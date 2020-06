La confrontación entre AMLO y gobernadores llega al Congreso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para quienes no han entendido que en México hay una fuerte disputa de poderes directa entre una buena parte de los gobernadores contra el presidente Andrés Manuel López Obrador queda el debate de ayer en la Permanente donde se discutió ir a un nuevo Federalismo.

Para los enterados ese nuevo Federalismo pasa, afirman los gobernadores rebeldes, por un nuevo Pacto Fiscal y la revisión del Pacto Federal.

O sea, bajarle las facultades centralistas y autoritarias al Presidente de la República.

Esto en los hechos, decía yo hace algunos días en este mismo espacio, es el fin del modelo del largo Presidencialismo creado por Plutarco Elías Calles, vía la operación del PRI, un partido en cuyo seno se dirimían todas las disputas, se acordaban todos los cambios en el país, y se decidían los ascensos y descensos dictados desde Los Pinos.

Hoy que ya no existe la Presidencia en Los Pinos, sino en Palacio Nacional y con un mandatario burlón, rijoso, intolerante, abusivo en el reparto económico, que no escucha ni oye, ni concede nada, que siempre sale con que él tiene otros datos para darle la vuelta a todo, una buena parte de los gobernadores ha entendido que es hora de cambiar el juego.

Por ello ayer, y con base en un manifiesto emitido durante el pasado fin de semana por mandatarios estatales del PAN, el debate en la sesión virtual, a distancia, de la Comisión Permanente centró su atención en la necesidad de ir a “una revisión profunda el Federalismo para hacerlo más fuerte y dotarlo de nuevas capacidades y cerrar las brechas de desigualdad”.

O sea, a hacer más equitativo y racional el reparto de la recaudación fiscal y a socializar de mejor manera las decisiones entre el Presidente y los gobernadores y alcaldes en seguridad, salud, educación y todo lo demás.

Por ello ayer, senadores y diputados de la Permanente, dice el parte informativo, “intercambiaron puntos de vista ante la postura de los gobernadores del PAN, el Federalismo y la nueva normalidad”.

O sea, debatieron sobre las incongruencias y fallas en la toma de decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su relación con el resto del país.

Dentro de la rijosidad polarizada que domina a las fuerzas parlamentarias progobiernistas y opositoras, los de Morena y aliados acusaron a los del PAN, PRI, PRD y MC de pretender debilitar a la Presidencia de la República.

El senador sinaloense de Morena Rubén Rocha Moya dejó en claro que para los legisladores prolopezobradoristas los gobernadores panistas, “bajo una supuesta bandera por la defensa del federalismo” buscan dar “una asonada contra los principios básicos de la República Federal” y calificó sus exigencias como pura “politiquería ante el proceso electoral del próximo año”.

Los diputados y senadores blanquiazules comandados por Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri les dejaron en claro a los de Ricardo Monreal y Mario Delgado, pero cuyo destinatario final era el presidente López Obrador, que el PAN ni quieren confrontación ni descalificación hacia el Presidente, sino ir a “un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia les corresponden”.

Recordaron además que en su mañanera, AMLO calificó a los gobernadores panistas y otros inconformes de “separatistas o golpistas”.

La diputada, ex presidenta del PRI y ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri indicó que no deberían extrañar los reclamos de los mandatarios locales a revisar y readecuar el federalismo mexicano, es decir, acabar con el presidencialismo callista y priísta, autoritario y inequitativo, porque “las crisis exigen soluciones que sólo se encuentran revisando las razones profundas para permanecer unidos”, afirmó.

Y pidió al presidente López Obrador y a sus legisladores no descalificar, sino reflexionar lo que hoy piden los gobernadores inconformes.

El debate se prolongó y en él los de los dos bandos se dijeron de todo, pero los hechos indican que ya el debate de la confrontación gobernadores-AMLO escaló al Congreso.

La permanente se inundó de iniciativas antidelitos

Por lo demás, la sesión virtual, a distancia pues de la Comisión Permanente sirvió para darle curso a varias iniciativas para aumentar sanciones o cárcel para delincuentes en diferentes áreas.,

Así, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, entregó una nueva iniciativa para castigar con hasta 15 años de prisión a defraudadores electorales, y a la vez retiró su muy polémica iniciativa que buscaba concentrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Instituto de Mercados y Competencia para el Bienestar.

Ayer, propuso una reforma para condenar con entre 5 y 15 años de prisión, y una sanción de mil quinientas a siete mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, “cuando dos o más personas se reúnan con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien para realizar dos o más conductas previstas como delito en este ordenamiento”.

Esta propuesta, seguro causará enorme polémica, ya que todos los partidos políticos en el mundo democrático moderno, buscan eso: alterar y manipular los resultados electorales” de todas las contiendas por cargos de elección.

¿Quién va a determinar si un mensaje de propaganda electoral es manipulador cuando todos los mensajes electorales lo que hacen es eso, manipular conciencias indecisas o no en beneficio de su candidato/a y causa?

La iniciativa de Monreal entra ya a revisión profunda de muchos ojos y conciencias, expertos y científicos electorales por lo que se quiere lograr (sin duda inhibir y asustar) a operadores electorales y a dirigentes y candidatos políticos.

Proteger a viejitos

En otro nivel, la senadora del desaparecido, pero aún vivo PES, Sasil de León Villard, entregó una iniciativa que busca sancionar el robo y despojo cuando sean cometidos específicamente contra adultos mayores, delitos que se cometen cada vez con mayor incidencia en ese sector.

En esta ola de iniciativas antidelincuencia, el diputado de Morena, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados dijo que es momento de que México cuente con una legislación sólida, adecuada a las nuevas realidades y acorde a los sistemas tecnológicos en los que se explotan y distribuyen las obras de los creadores, y en protección de artistas, escritores, pintores, escultores, etc.

Mayer indicó que “la industria editorial es la que padece con más frecuencia diversos atropellos; es por eso que se requiere generar las condiciones para que el Estado reconozca los derechos de autor de obras literarias, musicales u otra expresión artística, a través de leyes”.

Se suma San Lázaro contra Sanjuana Martínez

Ante la denuncia pública de un ex reportero de la Agencia del Estado Mexicano-Notimex en el sentido de que “recibió órdenes para atacar y desvirtuar los argumentos de la diputada federal perredista Frida Alejandra Esparza Márquez” por cuestionar la forma en que se lleva a cabo el trabajo en dicha agencia, bajo la dirección de la periodista Sanjuana Martínez, la presidenta de la Cámara de Diputados la panista Laura Rojas manifestó su solidaridad y respaldo hacia la legisladora y obviamente, contra la directora de Notimex.

La presidenta de San Lázaro instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para apoyar a la diputada Esparza Márquez en las acciones correspondientes a fin de garantizar la defensa de su investidura como integrante del Congreso de la Unión.

Rojas refrendó así su compromiso con la legalidad, la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas de las legisladoras y legisladores del H. Congreso de la Unión.

