Destructor de las instituciones

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Después de la Revolución Mexicana de 1910, la nación azteca estaba convertida en un auténtico polvorín, un desastre en todos los órdenes y serían los postulados del movimiento armado los que hicieron que México transitara de un país en ruinas a un México de libertades e instituciones tan sólidas que garantizaran incluso, el autogobierno, es decir que los mexicanos nos pudiésemos gobernar con presidentes, sin presidentes y a pesar de los presidentes.

Muchas de las instituciones actuales fueron creadas durante el sistema político priista, aunque algunas fueron propuestas durante la era de la pluralidad política a partir de 1988, cuando la oposición no priista alegó que en las elecciones presidenciales de ese año se había cometido el mas monstruoso fraude electoral del México contemporáneo. Fue así, como nació el ciudadanizado e independiente Instituto Federal Electoral (IFE) al cual Enrique Peña Nieto le dio una manita de gato cambiando la F por la N para quedará como INE, como hoy lo conocemos. ¡Éste como muchos otros se quebraron la cabeza!

Y a propósito de quebradero de cabeza, esa maldita pluralidad política nos heredaría en 2018 un gobernante, un auténtico Moisés que profetizaba llevarnos a la tierra prometida, pero en menos de año y medio de cobrar como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no sólo ha resultado un destructor de la esperanza nacional, sino primordialmente un destructor de las instituciones nacionales, sobre todo de los organismos autónomos que fueron creados para quitarle atribuciones al ponzoñoso presidencialismo y coadyuvar en una mayor eficiencia del quehacer gubernamental con las secretarías de Estado. Eso no le gusta al nuevo tlatoani y cual si fuera un recalcitrante conservador de la derecha, amante de concentrar todo el poder en sus manos al más puro estilo de los dictadores del mundo, se daría a la tarea de cumplir con creces su misión de destructor de las instituciones nacionales.

De entrada, AMLO desapareció el Seguro Popular, creando en su lugar a un malnacido Insabi sin pies ni cabeza que agudizaría la crisis de salud pública, demeritando instituciones de salud que eran auténticas instituciones en las que se formaban las nuevas conciencias médicas en materia de maestrías, doctorados, etcétera.

Blanco del destructor de las instituciones sería también el ya desaparecido Consejo Nacional de Turismo y ganas no le han faltado para borrar de un plumazo al árbitro electoral de México para perpetuar a su partido en el poder por lo menos 3 sexenios, según me han revelado algunos prominentes chambistas adictos a AMLO.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no escaparía de su odio y para evitar que esa institución siguiera convertida en un contrapeso del gobierno federal y gobiernos estatales, AMLO operó fraudulentamente para que la mayoría de Morena en el Senado de la República colocará al precio que fuera en la CNDH a Rosario de Piedra Ibarra, quien convirtió a la CNDH en un elefante blanco o mejor dicho, en un trabuco burocrático, incapaz de tocar al presidente de la república ni con el pétalo de una rosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido también blanco de las andanadas del Presidente de la República que no ha podido evitar que esa institución este completamente de rodillas al ponzoñoso presidencialismo. No en todos los casos, pero la SCJN es todavía un contrapeso para AMLO, pero éste, en su afán enfermizo, no cesa de destruir a las instituciones nacionales para gobernar a México como si fuese el país de un solo hombre, pues ahora le dio a Ricardo Monreal, líder del Senado una iniciativa de ley con el propósito de desaparecer en una supuesta fusión el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Esperemos que AMLO no se le ocurra cambiarle el nombre a México llamándole La Nación del Bienestar, todo esto mientras se incrementan dentro y fuera de México las protestas populares para que AMLO se vaya a su rancho lo más pronto posible y evitar que siga como destroyer de las instituciones llevado así a México al caos que se vivió durante la Revolución Mexicana.

info@agenciamn.com