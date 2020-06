Se instalan de nuevo más de 500 comerciantes en Cancún

Deben respetar medidas estrictas de sanidad en los tianguis

La nueva normalidad comienza a ser evidente en diferentes puntos del estado y para el caso de Cancún, esta semana regresaron a sus actividades más de 500 comerciantes en los diferentes tianguis de la ciudad, bajo la estricta encomienda de atender las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Tras una suspensión de actividades desde el pasado 5 de abril derivada de la contingencia sanitaria del Covid-19, por la concentración masiva que registra este sector, por fin los comerciantes han podido respirar y es que como a la mayoría de los trabajadores en la entidad, su economía ha sido fuertemente golpeada y era urgente que pudieran comenzar a generar ingresos para no irse a la quiebra.

Melitón Ortega García, líder de la Unión de Tianguistas en Cancún, líder de la Unión de Tianguistas en Cancún, informó que fueron alrededor de 500 comerciantes quienes pudieron retomar sus actividades en tres tianguis de la ciudad.

“Estamos más o menos 500 comerciantes divididos en tres partes; entonces, tenemos la orden de que manejemos el 30%, así como se están abriendo los hoteles, lo del trabajo de los albañiles y entonces nosotros estamos cumpliendo con lo cometido por las autoridades, estamos trabajando con todas las medidas de sanidad tenemos todos los servicios”, explicó.

Sanitizan puestos e instalan túnel

Sobre las medidas que debieron tomar, además de su operación al 30%, dijo que cada uno de los puestos colocó desde gel antibacterial, jabón, cloro y agua para mantener el lavado constante de las manos y que todos deben portar el cubrebocas, lo mismo que los clientes que acudan a adquirir su mercancía.

Desde las cinco de la mañana los comerciantes se instalaron para cumplir con los protocolos sanitarios mencionados, pero también para sanitizar los puestos, además instalaron un túnel desinfectante, mientras que las autoridades municipales y estatales mantuvieron un operativo para verificar que las medidas de higiene se acataran.

“De esta manera contribuimos a que la pandemia vaya para abajo, es muy importante quitarnos esto y tenemos que aprender a vivir con el virus y tomar nuestras medidas de sanidad porque se trata de la vida, no es jugar canicas”, concluyó.

De este modo los comerciantes, cuyo ingreso neto es lo que pueden venderle a turistas y residentes, pueden comenzar a enfrentar los estragos que ha dejado la crisis de salud, reflejada también en la economía, pues muchos de los tianguistas aseguraban que de no retomar sus actividades se irían a la quiebra.

Prevén recuperación turística hasta 2021

De acuerdo con estimaciones del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, el próximo mes, el sector turístico captará, únicamente el 8% de los turistas que solía recibir habitualmente antes de la pandemia, por lo que la recuperación de la demanda tentativamente se daría hasta 2021.

Mientras tanto, uno de los temas que deben cuidar las empresas son los protocolos de seguridad sanitaria que implementan para atraer al visitante, porque, si bien entre las principales actividades a realizar luego del confinamiento del Covid-19, será salir de viaje, la mayoría lo hará hacia sitios que les garanticen estar libres de la enfermedad o por lo menos con los estándares necesarios para evitar la proliferación del virus.

Hazael Cerón Monroy, coordinador del Centro, señaló que a corto plazo, durante julio, agosto y septiembre la demanda alcanzará apenas el 19%, mientras que 2020 cerrará con un máximo 59% en la demanda turística del estado.

Las estimaciones fueron realizadas con base en una estudio académico, denominado How fast will be? … The Tourism demand recovery. A survival analysis model in México, que se traduce como: ¿Qué tan rápido será?… El turismo demanda recuperación. Un modelo de análisis de supervivencia en México.

Modelo tomado de 69 crisis de actividad turística en el mundo

El modelo toma en cuenta las 69 crisis que ha sufrido la actividad turística en el mundo así como el tiempo de la recuperación, con lo que se puede determinar que los destinos necesitan un año y dos meses mínimo para recuperar los flujos de paseantes.

De acuerdo con los datos, el 70% de los viajeros pospuso sus vacaciones, mientras que el 30% por ciento canceló. “Sin embargo, vemos que se está poniendo mayor atención a las promociones, cuando lo primero es conservar el empleo y lo que se haga en cuanto a tener seguridad sanitaria, que será lo que estará impulsando los viajes, considerando que el viajero local es el que estará activando esta economía”, señalan.

Los detractores para generar nuevos viajes serán, entre otros: un nuevo brote, la adaptación de protocolos y los filtros de salud que se implementen, principalmente en los aeropuertos. Además, de acuerdo con la investigación solo el 44% de las personas mantuvo su salario, de modo que son los únicos con capital para pensar en pasear.

“La adaptación en dos meses a la nueva realidad, es decir, usar cubrebocas, evitar las salidas masivas, hacer uso de la tecnología, llevaría a que 60% de los viajeros retomen sus viajes en los próximos seis meses, pero en el caso de que tener nuevos protocolos tarde hasta nueve meses, los viajes serán casi un año después”, explicó Cerón Monroy.

Proyecciones para la demanda turística

Mes / Porcentaje de demanda

Junio 2020 2%

Septiembre 2020 19%

Diciembre 2020 59%

Marzo 2021 77%

Junio 2021 96%

Septiembre 2021 98%

Diciembre 2021 100%

Riesgo de Covid-19 en filtro de Chetumal

Al menos dos mil vehículos, con tres mil personas a bordo, entre locales y foráneas, entran y salen diariamente de Chetumal por el filtro de seguridad, ubicado en Huay Pix, por lo que la zona se convierte en un foco rojo de riesgo de contagio por Covid-19.

Las medidas sanitarias que se implementan en el filtro para verificar la portación del virus, se limitan a la toma de temperatura y una observación al interior de las unidades, es decir, que con sólo esas acciones no se garantiza la seguridad sanitaria de las personas.

El personal policiaco confirmó que en 24 horas son alrededor de dos mil vehículos que pasan por el filtro y que pasajeros son sometidos sólo a esas dos medidas, pues aunque se les invita a portar cubrebocas, algunos no lo hacen y otros solo se lo ponen para pasar el filtro y luego se lo quitan.

Un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) se encarga de colocar el termómetro en el oído o en la frente del viajero y al promediar 36 grados centígrados se les da el acceso. A su vez los foráneos que no proporcionan un dato o un argumento válido, como por ejemplo que vivan en Chetumal; y que sólo vienen de paseo, se les llega a negar la entrada.

Chetumal incrementa sus casos un 60%

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, la primera quincena de junio fueron 155 nuevos casos de coronavirus, en contraste con los 109 que se registró en los dos meses y medio previos; hasta el momento van 22 muertos en Othón P. Blanco.

De las cinco demarcaciones que mayor concentración de contagios tienen, el municipio capitalino encabeza la lista en cuanto al crecimiento de casos, con una variación del 60% en la última semana.

Las autoridades sanitarias y de seguridad pública han retomado algunas de las medidas que operaron durante la etapa de confinamiento social, como el cierre de algunas avenidas. En este caso el de las avenidas Insurgentes y Bulevar Bahía, a fin de reducir el riesgo de propagación del virus.

