Nueva iniciativa de Martha Ávila, robo en despoblado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Robo en despoblado, no puede llamarse de otra forma la descarada y anticonstitucional propuesta presentada ni más ni menos que por la diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Soledad Ávila Ventura, -quien dice ser orgullosa habitante de la alcaldía de Iztapalapa-, para que sean los ciudadanos los que prácticamente le tengan que dar vivienda, -así nada más porque sí-, a quienes rentan.

Y con todo y las loas que unos a otros morenistas se dirigen respecto a este absurdo planteamiento, en el fondo, hay otras razones por las que de nueva cuenta, se presenta esta iniciativa que, a decir de la también coordinadora del partido en el poder, “contempla cambios y adhesiones al Código Civil, previendo contextos excepcionales como la actual pandemia, para que inquilinos puedan solicitar a los propietarios una negociación –por voluntad mutua-, para ajustar los términos del contrato”. ¡Sí, cómo no!

Nada más alejado de la realidad; como se ha señalado, en el fondo, la diputada Ávila quiere quedar bien con su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pese a que diga que la pandemia de Covid-19 le vino a él y solo a él, “como anillo al dedo”, lo cierto es que también ha sido golpeado, -de alguna manera-, por la situación económica que se vive a nivel global, lo que ha ocasionado que tenga cada vez menos recursos para sus ya de por sí inútiles programas sociales, mismos que aunque promociona por televisión como por ejemplo, Tandas para el Bienestar, en el que por cierto, se supone que con tres centavos, ya resolviste la situación económica de tu pequeño negocio, cada vez menos creen en ellos.

Así, el líder de esta llamada cuarta transformación tiene que ver de dónde saca recursos para sus mal llamados programas sociales, sobre todo, en la cuenta regresiva de las elecciones intermedias del 2021. Lo que no se vale es que el tabasqueño, en su magno proyecto de acabar con la clase media, pretende que sea este sector el que pague sus dislates.

Hubo ya un intento anterior de los legisladores de Morena, cuando hace poco más de un año, redactaron sobre las rodillas de pésima forma una Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de Ciudad de México, que “daría derecho” a invadir la propiedad privada.

Cuestión de recordar que en el artículo 60 de dicha Ley, se indicaba que los desalojos forzosos sólo se podrán llevar a cabo en lo que llamaron “casos excepcionales” con el objetivo de evitar “violar el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos”, porque esto suponía diversas lesiones jurídicas a los propietarios de viviendas en la capital del país como daño patrimonial al estado.

Afortunadamente el anterior ejemplo no trascendió, pero ahora y con línea directa de su jefe, Martha Soledad Ávila intenta sacar adelante esto que es considerado una aberración.

Quien fuera suplente de la hoy flamante Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, forma parte, en la Asamblea Legislativa, del grupo de Valentina Batres, Rigoberto Salgado y Guadalupe Chavira. O sea, Ávila llegó no por méritos propios y está ligada a una figura que esta llamada cuarta transformación ha procurado muy bien cubrir y se trata del exalcalde de Tláhuac, ligado al cartel de Felipe de Jesús Pérez Luna mejor conocido como “el Ojos”, fallecido ya, sin embargo, su familia ha seguido con el control del cartel de Tláhuac.

La diputada Ávila, en todo caso, tiene varias manos detrás de sí. Por ejemplo, en el desarrollo de las sesiones y cuando la oposición “receta” sendas palizas a los diputados de Morena, la “coordinadora” se queda pasmada, sin saber qué hacer, y no da instrucciones a sus subordinados, simple y sencillamente porque no tiene el nivel para debate, amén de que nadie le hace caso, por eso, opta por presentar iniciativas como ésta para buscar notoriedad.

Otro dato, es muy común ver a los coordinadores de oposición acordando con José Luis Rodríguez, quien hace las veces de coordinador y a placer manipula a Ávila. Además, cómo olvidar que después de unos meses, cuando los diputados locales regresaron para sesionar reformas a la Ley Orgánica y su reglamento de manera virtual, lo más trascendente que hizo la “coordinadora” Martha Ávila fue, de manera literal, sacar un sándwich para comérselo en el salón del Pleno, sin ninguna medida de higiene. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** Es tal la desesperación del flamante subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, que ya no le importa contradecirse a sí mismo. Primero, con el rostro desencajado, regañó a los gobernadores, porque hacen caso al semáforo epidemiológico nacional; no son pocos los especialistas que ven que la carrera del flamante doctor va en picada debido al pésimo manejo que ha hecho de la pandemia, con todo y que su jefe, López Obrador, le corea, eso sí, en voz baja: “no estás solo”. En la conferencia de prensa de ayer, López Gatell, luego de subestimar por enésima ocasión, el uso del cubre boca porque según asegura, no representa una barrera protectora para quien lo porta, hizo un extraño llamado a, -en medio de esta contingencia sanitaria-, no buscar culpables: “Con frecuencia en las sociedades, no es exclusivo de México, se buscan culpables, se busca alguien a quién señalar, se buscan responsables, en una suerte de interpretación que es poco productiva, poco útil”. El rostro se le volvió a desencajar al subsecretario al percatarse que solo se había exhibido públicamente y, eso sí, siguen sin hacerle caso. Se acabó la fama, ¡qué triste!

*** El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quienes además, le pidieron explicaciones a López Gatell sobre el mal manejo de la pandemia, pero, ¿qué cuentas les va a dar el atribulado funcionario? Hasta su renuncia andan pidiendo.

*** La dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, exhortó al gobierno capitalino a tomar con seriedad el Plan por la CDMX que se le hizo llegar hace unos días, toda vez que contiene propuestas viables para hacer frente a la grave situación de la pandemia. Arias Contreras consideró que es urgente un incremento masivo de pruebas, pues lejos de disminuir los contagios, se han incrementado drásticamente sobre todo a raíz del relajamiento de las medidas de distanciamiento. Recordó que la semana pasada, los dirigentes del PRD, PAN, PRI y PVEM en la Ciudad de México, hicieron entrega del Plan por la CDMX, documento que surgió de las mesas de economía, salud, seguridad pública y desarrollo social celebradas en el marco del Foro Ciudadano por la CDMX. Arias Contreras refirió que los especialistas en materia de salud, recomendaron insistentemente la aplicación masiva de pruebas como una estrategia que permita la mitigación de los contagios.

