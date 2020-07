Postres sin culpa

Como amante del mundo Fit, me di a la tarea de encontrarles aquellos “pecaditos” que pueden comer sin remordimiento ni culpa

Hola de nuevo, hoy hablaremos de pequeños postres sin culpa! He platicado con muchas amigas que en esta cuarentena aún sienten demasiada ansiedad y tienen hijos o familiares que comen pan, pizza, helados, tamales, etcétera enfrente de ellas, lo que las ha llevado a caer en comer cosas fuera de la dieta, pero en exceso, y algunas recuperando peso. Entonces como amante del mundo Fit, me di a la tarea de encontrarles aquellos “pecaditos” que pueden comer sin remordimiento ni culpa.

El primero y mi favorito es la gelatina light, hay muchísimas marcas en el mercado, pero solo hay dos que no tienen nada de azúcar y una muy poquito sodio: 1) Frutevia Jelly, aunque sólo he encontrado de sabor toronja y naranja, sabe exquisita. 2) Gelatina Steven, mi sabor favorito el de cereza y rinde hasta 5 litros, además lo puedes combinar con un poco de yogurt griego sin azúcar, aquí recomiendo que sea el Chobanni pues es el que menos sodio o grasa tiene.

En segundo lugar encontramos los Don’t Worry, hay dos presentaciones: 1)Merengues de 1 caloría por porción (sabor galleta o fresa) o de 4 calorías por porción (sabor chocolate) y Amaranto de 4 calorías por porción (sabor coco o fresa) o de 5 calorías por porción (sabor chocolate), a mi estos me gustan para tomar con un café negro, muy buen sustituto del pan.

En tercer lugar, encontramos las galletas María, cien por ciento mexicanas y excelente sabor, puedes comer en un día un máximo de 5 galletitas y estás las puedes combinar con las mermeladas que ahorita te explicaré, obviamente estás también las puedes acompañar con un rico café.

Por último, pero no menos importante encontramos los aderezos dulces y salados de Mrs. Taste, con sus más de 15 sabores, entre ellos chocolate con avellana, American burger, cebolla con ajo o cuatro quesos, puedes hacer tus comidas más amenas y no deben preocuparte porque no tienen ni sodio, ni azúcar, ni carbohidratos y mucho menos lácteos, lo que los hace ideales para varias dietas estrictas. Aunque son difíciles de encontrar varias tiendas de suplementos los manejan, yo acabo de comprar varios productos y próximamente en mis redes les iré mostrando algunos, igual si desean más información saben que pueden buscarme en mis redes sociales y con gusto resolveré todas sus dudas.

Entonces, ya tienes cuatro opciones que pueden salvarte de caer en la gula total y terminar como los memes de Facebook al regresar al trabajo.

No dejes que te digan: ¿qué te panzó? Y combate la ansiedad con estos pequeños, pero merecidos postres sanos.

Te mando un fuerte abrazo y desde de todo corazón que tu y los tuyos se encuentren con salud y con tranquilidad en esta pandemia y cuarentena alargada, ya falta muy poquito para convivir todos juntitos de nuevo. Abrazo grande. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

