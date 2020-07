La realidad se empeña en desmentir a AMLO

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ante la falta de novedades en el mensaje presidencial, lo más destacado del quinto informe al “pueblo sabio” del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la sede elegida para la ceremonia.

El sitio escogido fue sede del Poder Legislativo entre 1829 y 1872, durante el conflictivo periodo de lucha entre liberales y conservadores, que tanto gusta recordar en sus discursos el presidente López Obrador.

Al respecto, cabe recordar que el actual primer mandatario no pudo presentar ante el Congreso el informe de labores de su primer año de gobierno el pasado 1 de septiembre, porque a raíz de alborotos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (ambos del PAN), así como Enrique Peña Nieto (PRI) ya no se presentaron en la sede de la Cámara de Diputados. La Constitución y leyes reglamentarias fueron cambiadas, por lo que actualmente el titular del Ejecutivo sólo está obligado a enviar al Congreso un informe por escrito.

El segundo aspecto, vinculado con la nostalgia presidencial por el informe presencial ante el Congreso, resulta más polémico, pues representantes de la oposición y de algunas agrupaciones de profesionales del Derecho han destacado que el presidente López Obrador y sus seguidores de la llamada Cuarta Transformación pretenden que el poder Legislativo se someta al Ejecutivo.

Especulaciones aparte, lo cierto es que este nuevo informe de López Obrador aportó pocas evidencias de los logros presumidos y confirmó las sospechas de que no se ha cumplido con las promesas de campaña para satisfacer las principales demandas de la sociedad, que son mayor seguridad, mejoría económica y preservación de la salud.

En cuestión de seguridad, el primer mandatario aseguró que se ha logrado revertir la tendencia ascendente de las cifras de delitos graves, como el homicidio doloso.

En su informe denominado “Segundo Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo De México”, AMLO aseguró que su política de seguridad “empieza a dar resultados y precisó que “durante el tiempo que llevamos en el gobierno hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento”.

Sin recurrir a cifras oficiales acerca del aumento de muertes violentas durante 2019 y lo que va del presente año, la respuesta negativa del crimen organizado a lo que sostiene el primer mandatario se dio ayer mismo, al conocerse una nueva matanza, ocurrida en Irapuato, Guanajuato.

De conformidad con los primeros reportes, 24 personas fueron asesinadas y siete más heridas dentro de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Jardines de Aranda. Según testigos, hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra los pacientes.

Otro caso más sensible para la llamada Cuarta Transformación es el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, conflictivo asunto que el presidente López Obrador se ha comprometido a que será solucionado durante su gobierno a satisfacción de los padres de los jóvenes, que siempre han rechazado la “verdad histórica” expuesta por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por una banda de narcotraficantes que opera en la región de Iguala, Guerrero.

A inicios de la presente semana, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, publicitó profusamente la captura José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Barbas” o “El Mochomo”, presunto dirigente -junto con tres de sus hermanos, dos de los cuales están presos- de la banda Guerreros Unidos (GU), a la cual se hace responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más.

Con esta captura se esperaba pronto obtener información verídica de lo ocurrido durante los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Pero el gusto para las autoridades duró muy poco.

Como ocurre con frecuencia, cuando se trata de los jefes de la delincuencia organizada, la juez encargada del caso consideró que los agentes del Ministerio Público, dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR) no habían acreditado con suficientes pruebas la presunta responsabilidad del consignado, por lo cual ordenó su liberación.

Las autoridades recapturaron el presunto delincuente en cuanto salió del penal de alta seguridad a donde había sido remitido, con base en una acusación por otro delito.

Así, el supuesto criminal quedó en prisión, pero lo relevante del caso es la falla de las autoridades, que no atinan a cumplir con lo prometido por AMLO de resolver este indignante crimen masivo, al que desgraciadamente se suman muchos otros ocurridos en fechas recientes.

“Pasó lo peor de la crisis económica”, sostiene AMLO

Al hacer referencia a la crisis económica del país, iniciada desde antes de la pandemia de Covid-19, pero agravada por este fenómeno, el presidente López Obrador afirmó que ya pasó lo peor y que, además, “la pérdida de empleos ya tocó fondo”.

Informó que la recaudación fiscal se mantuvo en términos reales similares a 2019 y las remesas enviadas por paisanos desde Estados Unidos, se incrementaron en 10 por ciento.

Como muestra de la recuperación, comentó que las ventas de las tiendas de autoservicio se incrementaron en 59 mil millones de pesos, esto es 8.8 por ciento más de ingresos que en 2019. Además destacó que paulatinamente el peso se ha apreciado por lo que la pérdida de su valor, desde que se inició su gestión, ha sido de 12 por ciento, derivado de que en 2019 fue una de las monedas mas fuertes en el mundo.

Desafortunadamente, el optimismo presidencial no es compartido por todos los especialistas.

Un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), pronostica una recesión más aguda para los países de América Latina y el Caribe, que la estimada antes de la pandemia, con una contracción del PIB regional de 9,4 por ciento frente al 4,2 por ciento previsto en abril.

El organismo internacional destaca que dentro de esta región, las dos economías más grandes, Brasil y México, se contraerán 9.1 y 10.5 por ciento, respectivamente, en 2020.

Al hablar de cuestiones económicas, el jefe del Ejecutivo Federal destacó la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con los Estados Unidos y Canadá.

“Hoy inició la aplicación del T-MEC, en un momento por demás oportuno, pues nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y crear nuevos empleos”, expresó el gobernante mexicano.

“Es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos. Ello, además de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país, también de otras regiones de México”, explicó López Obrador, quien aquí entró en otro tema conflictivo, su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Éste (el T-MEC) es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de Norteamérica.

Además de otros comentarios adversos, ayer se conoció una protesta de legisladores de origen latino contra esa visita del mandatario mexicano, por considerar que será utilizada por Trump para levantar su popularidad.

Tampoco tuvo el presidente López Obrador respaldo de la realidad ante su declaración del “éxito” de su campaña contra la pandemia de Covid-19.

“La pandemia precipitó, como todos sabemos, la crisis del modelo neoliberal. Y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos y otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta”, aseguró.

Pero ayer mismo, la Secretaría de Salud de su gobierno dio a conocer datos que no sostienen la versión de que ya se superó lo peor de la pandemia.

El número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 220,657 en México. Los casos confirmados activos de Covid-19 llegaron a un total de 23,389 y los sospechosos a 66,910. Otros 279,035 han dado negativo y 566,602 personas han sido estudiadas. La mayor cantidad de casos se registran en la Ciudad de México y en los estados de México, Tabasco, Puebla y Veracruz.

riverapaz@infinitummail.com