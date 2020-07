Pandemia lleva a premios Emmy a celebrarse de forma virtual

“Watchmen”, “La maravillosa Sra. Maisel”, “Ozark o Succession” parten como grandes favoritas para esta entrega que se realizará de forma digital el próximo 20 de septiembre

El próximo 20 de septiembre tendrá lugar la gala de entrega de los premios Emmy, en la que títulos como “Watchmen”, “La maravillosa Sra. Maisel”, “Ozark” o “Succession” parten como grandes favoritas. Pero será, posiblemente, la ceremonia más atípica en las más de 70 ediciones que acumulan estos premios, ya que se celebrará de forma virtual para garantizar así la seguridad sanitaria en tiempos de coronavirus.

Así, apenas unas horas después de conocerse la lista de nominados, los productores del evento junto al maestro de ceremonias de la gala, Jimmy Kimmel, han mandado un comunicado a los nominados para que se preparen en sus casas, o allá donde estén, para “asistir” virtualmente a la ceremonia.

“Estamos encantados y honrados de producir el evento del 20 de septiembre y tenemos la intención no solo de asegurarnos de que no quede comprometido por este momento loco que estamos viviendo, sino de que sea la Gala de los Emmy más memorable que haya tenido lugar. Y que todos pasemos una noche maravillosa”, comienza la carta enviada a los nominados, recogida por Variety.

“Como probablemente hayas adivinado, no vamos a pedirte que vengas al Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles el próximo 20 de septiembre”, continúa el comunicado. “Éste año, seguiremos siendo la noche más grande de la industria de la televisión… ¡Pero iremos nosotros a ti!”.

Por el momento, los detalles sobre cómo se llevará a cabo y se producirá la gala no se han revelado. Pero en la carta enviada a los invitados los productores aseguran que “están reuniendo a un equipo de técnicos, productores y guionistas de primer nivel para trabajar en estrecha colaboración con el presentador Jimmy Kimmel y asegurarnos que podamos filmar con usted y sus seres queridos en su hogar o en cualquier otra ubicación”.

Esto quiere decir que los nominados conectarán su cámara antes de leerse el resultado, para recoger sus rostros de un modo similar a cuando se anuncian los ganadores en una Gala normal. La carta también explica que “están explorando tecnologías más avanzadas para permitir el uso de buenas cámaras y buena iluminación en directo”.

Actualmente los productores están analizando distintos detalles sobre el desarrollo del evento, incluyendo la opción de avisar a los ganadores de antemano para que estén preparados en el momento de recibir el galardón. “Este es todavía el mayor honor de la televisión y no queremos quitarle importancia a lo que significa estar nominado, y quizás ganar, un Emmy, pero lo vamos ha hacer de un modo que sea apropiado para estos momentos (y te garantice una noche memorable)”, concluye la misiva

La carta enviada a los nominados la firma el propio Jimmy Kimmel, así como los productores Reggie Hudlin, Ian Stewart, Guy Carrington y David Jammy de la productora de televisión Done+Dusted.