del odio y el virus de la tiranía desde el poder, el PAN no es golpista, está por la convivencia civilizada y la defensa de las instituciones, y nuestro presidente empieza a traer delirio de persecución, lo que queremos es que sumemos a México, que busquemos la unidad y en eso nosotros tenemos muy claro que nuestro primer reto es conquistar cada día y conservar lo mucho que tenemos del apoyo de la ciudadanía.”

La mejor respuesta, “una sonora carcajada”, sostiene MC

El dirigente nacional del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó que el Estado use todo su aparato para arremeter contra los partidos políticos de oposición y calificó de irresponsable culpar siempre a estos de sus malos resultados.

“Son buenos para criticar y malos para reconocer sus errores. Enlistaron sus propios errores para decir que era un documento de la oposición con la campaña negativa”, afirmó el dirigente del tricolor al indicar que el gobierno federal, en vez de buscar soluciones para el país en momentos tan graves, como el actual, “están con ideas conspirativas para desviar la atención de lo que verdaderamente importa”.

Moreno Cárdenas destacó que se desconoce el origen del documento presentado en Palacio Nacional y aseguró que la democracia en México es sólida y, en todo momento, serán los ciudadanos, en las urnas, quienes aprobarán o rechazarán al gobierno emanado del partido Morena; “como ya lo han hecho en otros momentos con otros partidos en la vida política del país”.

A su vez, el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, tomó un poco a chunga la denuncia de la Presidencia y, también en redes sociales, escribió: “Sobre el malévolo plan de Pinky y Cerebro para conquistar el mundo y derrotar a AMLO, lo único que me merece es una sonora carcajada”.

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, acusó al presidente López Obrador de pretender descalificar a sus opositores como si fueran “conspiradores”, pero aclaró que los inconformes “actúan dentro del marco legal de libertades y derechos dentro de la Constitución”.

También la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se deslindó de la supuesta conspiración al señalar que “estamos atendiendo los dos temas centrales que agobian a las y los mexicanos: salud de las familias e ingreso de los hogares. Pensar en otros temas en este momento no es responsable ni serio”.

En lo individual tres personajes vinculados a los medios de comunicación, el comediante Víctor Trujillo (Brozo), Ciro Gómez Leyva y Denisse Dresser negaron estar involucrados en el supuesto intento de crear el Bloque Opositor.

“Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas?”, expresó Trujillo.

Reproches aparte, quedan preguntas: “¿se cometió algún delito? De ser así ¿ya se inició una denuncia penal?

