A&E estrena la sexta temporada de “NCIS New Orleans”

1 de julio, 21:10 horas

Adrenalina, peligro, lucha contra el racismo y más acción llegan en una nueva temporada que contará con el regreso de viejos personajes y la incorporación de nuevos, entre ellos el agente Quentin Carter, interpretado por Charles Miles Davis (The Originals, The Vampire Diaries, Grey’s Anatomy)

A&E estrena este miércoles 1 de julio en Latinoamérica la sexta temporada de “NCIS New Orleans”, serie protagonizada por Scott Bakula, que profundiza en los casos del departamento de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) de Nueva Orleans, que investiga crímenes que involucran al personal militar en esa ciudad.

El Agente Dwayne Pride, encarnado por Scott Bakula, regresa en esta sexta temporada luego de haber sido secuestrado y estar bajo el efecto de drogas que le obligaron a ingerir en su cautiverio. El personaje de este agente, basado en el fallecido D’wayne Swear, un agente real de Louisana con una carrera en el Servicio de Investigación Criminal Naval, es un hombre apasionado que ama a su ciudad, a las personas que viven en ella y que su principal interés está en cuidar a quienes lo rodean y viven en la extravagante y emblemática ciudad de Nueva Orleans a orillas del Rio Misissippi, también conocida como The Big Easy, famosa por ser la cuna de leyendas musicales y por su entretenimiento nocturno.

“¡En esta nueva temporada hay tantas sorpresas! En la cima de esta sexta parte, los espectadores van a volverse locos y no sabrán lo que viene después. Tendremos un nuevo personaje y grandes novedades”, asegura Bakula. Es que esta sexta entrega que promete acción, adrenalina y peligro, además contará con la incorporación de Charles Michael Davis (The Originals, The Vampire Diaries, Grey’s Anatomy) como el agente Quentin Carter. También, esta temporada verá el regreso de algunos personajes que estuvieron durante los primeros años de la serie: “Una conocida señora que está en prisión está de vuelta, mi exesposa aparece en un momento, el hermano de LaSalle está de regreso, mi hija que vive en Nueva York aparece y tiene un novio allí. De hecho, filmamos parte de un episodio en Nueva York, lo cual fue muy divertido hacer. Pero en su mayoría hay personajes nuevos, muchos personajes nuevos”, cuenta Bakula en referencia a la serie y su personaje como Pride.

Además de antiguas y nuevas incorporaciones, los riesgosos, complejos y delicados casos en los que está detrás el equipo de NCIS, esta sexta temporada tocará el tema de la lucha contra el racismo en Norteamérica, cuando en uno de los episodios un oficial blanco de NOPD (Departamento de Policía de Nueva Orleans) dispara a un oficial negro de la Marina que creía que estaba armado en medio de una concurrida fiesta callejera.

Por otro lado, esta temporada será muy especial a raíz de la pandemia decretada por el COVID-19, que también impactó en la ciudad de Nueva Orleans. “Ciertamente será diferente a cualquier otra temporada a raíz del coronavirus y cómo eso ha afectado a Nueva Orleans. Este año nos enfrentaremos a un nuevo conjunto de circunstancias en la ciudad por cómo filmamos y qué tipo de reglas y regulaciones tuvimos y tendremos que cumplir, así que tendremos que reinventar cómo lo hacemos todo. Sin dudas, la música seguirá siendo parte del espectáculo y vamos a averiguar cómo mantenerlo en funcionamiento y mantenerlo vivo, porque es el corazón de esta ciudad”.

Trabajando con Pride, también conocido como “King”, están el Agente Especial Christopher LaSalle (Lucas Black), la forense Dra. Loretta Wade (CCH Pounder), la agente Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito); su brillante y peculiar científico forense Sebastian Lund (Rob Kerkovich); la agente Hannah Khoury (Necar Zadegan) y el especialista en investigación de computadoras Patton Plame (Daryl ‘Chill’ Mitchell).