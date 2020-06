El compló del BOA

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HACE ALGUNOS AÑOS, CUANDO LOS PLEITOS CON “LA QUINA”, Joaquín Hernández Galicia, estaban a todo lo que daba contra Carlos Salinas de Gortari, aparecía un librillo titulado: “UNA ASESINO EN LA PRESIDENCIA”, Don Fernando Gutiérrez Barrios que sería Secretario de Gobernación en los primeros años procuraba desde sus oficinas de la casa de campaña para la gubernatura de Veracruz, evitar que apareciera el famoso libro y para ello procuró enviarle mensajes a Hernández Galicia explicándole que no lo sacara y que si ya lo tenía como pensaba, ellos pagarían el precio de la edición y se evitaría muchos problemas. No cedió Don Joaquín y al final de cuentas cuando se reunieron para ver el resultado, lo que dijo Gutiérrez Barrios era contundente: “CONSPIRACIÒN DESCUBIERTA ES CONSPIRACIÓN ABORTADA” así que cuando un grupo entregaba el libro en las escaleras de la SCJN llegaron a decomisarles los ejemplares y ahí quedó todo el asunto…

Siendo Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno de la capital. Vicente Fox ordenaba realizar una serie de acciones destinadas a involucrar y desprestigiarle para que a continuación se le llevara, con un “compló”, al famoso desafuero, efectivamente el entonces amante de la presidente del PRD, Carlos Ahumada, entrega cintas de grabaciones de entrega de dineros a varios funcionarios y gente cercana a AMLO e incluso se consiguieron los videos de un importante personaje que manejaba los recursos financieros en el gobierno de AMLO, apostando cantidades enormes en Las Vegas, ahí se generaba un importante manejo que llevó a varios funcionarios de FOX a involucrase en esa famosa conspiración para el DESAFUERO, el asunto avanzaba y se publicitaba ampliamente en la televisión y en los medios de comunicación de tal suerte que se veía casi casi el triunfo de la conspiración en contra de AMLO, pero pues AMLO no estaba manco ni es improvisado así que con sus gentes encontró los hilos de toda la trama y comenzó a jalarlos y se veía claramente lo que pretendía el presidente FOX y sus secuaces en contra de AMLO, el resultado final es que, “descubriendo la conspiración, logró abortarla y desactivar las acciones en su contra”, por ello. Ahora. Seguramente. recordando aquellos tiempos dice que le DIVIERTE MUCHO MOSTRAR LA CONSPIRACIÓN DE BOA, porque al final de cuentas, ahora, las condiciones son distintas y cuenta, sin lugar a dudas con un enorme capital político que ha representado 30 millones de votantes que al final con todo y todo no dejan e admirarle y creerle, las encuestas son algo que en la realidad no muestran la realidad, se manipulan, y recuerden que en el proceso electoral decían, las encuestas, que estaban empatados los candidatos con AMLO, y al final solamente dejaron los excrementos por las paredes y los caminos y se acabaron los partidos, los político, se destruyeron los grupos de los “intelectuales orgánicos y periodistas y grupos empresariales y financieros”, total, al final, los verdaderamente multimillonarios entendieron que era mejor estar al lado de AMLO que en su contra y operaron, de tal suerte que ahí andan, gozando y bailando mambo y consiguiendo contratos y haciendo los negocios, los demás que no entendieron y siguen de necios, pues andan en sus “compló” y pues se hacen bolas y dejan tales pistas que solamente generan la burla del presidente, él, sabe cuánto poder se genera en éstas condiciones en favor de BOA y sabe que el real peligro puede ser un atentado o un golpe brutal por medio de algún escándalo en su administración, mientras tanto, en realidad se puede seguir burlando de BOA, mientras ésta no le atrape y le comience a apretar hasta matarlo…

Ahora se habla de que el famoso documento “confidencial” salió de las propias oficinas de AMLO, pues podrá ser acusado de todo el Presidente, menos de pentonto, y él sabe que eso no se debe hacer porque al final se descubren las cosas y hay serios problemas. Es curioso que algunos comunicadores se la han creído y piensan que son los verdaderos líderes para poder enfrentar a AMLO, se sienten los rescatadores de la “libertad” y los protectores de la “iniciativa privada” y de la misma democracia, creen y están convencidos de que evitarán el que AMLO lleve al país al comunismo y se olvidan de que los multimillonarios, los de verdad, siguen operando la economía y que al lado como vecino tenemos a los EU y que, como dicen en los pasillos de la Casa Blanca: “México será comunista seis meses después de que los Estados Unidos lo sean, si pretendieran convertirse en socialistas antes, los destruyen…” no podrían tener a su lado a un gobierno tipo Chávez o Maduro o del modelo cubano, ésos sí que serían sueños guajiros…

Si la derecha ha sido capaz de traer a México y contratar a especialistas en generar la famosa “guerra sucia” para buscar el desprestigio de AMLO, gastando millones de dólares en esos esfuerzos, también es de pensarse en que muchos alocados riquillos andan en eso de las revoluciones y de los compló derechistas para eliminar a un gobierno que, ellos, consideran comunista, y la verdad sea dicha, AMLO, no tiene esas ideas, tiene ideas más ligadas a la Social Democracia y por ello anda de la manita con los verdaderos dueños de la economía que antes eran señalados como la MAFIA DEL PODER, y a decir verdad creemos que, ellos, operan la economía y AMLO opera la política, y esta mancuerna no permitiría que los de en medio, los clasemedieros atentaran contra su poder y su gobierno…

Si entiendo en que se operó la denuncia de las intenciones de los miembros de BOA es al final para saber quiénes son y poder sacar de su zona de confort a los militantes de MORENA y que dejen de andar peleando y buscando puestos y presupuestos y deben desquitar la cuota del poder saliendo a realizar nuevamente u esquema de convencimiento en las calles y las masas, los puestos se ganan no se dan por dedito a pesar de que seguido lo muestre el presidente, el dedito no para protestas ni genera apoyos, así que a chambear con la militancia y los simpatizantes es lo que busca AMLO con este pequeño escandalito, que se pongan a desquitar los puestos y si quieren otros, pues que se los ganen…en este proceso se debe entender que no va en las boletas AMLO así que cambia la estrategia… incluso con bromas pesaditas que divierten al mero mero.

