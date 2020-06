Fraude y compló de empresas españolas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Curioso, que los españoles acepten a estas alturas a un rey, bueno, a uno que abdicó, que lo tienen en las mejores revistas de modas y de escándalos. No me lo explico porque ni siquiera venía de un linaje, sino de una imposición por Francisco Franco con todo el escándalo que significó el famoso “golpe de Estado” de Zapatero, donde él, como rey, llegó y calmó a los militares que ya estaban de acuerdo para hacer el teatro y así llevó su vida y sus escándalos, después se le vio matando elefantes, metiendo la pata y quebrándola en algunas aventurillas, se le veía de “coqueto” y facilito con algunas señoras y el escándalo lo llevó con frialdad su esposa y ahora, al paso del tiempo, con el nuevo rey, su hijo en el poder, lo deja desamparado por esos escándalos y las investigaciones por las corruptelas que tuvo a bien hacer durante su “reinado” con el apoyo o la complicidad de los españoles que no le reclamaban sabiendo de lo que se trataba, y ahora, se viene a descubrir que Juan Carlos, el ex rey español, pues logró hacer varios negocitos bajo el amparo de las corruptelas de los presidentes mexicanos y se viene descubriendo que se embolsó varios millones de dólares bajo el amparo y protección de los gobiernos de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo en la compra de terrenos de algunas de las empresas españolas que lo tenían de gato a cambio de algunas propinas para el pinchurriento rey, y bueno, los españoles, pues aguantan vara, no hay duda, pero se escandalizan cuando el actual Presidente que no los quiere nada, explica que las campañas en su contra están financiadas por las empresas que saquearon durante años a nuestro país bajo el amparo de los gobiernos panistas y priistas y dice que eso no se vale, como tampoco aceptaron aquella carta donde solicitaba, AMLO, las disculpas del gobierno español por las transas, corruptelas, despojos y asesinatos mantenidos durante la conquista y los años de control en México, bueno, nos parecía algo raro, pero viendo cómo se las gasta en la necedad el Presidente, pues no es raro que ahora siga en el mismo carril.

Y ya que hablamos de corruptelas, transas y chingaderas, pues todos estaremos al pendiente de los políticos, funcionarios y empresarios coludidos para hacer, con los “factureros”, uno de los despojos que dice el Presidente llegan a más de 300 mil millones de pesos, y presentará la lista de los correspondientes, a los primeros 48 mil millones, dándoles chance a los empresarios a que se “pongan a mano”, porque se alega que muchos de ellos no sabían de ese enorme fraude al fisco nacional. El asunto es que el escándalo, dice el Presidente, alcanza a importantes funcionarios de las dos administraciones anteriores y a funcionarios importante de la SHyCP, así como políticos, empresarios y financieros, así que en este mar de mierda seguramente muchos estaremos interesados en que se den los nombres y se encuentre a los responsables, no con un ánimo de escándalo, sino para descubrir realmente las líneas de la corrupción que nos han jodido por años.

Muchos esperábamos que en la realidad se comenzara a hacer la limpia de la corrupción y no se quedara en los señalamientos de que se luchaba en su contra y no se hacía ninguna consignación, pero ahora, en los tiempos actuales, algunos, señalan que porque son cercanos los tiempos políticos y los ánimos andan decaídos en muchos sitios y hay desconfianza contra Morena, pues se acelera este proceso, y de paso se generan los escándalos para mostrar que hasta en Morena hay un proceso de limpia con los escándalos montados en contra de Yeidckol Polenvsky, de donde podrán salir muchos despojos y muchos escándalos, porque a leguas se nota que hay complicidades de muchos de los ambiciosos por mantener el control absoluto de Morena cuando se van a jugar muchas candidaturas, puestos y presupuestos y para ello no importa descabezar a los que sean, con tal de llegar a control absoluto del poder y cuando hay muchas protestas internas y por supuesto que ello causa de divisiones en el interior y así fuga de información y claro está que dejan al garete muchos puntos que se pueden llenar con los candidatos o miembros de la oposición, la raquítica oposición y todo puede ser, sobre todo entendiendo que en este proceso electoral no va encabezando el que en realidad tiene el poder y al confianza de los mexicanos que votan y lo siguen: Andrés Manuel López Obrador.

Por desgracia en muchos estados algunos de los morenistas que están en el poder no podrán entregar cuentas claras ya sea por descuidos o por ambiciones o corruptelas y en ello, los viejos políticos que perdieron el poder han sido cuidadosos de registrar todos los errores de esos novatos políticos que no le han entendido muy bien al arte de gobernar y la han “cajeteado”, y esto será la base para que se dejen los huecos que pretenderán llenar los “oposicionistas” y digan lo que digan la realidad es que tienen muchos más chances que en el anterior, donde los arrasaron y los mandaron al carajo, los mexicanos, dejando en el camino a sus propios partidos y dejando al descubierto mucha de la mierda que sigue apestando en el país.

Y en este enorme fraude en contra del fisco nacional, no nos vayan a salir que son los responsables los funcionarios de medio pelo y no el secretario de hacienda del momento porque, entonces no les vamos a creer, todos sabíamos que el VIRREY VIDEGARAY era el que hacía y deshacía en el gobierno de Peña Nieto y sin duda, el mismo Presidente sabía del tema y no nos digan que solo era el compló de funcionarios menores, políticos desocupados o en las transas y negocios y de empresarios que ni siquiera sabían cómo le hacían sus contadores para hacer tales transas y negocios con el dinero que se jodían por medio del negocio de los factureros. Pues el escándalo será de primer nivel, no tenemos duda a menos que al final de cuentas nos digan que como ya se pusieron a mano con los saqueado y robado, pues no hay tos y por el bien de la nación y de la paz pues “borrón y cuenta nueva” porque entonces ya perderemos confianza y dejaremos los escándalos como formas de presión para que paguen lo que deben, como en el chachachá, al fin también tenemos la canción de la BOA, y todo queda en el desmadre.

