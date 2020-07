Cofepris alerta sobre falsas fumigaciones contra Covid-19

Empresas engañan con caras “nebulizaciones” en Cancún y Playa

Durante la contingencia sanitaria por Covid-19 han surgido en Quintana Roo múltiples empresas que engañan a sus clientes ofreciéndoles costosas e inservibles nebulizaciones, es decir que pese a sus exorbitantes precios, no tienen ningún efecto contra el coronavirus.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso en marcha diversas acciones para detectar estas nebulizadoras que abusan de la confianza, temor y necesidad de la gente. No obstante, la mayoría son de reciente creación, por lo que resulta difícil detectarlas, ya que no están registradas.

La dependencia informó que hasta ahora han logrado identificar a 38 empresas, la mayoría operando en Cancún y Playa del Carmen, sitios donde también existen de las mayores tasas de contagios desde que empezó la pandemia.

Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris en la entidad, manifestó que el fraude de estas compañías consiste en que “cobran desde 800 hasta cinco mil pesos por desinfectar un local o una vivienda, con la promesa de que acabarán con 99 por ciento del nuevo tipo de coronavirus que asola al mundo, no obstante, sólo fumigan con insecticidas convencionales o simple humo y no con los componentes y el procedimiento de desinfección adecuado para acabar con el coronavirus, que consiste en un termonebulizado en frío con gota microscópica, cuyo componente principal es cuarentenario de amonio de cuarta generación con doble cadena”.

Lo grave de este asunto, es que muchas de estas empresas, ni siquiera utilizan desinfectantes, y los sustituyen por simple humo, de modo que las casas, negocios y transporte público no sólo están a merced del coronavirus, sino que además pueden causar daños en la salud de otro tipo.

“Lamentablemente, tras una nebulización las personas sienten mayor confianza de encontrarse en un local o casa, pensando que erradicaron el virus, cuando la realidad es que sigue allí, porque el compuesto que utilizaron no hace nada, es inútil, incluso muchos sólo usan humo, que resulta aún peor”.

Antes de contratar este tipo de servicios, la Cofepris recomienda a los clientes a consultar las empresas utilizadas por los diferentes ayuntamientos de la entidad, ya que además de estar validados, entregan un certificado de desinfección que usualmente es requerido por los inspectores municipales.

En Playa del Carmen, por ejemplo, la empresa Cobtides 21 está validada por el gobierno municipal y ofrece el servicio de desinfección por menos de 300 pesos para tianguistas, al igual que otras empresas que se pueden consultar en la pagina de internet de la dependencia.

Reportan 207 nuevos casos en Q. Roo; acumula 5,237 positivos

El repunte en el número de contagios no cesa en Quintana Roo, donde se vivió un fin de semana alarmante, con casi 500 nuevos casos positivos a Covid-19, es decir que el sábado se reportaron 229 más y el domingo 207, con lo que queda claro que la pandemia no ha sido controlada, tan es así, que hoy se regresa al rojo en el semáforo epidemiológico al menos la zona sur de la entidad.

Según el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, hasta el mediodía de ayer, se tenía un registro de 3716 casos negativos, 514 en estudio, 5,237 positivos, 699 defunciones y 2,477 personas que lograron vencer al a enfermedad, esto significa que en una jornada de 24 horas se tuvieron 207 positivos más, 6 defunciones y 81 recuperados.

Siguiendo la formula que en su momento proporcionó Alejandra Aguirre, titular de la Sesa, si a los 5237 positivos les restamos las 699 defunciones y los 2,477 recuperados, podemos afirmar, que al menos hasta ayer había 2,061 casos activos, en Quintana Roo, es decir, los que presentaron síntomas dentro de los últimos 14 días.

Con las cifras anteriores, Cancún se mantiene a la cabeza, con el mayor número de contagios acumulados y decesos, registrando 2774 positivos a Covid-19 y 520 defunciones. En segundo lugar de casos acumulados está Chetumal, con 1,231, por encima de Playa del Carmen, en tercero, que acumula 738, aunque en lo que se refiere a decesos le saca ventaja con 78 muertos, mientras Chetumal sólo tiene 48.

Hombre con presunto Covid-19 escapa de hospital

Alrededor de las 11:00 de la mañana de ayer, elementos de la Policía Estatal recibieron el reporte de que una persona con síntomas de Covid-19 había escapado del Hospital General de Chetumal para evitar ser intubado.

Presuntamente el paciente abordó un taxi con número económico 1901 para escapar del hospital ubicado en la avenida Andrés Quintana Roo, entre Isla Cancún y Juan José Siordia, de la colonia Taxistas. Fue identificado como Domingo “N” y horas más tarde lo encontraron sentado en la calle Tihosuco con Jacinto Pat a las afueras de un expendio de cervezas.

Según algunos testimonios, el indiviuo fue abandonado por el taxista tras enterarse que podría tener coronavirus.

Familiares llegaron al lugar donde estaba el paciente y mencionaron que su pariente no tiene Covid-19. La esposa, señaló que a las 4:00 de la mañana su marido comenzó a sentirse mal y lo llevaron a una clínica privada, donde se negaron a atenderlo por presentar fiebre muy alta.

No obstante, la familia argumenta que su familiar tiene diabetes y que había presentado un cuadro de alta glucosa. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido su postura al respecto.

Arrestan a ciudadanos por 36 horas por no acatar las normas sanitarias

Por la creciente alza en el número de contagios por Covid-19 en Quintana Roo, principalmente en Chetumal, la zona sur regresa a semáforo rojo a partir de hoy, según información de autoridades estatales, quienes además informaron que por lo menos 20 ciudadanos han sido arrestados por 36 horas al no cumplir las normas de sanidad.

Las personas han sido detenidas o amonestadas en Chetumal por no usar cubrebocas, no respetar la sana distancia o utilizar espacios públicos restringidos. No obstante, hasta ahora no se han aplicado sanciones económicas.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal puso en marcha operativos de vigilancia y movilidad en diferentes puntos de la ciudad desde el jueves 9 de julio, a fin de exhortar a las personas a que se retiren de las zonas donde su presencia no es esencial, como parques, domos deportivos y el Bulevar Bahía. Tan sólo en el primer día, más de 150 personas fueron invitadas a regresar a sus hogares y otras tantas fueron arrestadas.

El viernes se continuó con la estrategia identificando a más de 400 personas realizando actividades deportivas o en reuniones informales que terminaban en una aglomeración de gente tal, que se convertían en focos de posible contagio.

36 horas de arresto en celdas separadas

Del total de personas a quienes se les hizo la advertencia, al menos 26 fueron arrestadas ya que se negaron a irse a sus hogares, lo mismo a usar cubrebocas o respetar la sana distancia. Cabe mencionar que muchos de ellos se encontraban bajo los influjos del alcohol.

Siete de los 26 arrestados además se burlaron y ofendieron a los agentes del orden, determinando el juez calificador que serán liberados hasta que cumplan sus 36 horas de arresto en celdas separadas.

El pasado jueves se publicó un decreto del Periódico Oficial del Estado, en el que se brinda la facultad a la Policía Estatal de implementar sanciones de hasta mil salarios mínimos y arresto de hasta un día y medio a quienes incumplan con las medidas sanitarias contra el Covid-19, en Chetumal, lo anterior por el elevado incremento de contagios.

Se les advirtió: semáforo epidemiológico en rojo en zona sur

Con una ocupación hospitalaria en Chetumal del 76 % y en Bacalar del 67 %, la zona sur de Quintana Roo regresa al semáforo rojo a partir de hoy, 13 de julio y hasta el 19 del mismo mes, así lo informó el gobernador Carlos Joaquín González.

De este modo, este lunes sólo se permitirá la operación de actividades esenciales, que para este caso “sí contempla los hoteles, restaurantes , parques temáticos y servicios turísticos pero al 15 por ciento de capacidad”, dijo el mandatario estatal.

El 22 de junio pasado los habitantes de Chetumal retomaron actividades, luego de permanecer 89 días en confinamiento. El semáforo estatal pasó al color naranja y permitió a los ciudadanos retomar actividades no esenciales al 30 por ciento de capacidad en negocios de diferentes giros como parte de la reapertura económica, no obstante el incremento de contagios fue evidente, pues la gente comenzó a salir de sus casas y sin la más mínima atención a las normas de sanidad.

Pese al esfuerzo de las autoridades por mantener a la población informada y pese a las advertencias en repetidas ocasiones, la incidencia en a tasa de contagios ha llevado a que hoy se regrese a la cuarentena, incluso con restricciones en movilidad, tras el anuncio de cierres y vialidades. No obstante, hay que recalcar que el regreso al semáforo rojo en esta zona del estado no significa confinamiento total, sino restringido.

La zona norte permanece en color naranja con una velocidad de crecimiento de 1.82 y la zona sur en color rojo, con crecimiento de 4.45 casos, donde las actividades están limitadas al 15 por ciento.

Rechazan inconsistencia en cifras y datos

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell no presentó el semáforo epidemiológico nacional para esta semana, pues argumentó que algunos estados, sin mencionar cuáles, no estaban presentando sus datos de contagios actualizados, de modo que no se contaba con las cifras consistentes para seguir con esta medida, ya que de abordarse así, se podría mal informar a la gente.

Después de esta declaración, la titular de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo puntualizó a través de Twitter que “con el más alto compromiso en el cuidado a la salud de la población, Quintana Roo trabaja coordinadamente con las autoridades federales en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Nuestro estado no tiene rezago de diagnóstico por laboratorio a Covid-19”, es decir, que en la entidad se está al día en el reporte para alimentar las estadísticas nacionales.

Indicó que “Quintana Roo tampoco presenta rezago de pacientes para toma de muestra en las listas de espera. Esto lo hemos logrado gracias al incremento del recurso humano y la adquisición de equipos especializados para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Actuamos coordinadamente con las autoridades sanitarias nacionales y estamos al día con la información proporcionada con total responsabilidad y transparencia para el control de la pandemia”.

Geoportal con cifras actualizadas

Sumado a lo anterior, el gobierno estatal informó que para que la población esté al tanto de las zonas con mayor riesgo de contagio y tome las medidas preventivas para el cuidado de su salud, han habilitado el Geoportal Público Covid-19, ya disponible para su consulta desde la semana pasada.

Según la información que se proporcionó el geoportal en internet es para conocer el número de casos de Covid-19 en cada colonia y cada región, así como el número de camas disponibles y la ocupación hospitalaria en cada municipio del estado.

