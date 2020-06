El IMSS ofrece tratamiento psicológico a niños con autismo

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El IMSS ofrece tratamiento psicológico a niños con autismo a través de estímulos-reacciones, acciones y respuestas que permitan al menor adaptarse a su entorno social y que logren su autonomía lo más normal posible para integrarse al mundo.

El doctor Miguel Ángel Jiménez Sanjuan, jefe del Servicio de Higiene Mental de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, señaló que es recomendable tratar este trastorno alrededor de los 18 meses de edad, en cuanto los padres se den cuenta que el menor no los voltea a ver o no responde cuando lo llaman.

Si se detecta algún comportamiento raro desde los dos años de edad, es vital acudir con el pediatra para que le realice una prueba de detección temprana, lo importante es darle tratamiento al menor. Si se detecta de manera oportuna, los resultados son mejores.

Este trastorno predomina más en niños que en niñas, 4 por 1. Su origen es desconocido, se cree que puede ser adquirido genéticamente o está asociado a alguna lesión. Otro tratamiento es el farmacológico, el cual es de por vida.

“Se usan neuro-epilépticos y moduladores corticales que actúan como neurotransmisores del funcionamiento neuronal, lo que va a permitir al menor tener contacto y desarrollar el lenguaje”, afirma.

El autismo es un trastorno caracterizado por un grave déficit del desarrollo y de conductas repetitivas e inusuales. Los síntomas son la incapacidad de interacción social, aislamiento y movimientos incontrolados de alguna extremidad, por lo general las manos.

En México, tres de cada mil menores, pueden desarrollar autismo. El 20% de la consulta de la institución es de niños con algún tipo de autismo, alrededor de 10 a 12 casos por mes y como autismo puro un caso a la semana.

El autismo atendido en UMAE está en los primeros cinco diagnósticos, entre ellos, trastorno de déficit de atención, niños con daño orgánico cerebral, trastornos afectivos y de ansiedad, y autismo.

*****

Las personas que padecen insuficiencia venosa y que se encuentran confinadas a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19 deben realizar caminatas en casa durante 20 minutos, utilizar prendas y calzado cómodos para favorecer la circulación, además de consumir dos litros diarios de agua y mantener una alimentación saludable que permita corregir el sobrepeso y la obesidad.

El doctor José Jesús Arias Aguilar, director de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 del IMSS, afirma que el padecimiento es una condición patológica del sistema venoso que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo, debido a anormalidades de la pared venosa y valvular que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas.

Se recomienda el uso de medias de compresión venosa a la medida y realizar elevación de las extremidades inferiores sobre el nivel del corazón de 15 a 30 minutos, varias veces al día, para reducir la sintomatología.

También es muy importante la elevación de miembros inferiores durante el descanso nocturno, entre 20–25 cm, para reducir edema, lo que favorece la colocación de la compresión elástica diaria.

Se sugiere realizar masaje en las extremidades inferiores de abajo a arriba, con esto la persona sentirá alivio y ayudará a mejorar la circulación. La hidroterapia y duchas con agua fría, o bien, alternando fría con tibia ayuda a estimular el tono venoso.

*****

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Edomex de la Secretaría de Salud estatal ha suspendido durante esta contingencia sanitaria 11 funerarias en distintos municipios, entre otros motivos por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades para la mitigación de riesgos por Covid-19.

También colocó sellos de suspensión a establecimientos por no contar con la documentación que acredite su legal funcionamiento, además porque la infraestructura del lugar no cumple con la normatividad y no hay las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

En el municipio de Toluca, a denuncia de los vecinos de la colonia San Bernardino -quienes señalaron que presuntamente en un predio se embalsamaban cuerpos-, la autoridad sanitaria colocó sellos de suspensión al establecimiento, además de que la autoridad ministerial ya investiga los hechos.

