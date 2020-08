Sin cuidados en la bahía

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Acapulco, Guerrero.- Regresé circunstancialmente al puerto de Acapulco, no pude evitar ir, sin bajar del automóvil, a la Costera Miguel Alemán y asomarme un poco en la zona de Icacos para ser testigo si se cumplen o no los protocolos sanitarios en medio de la pandemia por Covid-19, que no cesa.

Mucha gente sin cubrebocas en las calles, comerciantes ambulantes con el cubrebocas como bufanda, sin precaución con la desinfección de manos y sin lugares donde se pudieran lavar las manos constantemente.

En las playas, sí, menos gente se obsvervó, los minutos que descendí a mirar, sin embargo, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas es menos que una mera sugerencia, locatarios y alquiladores de mesas, tapancos y palapas, igual venden cerveza que licor, tienen listos los hielos y por supuesto, la comida para servirla a la orilla del mar, sin las mínimas precauciones sanitarias.

Está claro, la mitad de la culpa es de los comerciantes y la otra mitad de los clientes, que no exigen el cumplimiento de la normatividad sanitaria y que en ambos casos, actúan con relajación plena, como si la pandemia ya se hubiese ido.

Ignoro si la administración municipal de Acapulco y estatal de Guerrero tienen los recursos humanos suficientes para emprender revisiones exhaustivas, donde se evite que cada quien haga lo que le plazca, aun cuando hay reglas claras que desde el gobierno estatal se han impuesto.

Hay que reactivar el turismo, sí, pero hay que señalar los usos y abusos de prestadores de servicios, como históricamente ha sido Acapulco, un puerto turístico de clase mundial que se dejó caer al vacío hasta llegar a donde está ahora y donde estaba antes de la pandemia.

Ojalá haya operativos que regulen estas acciones que atentan contra la salud pública de quienes viven y visitan la zona de la bahía de Acapulco.

¿Quién “pompó” en la tele?

Autoridades no hicieron público el monto que pagarán a las televisoras privadas que participen en el regreso a clases virtual, como suele ser, el ciudadano debe acudir a las instancias de transparencia.

