Retorno a la nueva normalidad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Aprender a coexistir con el virus: Salinas Pliego

Ayer fue el primer día que en nuestro país, poco a poco, se está intentando regresar a la denominada nueva normalidad y ello se debe a que al igual que en todo el mundo, en el caso de México, urge que la economía se empiece a reactivar, a riesgo de que entremos a un hoyo. Por ello, mucha razón tiene el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego cuando convoca a los mexicanos a aprender a coexistir con un virus como el Covid-19 que permanecerá en el mundo por un largo tiempo, porque la vida va a tener que seguir, “pues mientras no haya vacuna o cura, el virus será parte de nuestras vidas por mucho tiempo”.

Lo que sí no puede dejar de hacerse, es revertir el impacto económico con trabajo, buscando la prosperidad de la sociedad y de esta forma, dar lo mejor para nuestra gente.

Sin duda y como lo subraya Salinas Pliego, con esta pandemia de coronavirus, a nivel global se enfrenta una incertidumbre nunca antes vista y más aún, inimaginable, por lo que el miedo es entendible, sin embargo, el presidente de Grupo Salinas se muestra como un convencido de que “lo responsable es sumar y construir una solución adecuada para nuestro país. Respeto las voces que piensan de manera distinta y espero que respeten mi derecho a opinar y diferir de ellas. Somos millones de personas las que queremos seguir con nuestras actividades, eligiendo con libertad lo que nos conviene y aceptando el riesgo natural de vivir en un entorno incierto”.

En este amplio mensaje, Salinas Pliego ha sido muy consistente al hacer énfasis en las libertades, lo que lo perfilan como un hombre con vocación liberal; así lo muestra su exhorto al respeto a la libertad individual para que cada persona decida por sí misma el siguiente paso, en cuanto al regreso a la normalidad poscoronavirus que nos dicta que hay que adaptarnos a esta nueva circunstancia.

Ahí está como ejemplo que señala: “Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos”. Este es parte del mensaje de un hombre convencido de que las libertades son indispensables para avanzar, construir un mejor país y una mejor sociedad.

Como un empresario audaz como lo es Ricardo Salinas Pliego, que entiende de riesgos así como de tener la entereza necesaria para afrontarlos, busca seguir adelante como lo ha hecho siempre, trabajando, lo cual se hace indispensable en el marco que en materia económica deja la contingencia sanitaria y no por ello deja de creer con convicción total en el Estado de Derecho y en la importancia de cumplir y hacer cumplir con las leyes que rigen a México.

En este orden de ideas, a la cabeza de Grupo Salinas le preocupa la seguridad de todos los mexicanos y por ende hizo un llamado a las autoridades a detener el crimen y los saqueos sin limitar a los ciudadanos honestos, de ahí que haga énfasis en que es el Estado el que debe de tener el monopolio del uso de la fuerza y apoyar a los sectores más vulnerables, víctimas de la inseguridad “y que controlen y castiguen a los violentos”.

Agrega Salinas Pliego: “De nuevo, no necesitamos más reglas, solo pedimos que se cumplan las que ya existen”.

Pese a este entorno en el que hay incertidumbre, Salinas Pliego convocó a los mexicanos a discutir ideas e ir al fondo; se puede o no estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay una necesidad imperiosa de analizar esta nueva realidad.

Municiones

*** El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que como producto de conversaciones con empresarios del turismo, se acordó posponer la fiesta más grande y hermosa del estado, La Guelaguetza, que tradicionalmente se llevaba a cabo los dos últimos lunes de julio, para diciembre, debido a la contingencia sanitaria.

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció que Morena está más que dividido, situación propiciada por presidente el alejamiento del Andrés Manuel López Obrador del partido que fundó y ello coloca al instituto político en una situación muy delicada, de cara a las elecciones del 2021. “Yo también he estado alejado del partido”, recordó, sin embargo, subrayó que respeta la decisión de los electores que quieran retirar su voto a Morena, porque así es la democracia. Asimismo, el senador zacatecano reiteró su convicción de escuchar todas las voces, esto, en referencia a que retiró su propuesta de fusionar los órganos reguladores de Telecomunicaciones, Energía y Competencia, para no generar más divisionismo.

*** Y a propósito, en esta semana, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, tendrá que dejar de “remojar sus barbas”, ya que es “víctima” de un acendrado “fuego amigo” por parte, ni más ni menos que del actuar dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar, que va con todo por la empresaria al anunciar que procederá civil o penalmente contra Polevnsky, y las empresas a las que pagó 395 millones de pesos por servicios inexistentes y lo peor es que esa nada despreciable cantidad se pagó. ¿Pecan de ingenuos los morenistas?

*** Y como si estuvieran de acuerdo con Morena, lo que queda del PRD se apersonó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para presentar una demanda en contra de la secretaria general morenista por exactamente lo mismo que notificó Ramírez Cuéllar. “Se demuestra la configuración de varias conductas sancionables tanto administrativamente como penalmente, es por ello que esa autoridad investigadora debe tomar en cuenta la naturaleza del ilícito administrativo”, se puede leer en el documento presentado por el Sol Azteca ante el INE.

*** Ayer, por primera vez, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apareció con cubrebocas para decir que las manifestaciones que tuvieron lugar en el Zócalo capitalino por la mañana, organizadas por policías de la CDMX, son parte de las resistencias para acabar con “vicios del pasado” en los cuerpos policiacos. Así que ¿ella solita va a purgar a las policías” y a acabar con la corrupción?, no parece tener ese perfil una funcionaria que como Sheinbaum, cada vez que se manifiestan los anarcos “jóvenes destruyendo el futuro” por los rumbos de Paso de la Reforma, se queda impávida, pasiva y hasta da flojera verla y oírla hablar diciendo que no acepta provocaciones. No, de plano, no da el ancho la funcionaria, está muuuy por debajo.

morcora@gmail.com