Joven dado de alta en el IMSS después de severa lesión pulmonar

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En América, 3 de cada 10 personas, en riesgo de enfermar de Covid-19

Para Ripley, ocurrencias del presidente López Obrador

Jonathan, de 29 años de edad, ingresó muy grave por Covid-19, el 18 de junio al Hospital General de Zona de Medicina Familiar No. 29 Belisario Domínguez del IMSS y un día después fue intubado por la lesión pulmonar tan severa que presentaba. Duró intubado 22 días, estuvo bastante grave, tuvo falla cardíaca y un daño pulmonar severo. Hace unos días se logró extubar de forma muy lenta y mejorar la saturación en 85% y sin tanta dependencia de oxígeno, señaló el doctor Juan Cruz García Rodríguez, especialista en medicina interna. Su pronóstico de sobrevida no era muy bueno, ya que tiene una afectación en sus pulmones del 60%, la cual es irreversible porque el tejido se dañó”, afirma. A pesar de no ser derechohabiente del IMSS, Jonathan llegó al servicio de Urgencias con neumonía viral, una evolución de la enfermedad de 15 días previos y datos de dificultad respiratoria con un índice de saturación en la sangre al 74%. Después de un día de ingreso, se le intubó por la dificultad respiratoria. Con la lesión pulmonar tan severa que presentaba, fue colocado boca abajo, se le administró oxígeno con mascarilla parcial, pero sólo alcanzó una saturación del 88% sin presentar mejoría, Jonathan no tiene ningún antecedente, no es diabético ni hipertenso, lo único que tenía era obesidad. Actualmente, bajó casi 20 kilos por el internamiento. Es el más chico de cinco miembros de su familia, todos se infectaron de Covid-19, pero se atendieron en un hospital fuera del IMSS y no requirieron hospitalización. “Como consecuencia de la neumonía a causa del Covid-19, Jonathan desarrolló fibrosis pulmonar, padecimiento que se presenta con más frecuencia en adultos mayores que tuvieron una exposición a una mina o al humo del cigarro por más de 40 años, Jonathan no es una persona fumadora. Y tiene dos secuelas: por un lado, afectación muscular con cansancio y debilidad que provoca en ciertos pacientes, parálisis parcial generada por el mismo virus y por el efecto de relajante que se le administró durante el tratamiento. Después de darlo de alta se tiene que atenderlo en el área de neumología para evaluar el daño con el que queda y se le va a ofrecer rehabilitación pulmonar para recuperar un poco más la lesión y evitar una fibrosis mayor.

Para Ripley: en una de sus tantas mañaneras, López Obrador dijo que aquellos que van al extranjero a estudiar una especialidad, son quienes más han dañado a México y otra: que la pandemia está más presente en los gobiernos neoliberales. ¿Es gobierno neoliberal el de Claudia Sheinbaum?, pues se publica hoy que el virus en la ciudad de México ha tenido un repunte.

En las Américas, 3 de cada 10 personas, casi 325 millones, corren riesgo de enfermar gravemente por Covid-19 debido a sus condiciones de salud subyacentes, como la diabetes, enfermedad renal, hipertensión, enfermedades infecciosas como tuberculosis o los inmunosuprimidos, afirmó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. “Desafortunadamente, muchas de estas condiciones médicas están muy extendidas en las Américas, lo que hace que nuestra región sea más vulnerable”. Para ayudar a abordar la situación, la OPS ha desarrollado un nuevo modelo de datos en asociación con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que proporciona una imagen más precisa de la prevalencia de las condiciones de salud en las Américas. Hay 43 millones de personas en alto riesgo, lo que significa que podrían requerir hospitalización debido a sus condiciones de salud subyacentes. Y dentro de este grupo, los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de estar en alto riesgo, también los mayores de 65 años, ya que la probabilidad de desarrollar múltiples condiciones de salud aumenta con la edad. Pero los adultos en edad laboral, de 15 a 64 años, no son inmunes. Hasta el 20 de julio, se han notificado 7,7 millones de casos y más de 311.000 personas han muerto por Covid-19 en las Américas. Sólo en la última semana hubo casi 900.000 nuevos casos y unas 22.000 muertes, la mayoría, en Brasil, México y Estados Unidos. En la cuenca amazónica, la Covi-19 continúa propagándose con aumentos significativos en puntos calientes localizados en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, mientras que los países centroamericanos están reportando sus mayores aumentos semanales de casos COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

