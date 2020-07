19 meses después

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, reza el breve cuento de Augusto (Tito) Monterroso, que parece reflejar el México del pasado y del presente, el que ojalá no sea del futuro.

Ayer, se cumplieron dos años de que más de 30 millones de electores dieron su aval para que Andrés Manuel López Obrador gobernara los Estados Unidos Mexicanos y lo hicieron ante la necesidad de un cambio radical en el país, mediante el que se pudieran enderezar los temas que más laceraban a la población: inseguridad, violencia, pobreza, desempleo, corrupción, impunidad y abusos de todo tipo.

Desde que López Obrador asumió la Presidencia de la República, han transcurrido 19 meses de una gestión que no ha logrado consolidarse, sea por los errores del pasado, la pesada herencia de tantos vicios o por los propios cometidos en ese lapso por la actual administración.

Y es que conforme se gestó su victoria, millones de ciudadanos esperaban que todo se terminara por arte de magia, es decir que se acabara la violencia, que volviera la seguridad, que el desempleo fuese cosa del pasado, que la pobreza quedara en un triste recuerdo y que el principal argumento de la campaña del actual Presidente, la corrupción, fuese erradicada.

Nada de eso ha sucedido, aunque algunos consideran que se avanza en algunos rubros, pero el tránsito hacia ellos es lento, con muchos obstáculos, los propios y los ajenos sembrados a lo largo del camino.

Sin embargo, algo que deja patente la actual situación en México es la polarización en todos los campos y el aumento de la violencia, lo que aunado a la presencia de la pandemia, deja en una terrible situación al gobierno y a sus gobernados. Hay quienes consideran que el Plan de Gobierno se encuentra mal diseñado, otros que el equipo presidencial está lleno de ineptos, con sus excepciones. Unos más señalan escollos que se convierten en insalvables y dentro de esto se encuentran algunas decisiones que no han sido bien recibidas.

Como en todas las administraciones del pasado, el actual gobierno ha cometido errores, cambiado colaboradores, desdeñado observaciones, lo que remite al cuento de Monterroso y hasta el de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el famoso Gatopardo.

Año y medio de gobierno no es suficiente para provocar los cambios que requiere un país que durante décadas estuvo sometido al saqueo, los abusos y el desdén de los gobernantes, aunque sí lo es para sentar las bases que puedan llevar al despegue necesario para erradicar los errores del pasado.

*****

La pandemia no solamente está pegando en los bolsillos de los más necesitaos, muchos de los cuales han salido a buscar el sustento, sin importar las consecuencias. El tiempo de aislamiento terminó para muchos que están desarrollando sus tareas, después de que en la mayoría de los estados se puso el semáforo naranja que es todavía alarmante, pero que no es visto como tal y en muchas ciudades se advierte la concurrencia de nutridos grupos de personas, muchas de las cuales no toman las medidas sanitarias necesaria para la convivencia actual.

Esperemos que el relajamiento no produzca nuevos brotes de contagio y se esparza nuevamente el virus que tanto impacto ha tenido en México, especialmente en cuanto a pérdidas humanas y económicas.

*****

José Manuel Cruz Castellanos en un médico que ha fungido siempre como operador electoral de Rosalinda López Hernández, la primera dama de Chiapas y que por esa relación consiguió convertirse en secretario de Salud de esa entidad.

Cruz Castellanos ha sido exhibido una y otra vez por sus desplantes y mal manejo de la crisis sanitaria ante la presencia del Covid-19, mientras que Chiapas es una de las entidades con mayores problemas en ese rubro, pero además también tiene encima los problemas provocados por las supuestas fumigaciones en algunos poblados, en los que sus habitantes han reaccionado con furia llegando a quemar casas (incluida la de la mamá del gobernador y de alcaldes ), golpear a personal sanitario e impedir el trabajo de empleados de la secretaría de Salud, por lo que Rutilio Cruz Escandón solamente lo sostiene en el cargo por ser recomendado de Rosalinda.

