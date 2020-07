Masajes de cavitacion, radiofrecuencia e inyecciones de ozono

Hola de nuevo, hoy hablaremos de los masajes de cavitacion, radiofrecuencia y las inyecciones de ozono. Sin que sustituya al ejercicio es una buena forma de darnos esa ayudadita para vernos mejor físicamente.

Hablemos primero de la cavitacion: esta nos ayuda a disolver la célula adiposa (literal disolver la grasa) y lo mejor sin cirugía. Se realiza mediante un aparato de baja frecuencia que estimula por debajo de la dermis a la grasa; se utiliza para eliminar grasa localizada y recuperar la firmeza de la piel, pudiendo ser brazos, abdomen, piernas, glúteos, etcétera, las sesiones que se requieran dependerán de cada cuerpo, pueden ser de 1-10 sesiones y normalmente duran de 30-45 minutos.

Ahora la radiofrecuencia: está se aplica en la piel para favorecer la formación de colageno, mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia (calor controlado) que penetra la dermis. Ayudando al drenaje linfático, a la circulación y el tejido subcutáneo; con esto, logramos que el tejido sea más firme y elástico, lo rejuvenece y ataca la celulitis. Se aconseja de 1-3 sesiones por semana dependiendo de la persona y con una duración de hasta 30 minutos.

Finalmente las inyecciones de ozono: es un gas inofensivo que es inyectado bajo la dermis y ayuda a la eliminación de grasa localizada; es decir, que se puede inyectar en cualquier parte del cuerpo, de descompone fácilmente y no deja residuos dañinos en el organismo (al contrario, deja unos bellos resultados). Su efecto es de 40 minutos en el organismo, pero sus resultados son más duraderos… Puede que después de que lo inyecten aparezcan pequeños moretones, pero nada de que preocuparse, se recomienda la inyección una o dos veces por semana dependiendo del paciente y el proceso es de máximo 20 minutos. Finalmente, los costos varían del lugar donde te lo apliques, puedes elegir tú, actualmente hay muchos spa o consultoras de belleza que lo realizan, si los pruebas avísame qué tal te pareció, yo ya probé la cavitacion y me encantó, me ayudó bastante en mi preparación, yo compre la máquina galvánica y quede encantada.

Ahora que si quieres todo el paquete completo puedo recomendarte a: Ariadna y la puedes encontrar en Facebook como: @bpcoficial y en Instagram como: @beautypeacemx.

Te mando un fuerte abrazo y desde de todo corazón que tu y los tuyos se encuentren con salud y con tranquilidad en esta pandemia, recuerda ocupar tu cubrebocas fuera de casa por tu bien y por el de los tuyos, no pierdes nada, pero salvas vidas. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

