“Flans ya no somos nosotras, Flans son todos ustedes”: Ilse y Mimí

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Al más puro estilo de Flans, logran un gran éxito con su nuevo sencillo #TodoHaríaPorTi con el cual reivindican el pop, una letra llena de amor y esperanza

Hacen historia al ofrecer en México el primer autoconcierto con el que celebran 35 años de trayectoria

“No nos interesa vender nuestra vida privada, sería muy incoherente contar en una bioserie cosas que siempre hemos mantenido en lo privado”, recalcan

Me emociona mucho entrevistar a dos personajes que admiro desde que era niña. Recuerdo que mi mamá, a petición mía, me compraba mallones y blusones al estilo Flans, porque yo quería parecerme a Ilse y me llegaba a tardar más de una hora en hacerme un fleco al estilo crepé, además de que me aprendía las coreografías de “Bazar”, “No controles”, “Me he enamorado de un fan”, en fin… Así como yo, muchos de ustedes crecieron con Flans.

Y ahora bailamos y cantamos “Todo haría por ti”, el nuevo sencillo de Ilse y Mimí, un tema con todo el sello de Flans que llega en un momento justo que todos necesitamos, una letra llena de fe, amor y esperanza.

Y para hablar de este nuevo éxito, tuve la fortuna de entrevistar a Ilse y Mimí, quienes recientemente inauguraron en México los autoconciertos, ofreciendo un show en el Parque Bicentenario, donde celebraron 35 años de carrera.

“Todo haría por ti” se escribió mucho antes del Covid-19, cuando ni siquiera nos imaginábamos que el mundo viviría una pandemia, y casualmente su letra está llena de amor, fe y esperanza.

“En esta vida no existen coincidencias sino diosidencias. Teníamos mucho tiempo buscando esta canción tan precisa con la cual queríamos regresar como dueto Ilse y yo. La canción nos llegó a finales de año pasado, nos encantó, se grabó en febrero y cuál va siendo nuestra sorpresa que en marzo entramos en cuarentena.

Con “Todo haría por ti” reivindicamos el pop, una canción que habla de esperanza, de amor y llega en el momento justo, pero así como el mundo ha superado grandes obstáculos, así venceremos esta pandemia”, señala Mimí.

CON EL CELULAR GRABARON EL VIDEO OFICIAL DE “TODO HARÍA POR TI”

– Para la realización del video “Todo haría por ti”, y por cuestiones de contingencia, Ilse y Mimí tuvieron que grabarlo, cada una desde su casa, con un celular. ¿Cómo fue este proceso?

Mimí: En esta canción participaron nuestros músicos y coristas, cada uno lo grabó desde su casa. A mí me grabó primero mi sobri-hijo, pero me grabó de forma vertical, entonces no sirvió, por lo que me tuvo que grabar Anita, quien es la chica que me ayuda con las labores domésticas y le dije “Anita te me pones viva y me grabas”, y a ella le temblaba la mano y me decía que no, pero finalmente grabó super bien el video.

La neta es que Anita y yo somos como un matrimonio disfuncional, nos peleamos y nos amamos, pero pues aquí estamos y no puedo estar más agradecida con ella.

La respuesta de los fans ha sido increíble, tenemos unos fans fieles, nos encanta que nos apapachen y la verdad es que por ellos estamos aquí. Nos da tanto gusto tener fans de todas las edades. Estamos muy agradecidas con esta nueva oportunidad de reinventarnos.

Ilse: A mí me grabó mi hijo menor, Luc Alexandre, estuvo muy divertido. A la gente le fascinó la parte en que aparece nuestro coreógrafo.

– Parece que el tiempo no pasa por ustedes, están igualitas.

Ilse: “La verdad es que el tiempo sí pasa. Yo no estoy peleada con el tiempo y no me trato de hacer la joven, pero sí trato de lucir lo mejor que se pueda.

“NO TENGO MIEDO DE IR POR MÁS”: ILSE

– Ilse, ¿qué estrofa o canción es la que más te llega al corazón por este momento que actualmente estamos atravesando.

Hay una frase de una canción que grabamos en el disco “Primera Fila” y que dice “No tengo miedo de ir por más” y esa frase es la que mejor me representa en estos tiempos. Al igual que la canción “Todo haría por ti”, frase que va dirigida a mis hijos. Cuando a mis hijos les enseñé “Todo haría por ti” les dije que la grabé pensando en ellos, porque el amor hacia mis hijos es el más grande, el más puro e incondicional. Siempre que interpreto un tema lo hago pensando en alguien.

– Ilse, además de que tus hijos están guapísimos.

Le doy gracias a Dios el darme la bendición de dedicarme a lo que más me gusta que es cantar, pero doy más gracias de haber podido ser mamá, me fascinó ser mamá, pero más me fascinó haber sido mamá de de Yann y Luc Alexandre, son muy nobles y excelentes hijos, Luc es apasionado como yo.

Me encanta ser mamá y uno de mis mayores anhelos es ser abuela. Por eso trato de conservar mi energía para que cuando llegue el momento de ser abuela, que puede ser en 10 años, pueda jugar con mis nietos y enseñarles a andar en bicicleta, por eso trato de conservarme activa.

-Ilse, ¿alguno de tus hijos se inclina por la música?

Me amenazó Yann con que quiere hacer música de reggaetón y yo le dije, “pero cómo esas letras vulgares” y entonces me respondió, “mamá no voy a hacer reggaetóncristiano”. Decía mi mamá uno hace a los hijos, los lanza como flechas y ellos agarran para donde quieren, acabo de entender ese concepto de mi mamá.

¿CÓMO FESTEJAR 35 AÑOS DE FLANS SIN LA PRESENCIA DE IVONNE?

– Ahora que se presentan como Ilse y Mimí, ¿cómo festejar 35 años de Flans sin la presencia de Ivonne?

Mimí:Es que Flans ya no somos nosotras, Flans son todos ustedes, así como todas las personas que nos han acompañado, hemos tenido la fortuna de trabajar con genios musicales, hemos tenido al coreógrafo de Madonna, grandes compositores como Nacho Cano, a grandes mánagers, por lo que este festejo de 35 años es para toda esa gente que ha trabajado con nosotras, para nuestros fans y para los medios de comunicación.

-¿Cómo lograr esa vigencia en 35 años de carrera musical?

Mimí: Con mucho trabajo. Nuestros fans son los que nos mantienen vivas, así como dice Vicente Fernández ‘mientras no dejen de aplaudir, seguiremos cantando”.

Tenemos un equipo increíble y un gran apoyo de los medios de comunicación, además de que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo.

-Qué van a hacer terminando la pandemia

Mimí:Abrazar a mi mamá, a mi papá y a mi sobri-hijo. En ocasiones mi sobrino viene a mi casa, pero solamente nos damos beso de codo y nos frotamos la espalda, pero una vez que acabe esto quiero ir a ver a mi mamá, abrazarla, besarla, al igual que a mi sobri-hijo y a mi papá.

Ilse: Abrazar a nuestros fans. Nosotras también hemos vivido cosas muy fuertes, pero eso no quiere decir que no nos deje de doler todo lo que pasa durante esta pandemia. Tratamos de proyectar toda la fe. Todos los momentos que nos manda Dios se pueden disfrutar aún estando en el encierro. Tenemos que sacar lo positivo.

SE NIEGAN A GRABAR UNA BIOSERIE

-¿Existe la posibilidad que graben una bioserie sobre los 35 años de vida de Flans, donde participen las tres?

Mimí:Ya nos habían planteado la posibilidad, pero honestamente se aburrrirían con nuestras historias de vida porque no son tan fuertes como otras historias de vida que se han presentado, lo más extremo que hemos hecho ha sido divorciarnos, fuera de eso tenemos vidas bastante normales. Además de que siempre hemos mantenido nuestra vida privada como es, privada, lo cual han respetado los medios de comunicación.

A través de nuestro canal de YouTube contamos nuestras anécdotas, nos gusta y nos ha funcionado.

No nos interesas vender nuestra vida privada, sería muy incoherente contar en una bioserie cosas que siempre hemos mantenido en lo privado.

-¿Existe la idea de grabar un disco?

Mimí: Claro que existe la idea, solo que esperaremos a que esto de la pandemia termine para continuar con nuestros proyectos.

La música no puede parar, la música es nuestra compañía, es nuestra pareja, es nuestro amante. La música es quien nos acompaña en momentos alegres y difíciles. La música es una medicina muy poderosa, la música eleva nuestras defensas y aquí estamos.

-Mimí, el público siempre te pregunta qué libro es el que actualmente lees.

“Los herederos de la Tierra”, delescritor español Ildefonso Falcones, me encanta la novela histórica, este libro habla de la época medieval de España, es la continuación de La catedral del mar ambientada en Barcelona en el siglo XIV. Actualmente también estoy viendo muchas películas y estoy restaurando muebles.

LES ENCANTARÍA GRABAR CON YURI

-Mimí, ¿Por qué decidiste elegir Mimí como nombre artístico y no tu nombre de pila que es Irma Angélica.

Hay muchas versiones dice mi mamá que cuando nací tenía cara de ratón y que cuando mi abuelita me vio dijo que tenía los ojos y la boca de Mimí, (refiriéndose a Minnie Mouse). Y como a las Irmas les dicen “mimas” a mí todo me empezaron a llamar Mimí.

-Con qué cantante de los 80s les gustaría grabar un tema?

Ilse: Con quien se deje. En una ocasión cuando participé en el programa “La Máscara”, que fui El Gato, me encontré a Yuri en un festival y me dijo que era mi fan en el programa y que deseaba cantar con nosotras, lo cual sería una maravilla.

Me fascinan también los chicos de Mattise.

Fue un placer platicar con Ilse y Mimí, de verdad un verdadero placer. Gracias por hacerlo posible y le recuerdo a Mimí que prometió que cuando termine la pandemia, primero Dios me reuniría con las dos para seguir charlando y hacer un Instagram Live juntas.

Gracias a Miriam Sommerz y Connie Becerra.

