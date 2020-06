Prostitución en línea aumenta durante contingencia sanitaria

José Luis Montañez

Portales de internet ofrecen servicios sexuales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la pandemia por el Covid-19 fue utilizada por delincuentes para llenarse los bolsillos, pues se incrementó considerablemente el delito de trata de personas y prostitución en línea, principalmente ofreciendo servicios sexuales a través de diferentes canales de internet, como Twitter y Facebook, donde se publican incluso catálogos con fotografías de las presuntas chicas a disposición de los usuarios.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que el consumo de pornografía infantil y las redes de servicios de prostitución en línea generaron un foco rojo en el sistema financiero, pues sus movimientos incrementaron. Particularmente, en Chetumal se detectó un incremento en los perfiles de Facebook que ofrecían e servicio de prostitución incluso a domicilio.

Una usuaria que aparece como “Dayamanthy Hernández”, de manera constante ofrece los servicios de jóvenes, publicando sus fotografías con horarios de servicio, e insta a los usurarios a pedir mas informes por mensajes privados, todo esto ante la inoperatividad de la policía cibernética y que decir de la misma plataforma que hasta ahora no ha suspendido las cuentas, aún después de que han sido denunciadas.

En los anuncios dentro de la red social, incluso ha llegado a ofrecer a las chicas cual si fueran mercancía. “Hola amigos tengo una hermosa chica disponible. Jazmín te está esperando para complacerte”, son algunos de los anuncios que ha subido apenas esta cuenta, porque de su tipo existen muchas otras.

Usuarios con opiniones divididas

Como en la viña del señor, también en las redes sociales hay de todo, desde los que denuncian las paginas que ofrecen servicios sexuales e invitan a otros a hacer los mismo, hasta los que se presumen interesados en comprar unas horas junto a alguna de las chicas que ofrecen.

“Es lamentable que vendan a las mujeres como si fueran cosas, ellas son personas y merecen otro tipo de trato”, escribe una usuaria indignada, quien además invita a otros a reportar la cuenta, no obstante hay muchos quienes le replican con comentarios como: “Si no te gusta no veas” o “Ellas están ahí porque quieren”, aunque esto último no puede ser del todo cierto, ya que muchas de estas mujeres son obligadas bajo amenazas a trabajar de esta manera.

Hasta el momento, Facebook no ha cancelado la cuenta citada y cabe mencionar que también se detectaron otras donde hombres, ofrecen sus servicios sexuales para personas del mismo sexo o mujeres, aunque solamente proporcionan información por mensaje.

Efectos de la cuarentena a nivel nacional

Cabe mencionar que la UIF no sólo detectó un incremento en este tipo de delitos y es que con la pandemia y la crisis económica, dicen, muchos optaron por el camino equivocado para mesurar los estragos qus los ciudadanos enfrentan.

Entre otros delitos, durante los primeros tres meses de la pandemia, la UIF detectó a nivel nacional una red de extorsionadores que generaron tarjetas apócrifas para dar falsos apoyos del gobierno a cambio de inscripciones desde 300 hasta más de mil pesos. Uno de estos grupos, en Chiapas, falsificó el diseño de las tarjetas de la Secretaría del Bienestar y pedía depositar en tiendas de conveniencia una cuota para activarlas y generar un fondo de ahorro.

En Quintana Roo, se identificó la venta por internet de presuntos productos milagro que prometían curar la Covid-19 y conferían inmunidad, pero aunque los interesados depositaban el precio del producto a las cuentas que les solicitaban, etos nunca llegaban a sus domicilios.

Asimismo, se duplicaron los empeños y con ellos la usura. La UIF detectó que en el periodo de marzo a mayo de 2019 recibieron 69 mil 967 avisos de empeños, solicitudes de préstamos y créditos, y en el mismo periodo de este año, en medio de la contingencia, se dispararon a 110 mil 938.

Cofepris suspende Aurrerá en Chetumal

Después de una denuncia pública ciudadana por la existencia de casos de Covid-19 entre el personal de la tienda Aurrerá, ubicada sobre la avenida Insurgentes en Chetumal; la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió la tienda por incumplir los procesos de desinfección al interior.

A través de redes, un trabajador de la tienda denunció que cuatro empleados, de los cuales dos pertenecen al área de alimentos, presentaron síntomas de coronavirus sin que el gerente Dionisio Amigón y las subgerentes Vianey Salgado y Alicia López, autorizaran su permanencia en casa, sino hasta que el padecimiento fuera visible.

Aunado a lo anterior se comprobó que la tienda Aurrerá incumple con los procedimientos de desinfección al interior y las medidas sanitarias para el acceso de los clientes y, en el caso de los empleados, únicamente les entregaron un cubrebocas sencillo, mismo que no es eficiente para garantizar sus seguridad sanitaria durante una jornada laboral de 9 horas.

Por ello, personal de Cofepris realizó una inspección y efectuó la suspensión por el incumplimiento de las medidas sanitarias. La tienda no presentó certificado de empresa autorizada para realizar trabajos de desinfección una vez al mes.

Las instalaciones se suspendieron temporalmente hasta demostrar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias obligatorias por las autoridades de salud en el estado.

Abiertos en zona norte de Q. Roo, 11% de los hoteles

Durante la tercera semana de reactivación económica en la zona norte de Quintana Roo, sólo 11% de sus 691 hoteles han abierto sus puertas, siendo Cancún el destino con más aperturas.

Según información de las Asociaciones Hoteleras de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres; y Riviera Maya, son 89 centros de hospedaje que dieron fin a la pausa para recibir al poco turismo que está llegando a los destinos del Caribe mexicano.

En el caso de la AHCP, son 70 negocios ya abiertos, de estos 64 están ubicados en la zona hotelera o centro de Cancún; el resto son de Puerto Morelos, mientras que la zona continental de Isla Mujeres, aún están esperando más tiempo para comenzar a recibir a los huéspedes.

Cerrados, 115 centros de hospedaje

Hasta ahora, aún 115 centros de hospedaje permanecen cerrados, los que representan 30 mil habitaciones inactivas.

En la Riviera Maya, de los 691 hoteles, apenas hay una oferta de 19 que iniciaron actividades, de acuerdo con la información de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, que tienen altas expectativas de alcanzar hasta 25% de ocupación en las próximas semanas.

En la Riviera Maya se prevé que a partir de julio se tenga un mayor número de aperturas, aunque algunos esperarán a noviembre o diciembre, como es el caso de Allegro y Royal Hideaway en Playacar o Le Reve Hotel.

El semáforo estatal de la reactivación económica está en color naranja, lo que no permite a las empresas rebasar o superar una capacidad mayor a 30%, lo que aún mantiene plantillas laborales bajas y con pocos turistas. Para el caso de Cancún la ocupación hotelera es de 20%.

montanezaguilar@gmail.com