Fundado por el luchador social Gilberto Rincón Gallardo –de larga trayectoria intelectual, política y social, víctima también de discriminación por deficiencias físicas-, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que fue creado en el sexenio del Presidente Fox, desaparecerá como otros organismos creados para justificar la desviación de recursos públicos de acuerdo al Presidente López Obrador.

Sin duda le corresponde la razón al tabasqueño: decenas de instituciones fueron creadas por sucesivos gobiernos federales, estatales y municipales, para dar acomodo a incondicionales, amigos, partidarios y seguidores en campañas políticas, o simplemente para cooptar conciencias, para entretener a adversarios significativos al régimen.

Desde el Consejo Mundial de Turismo donde se colocó al ex presidente Miguel Alemán, que da vigencia al dicho popular que dice: de acuerdo al sapo es la pedrada, hasta el Conapred y otra decena más fueron creados con el mismo propósito, para el pago de favores recibidos o simplemente para justificar el uso de recursos públicos.

La pandemia, crisis económica, turbulencia política y declive de la economía mundial, presentan otro panorama para el mundo. Y si a esto se agrega la insensibilidad y falta de tacto político de quienes dirigen esos organismos, la guillotina está puesta. ¿Cómo se atreve Mónica Massice invitar a un comediante crítico de la familia presidencial?. La respuesta es su desaparición del escenario nacional.

TURBULENCIAS

El canciller Marcelo Ebrard agradeció el respaldo de 187 países para que México ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente en momentos en que se viven momentos turbulentos que amenazan a la misma humanidad… Y mientras el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se colocó en el sexto lugar del análisis “Resultados evaluación COVID a capitales y congresos locales”, que elaboró el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), el gobernador Alejandro Murat se entrevistó con el subsecretario Hugo López-Gatell para evaluar los resultados del combate a covid-19 en la entidad donde suman ya 400 muertes, seguido de la senadora con licencia Susana Harp, que al parecer tiene la encomienda de vigilar de cerca el destino de los recursos asignados en la materia ante acusaciones de malos manejos y desvío de material médico, en tanto el alcalde citadino Oswaldo García Jarquín dijo que el compromiso del Ayuntamiento es con la transparencia y la rendición de cuentas que se refleja de nueva cuenta con la reciente valoración positiva que dada a conocer en www.cimtra.org.mx, donde Oaxaca de Juárez obtuvo una calificación de 71.3 por ciento, ubicándose como una de las nueve, de 32 capitales del país, que tuvieron una valoración aprobatoria en este indicador…Lo mismo en la ciudad de México, Jalisco o Veracruz, por todos los rumbos del país sigue el hallazgo de cadáveres por docenas. En Acayucan fue encontrado muerto un niño reportado como desaparecido, lo que da una idea del grado de bestialidad en la que ha caído la sociedad. No hay respeto por la vida ni siquiera de la inocencia de los niños; condenable situación que campea en el país…Escala el conflicto entre el dirigente interino Alfonso Ramírez Cuéllar y la secretaria general, Yeidckol Polenvsky por el pago de 395 millones de pesos a empresas cercanas a amigos de la ex dirigente por obras no realizadas, prácticas de sexenios anteriores que siguen vigentes para los mismos fines de enriquecimiento de los cercanos al poder…

