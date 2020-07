Logré que las disqueras tomaran en cuenta a “Todo para la mujer”: Moisés Castañeda• III

Artistas como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Sarita Montiel, Alejandro Fernández, entre otros, fueron entrevistados en el programa de la “Reina de la Radio” por iniciativa de Moisés Castañeda

Antes de entrar a Grupo Radio Centro y Grupo Fórmula, hizo programas de publicidad para Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, por mencionar a algunos

Así como en un día podía estar jugando fútbol con los Caifanes y en la noche disfrutarlos en concierto, así le tocaba convivir con grandes estrellas como Guadalupe Pineda, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, entre otros

Tal y como lo mencioné en la primera entrega de esta entrevista realizada al querido y admirado periodista Moisés Castañeda. En México quedan pocos periodistas de espectáculos como él, sí, me refiero a los verdaderos periodistas que se convierten en maestros y que trascienden gracias a su sapiencia, cultura y a la pasión con la que realizan su profesión, la cual comparten con el público, el que los sigue por la eternidad.

Moisés Castañeda vivió una época gloriosa que lamentablemente ya no viven en la actualidad los medios de la comunicación enfocados al espectáculo y la cultura.

En 1983 ingresa a Grupo Radio Centro y en 1988 a Grupo Fórmula, donde estuvo hasta el 30 de noviembre de 2018.

Actualmente participa los fines de semana con Joaquín López Dóriga, con su sección “Q plan hay”.

Moisés Castañeda tuvo el privilegio asistir a convenciones que hacían las disqueras en Cancún, Puerto Vallarta y demás lugares. Así como en un día podía estar jugando fútbol con los Caifanes y en la noche disfrutarlos en concierto, así le tocaba convivir con grandes estrellas como Guadalupe Pineda, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, entre otros.

-Platícanos por favor de Juan Gabriel.

Tuve oportunidad de entrevistarlo, recuerdo que en una ocasión yo jalé a Maxine Woodside para que me acompañara a la entrevista que le hice a Juan Gabriel, porque el tiempo me lo daban a mí por manejar una estación musical.

Las disqueras no confiaban en el programa de Maxine Woodside porque decían que era un programa hablado y las disqueras lo que quería es que se tocaran a sus artistas varias veces al día, entonces les decía: Miren, Maxine tiene un gran rating,lleven a sus artistas al programa”.

En una entrevista que le hice a Juan Gabriel en el Hotel Nikko, jalé a Maxine Woodside y el tiempo que me daban de entrevista con Juan Gabriel o con Ana Gabriel o con otras celebridades, yo le daba la mitad al programa de Maxine Woodside “Todo para la mujer”.

Ya después las disqueras entendieron la importancia del programa y empezaron a tomar en cuenta a sus artistas para las entrevistas.

Desde Los Ángeles, California, Juan Gabriel escuchaba el programa de Maxine Woodside y cuando la llevé al Hotel Nikko para que lo viera, al Divo de Juárez le dio gusto saludarla e incluso le dijo que él la podía ayudar a que su hijo regresara a México, ya que Maxine diario decía al aire que extrañaba a Fernando, por lo que ese día en el Hotel Nikko, Juan Gabriel y Maxine Woodside platicaron a solas, sin micrófono y sin cámara, y Maxine salió llorando porque Juan Gabriel logró que el hijo de Maxine Woodside pudiera regresar a México; lo que no pudo hacer “El Teacher”, ni ningún otro contacto, Juan Gabriel lo logró y le concedió el amparo a Fernando, el hijo de Maxine Woodside, para que pudiera regresar a México. Por eso Maxine quiere mucho a Juan Gabriel y siempre lo ha dicho al aire, le agradece ese súper favor que le hizo.

SU PASO POR LA SEP

Desde los 15 años Moisés Castañeda trabaja. Antes de entrar a Grupo Radio Centro y Grupo Fórmula, trabajó en la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Planeación Educativa, donde tenía contacto con gente del Colegio de México, hacían campañas de publicidad para gente como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, en fin, quien estuviera en el Colegio de México, hacerles programa de radio y de televisión, era un trabajo de gran cultura. “Gracias a eso tuve la oportunidad de viajar por la República Mexicana, cuatro veces totalmente de Norte a Sur, porque primero íbamos a hacer la investigación, luego hacíamos los guiones y luego hacíamos la producción de dos series que se transmitieron por Canal 2 en tiempos oficiales que fueron: ‘México, nuestra historia hoy’, que trata de las comunidades que tienen que trabajar cuando tienen algún problema, y “Las manos de México”, que fue un programa muy bonito porque hablaba de las artesanías en México. Entonces viajas en avión o vas por la sierra en burro para llegar a la población donde trabajan el metal, la madera, lo que sea que hagan los maravillosos artesanos en nuestro país. Entonces primero tuve la oportunidad de ir a estos pueblos desde Tijuana hasta Quintana Roo, hacer la investigación para hacer los guiones, luego volvíamos a estar en las comunidades, hacer los programas, eso es parte de lo que hice antes”.

TIENE UNA COLECCIÓN DE 12 MIL DISCOS COMPACTOS

Así como tienes playeras para usar una diferente cada día durante seis años, ¿Cuántos discos tienes?

Como doce mil compactos, pero esos compactos ya ni se usan, ahí están guardados. Ahora encuentras la música en cualquier plataforma. Mis compactos son un recuerdo vintage. Actualmente descargas la música que prefieras, para eso están las diferentes plataformas y armas tu programación. Aquí lo bonito de un disco es tenerlo, la emoción de abrirlo y que huela a nuevo. El último disco que tengo es de una obra que me gustó mucho. “Hello Dolly” con Daniela Romo, es el disco que tengo junto a la computadora cuando me pongo a escribir o hacer algo.

INVITADO ESPECIAL POR MIGUEL BOSÉ PARA VERLO CANTAR EN ITALIANO EN MILÁN

– Platícanos de esos viajes el que más te ha dejado huella.

Cuando Miguel Bosé vino a México ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Presidente, se me ocurrió saludarlo, hacerle una pregunta, y todos se nos quedaron viendo por cómo nos saludamos y hablamos, ya que tenemos años de conocernos; después pasamos a una entrevista, le tocó a Ana María Alvarado hacerle la entrevista y ella me pidió que me quedara, Miguel Bosé tenía conciertos en el Auditorio, entonces se me ocurrió meterme a la entrevista y le pregunté si iba a cantar algún tema en inglés o italiano, o si sería en otro idioma, pero Miguel dijo que sería en español, ahí quedó todo.

Me fui al Festival de Cine de Morelia, cuando regreso todo mundo me andaba buscando porque había una invitación para ir a ver a Miguel Bosé a Milán. Miguel pagó el vuelo y me invitó para oírlo cantar en italiano en un concierto espectacular, el cual cerró con Laura Pausini.

Recuerdo que la única petición fue por parte de un ejecutivo de la disquera Warner Music, de que no dijera en el programa de Maxine Woodside, “Todo para la mujer”, que había sido invitado, para no tener problemas con los demás directores de estaciones de radio en México porque no los invitaron porque fue una invitación personal de Miguel Bosé y la verdad sí lo dije en el programa de Maxine, pero no hubo ningún problema.

También hubo gratas experiencias como ir a ver a Mecano en Madrid; ir a un concierto de Café Tacvba en Barcelona y que ahí la disquera te consiguiera entrevistas con un tal debutante que iba a venir a México era, Alejandro Sanz, y que Alejandro nos llevó de pachanga a varios antros.

También disfruto al máximo cada año los concierto que ofrece El Recodo en el Carnaval de Mazatlán. La Banda El Recodo trata de una forma espectacular a toda la prensa, a la cual invita cada febrero al carnaval y en agosto nos invitan a la misa de don Cruz Lizárraga por su aniversario luctuoso.El Recodo trata como rey a los representantes de los medios de comunicación.

Esta carrera me ha dado muchos privilegios, afortunadamente. También disfruto ir a los Premios Oye!, en fin, son experiencias muy bonitas.

– ¿Te hubiera gustado ser cantante o músico?

No, no soy de esos periodistas que quiso cantar, uno sabe sus límites. A lo mejor componer sí, pero es un idioma que no hablo, el pautado y eso es algo súper interesante.

-¿Te gusta bailar?

Me encanta bailar, lo que no me gusta es sudar, pero me fascina bailar.

– ¿De qué cantante eres su máximo fan?

De Liza Minnelli, Daniela Romo, Laura Pausini, Miguel Bosé, Nana Mouskouri, Lucerito. De hecho hay una cantante que me recomendó la mamá Lucerito, hubo un viaje con Lucero a verla en el Teatro Chicago, y mientras ella ensayaba, su mamá me llevó de compras, a Tower Records de Chicago y me dio a conocer a una cantante que nunca había oído, se trata de “La diva de los pies descalzos”. Cesária Évora, una maravillosa cantante de Cabo Verde, me hice fan de ella también tuve oportunidad de verla en México y de entrevistarla. Fui al debut de ella en el Zócalo capitalino, después la trajo Ocesa al Salón 21, y fue muy padre ver esa cantante en vida hasta que murió.

Me hubiera fascinado ver en vivo a, Édith Piaf Judy Garland y a Frank Sinatra.

– Un privilegio charlar contigo.

Agradecer eternamente mi cariño al público, al que siempre llevo en el corazón.

Gracias Moisés Castañeda por la confianza y por esta charla tan enriquecedora, llena de anécdotas inolvidables. Eres una gran estrella del periodismo. Te quiero.

