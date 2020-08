Millones de empleos dependen del rescate del turismo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En términos proporcionales, el turismo representa para México sólo alrededor de la décima parte de su Producto Interno Bruto, pero su verdadero valor se mide por el número de empleos que dependen directa o indirectamente de esa actividad económica.

Antes de la crisis, nuestro país ocupaba el sitio número 24 por el número de visitantes extranjeros que recibía cada año.

Oficialmente se reconoce que el turismo genera 2.3 millones de empleos, pero si se analiza esa situación desde otros puntos de vista, se puede apreciar que son muchas más las actividades vinculadas. Por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, estimó que el total de empleos directos en ese sector asciende a 4.2 millones. Oficialmente, el turismo generó 24 mil 563 millones de dólares en exportaciones en 2019.

Sin embargo, en la actual situación de confinamiento y distancia social, es de reconocer que muchas de las actividades sociales están vinculadas a la movilidad de una parte de la sociedad. Por ejemplo, los puestos de alimentos típicos o regionales tienen una clientela que se divide entre locales y foráneos, sin que se pueda distinguir cuantitativamente entre unos y otros.

Esto viene al caso por las declaraciones de la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, en el sentido que existe confianza del gobierno mexicano de que el recién estrenado Tratado de Libre Comercio, el denominado T-MEC ayude a superar la crisis del turismo, que refleja una caída del 95 por ciento de visitantes extranjeros. Antes de la contingencia agravada por la pandemia del Covid-19, en febrero anterior, México registró la entrada de 2.94 millones turistas internacionales, para reducirse a sólo 145 mil en mayo.

En términos económicos, esa caída significó una reducción del ingreso para nuestro país de 2 mil 128 millones de dólares a sólo 66 millones, según datos de la mencionada funcionaria federal. “Las oportunidades para el sector turismo son muchas, el T-MEC ofrece certidumbre, que es lo que requieren los agentes económicos para poder operar y el T-MEC representa hoy una gran herramienta para la reactivación”, comentó De la Mora, en un foro especializado, que la Secretaría de Economía realizó junto con la Secretaría de Turismo y cámaras empresariales. La funcionaria destacó que el T-MEC incluye cinco capítulos relacionados con el turismo: inversiones, comercio transfronterizo de servicios, entradas temporales, comercio digital, y pequeñas y medianas empresas. También recordó que México es el primer destino de Estados Unidos y el segundo de Canadá, que en conjunto aportan más del 77 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector de servicios de alojamiento temporal y alimentos y bebidas.La recuperación no es fácil, como se ha comprobado en uno de nuestros principales destinos turísticos, Cancún y, en general, toda la llamada Riviera Maya.

De manera combinada el gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín y los empresarios turísticos ha empezado el proceso de volver a abrir los servicios turísticos, pero por desgracia se han registrado brotes del Covid-19 que han obligado a ser todavía más cautos.

“Hoy, más que nunca, requerimos del apoyo de las autoridades gubernamentales, es hora de unir esfuerzos por todo el sector turismo”, comentó el mencionado el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga.

Protestan trabajadores en la capital del país

Como prueba de lo difícil de la situación en el sector turismo se debe tomar en cuenta la manifestación de cientos de trabajadores del Consejo Nacional de Guías Autorizados y Transportistas Turísticos (Conagattur) por la falta de apoyo del gobierno federal. Los integrantes de ese movimiento bloquearon Insurgentes y Reforma, dos de las avenidas más importantes de Ciudad de México y, además, otro grupo protestó en Cancún, el principal destino turístico del país. “Lamentablemente no se nos toma en cuenta en la Secretaría de Turismo (Sectur). Siempre hablan de agencias turísticas, de los operadores, de los aviones, menos de nosotros”, dijo a la agencia EFE, Mario Mariscal, vocero de la Conagattur. Además de demandar ser incluidos en el rescate económico, los manifestantes también denunciaron la precariedad médica que padecen. “Muchos hemos tenido que estar buscando otro trabajo, no tenemos apoyo médico, muchos compañeros y colegas guías ya han muerto por Covid”, aseguró Mariscal.

El optimismo presidencial reaparece en Nayarit

Más allá de las manifestaciones de inconformidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió durante su gira por Nayarit sus expresiones de confianza en que pronto se superarán los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica.

Acompañado por el gobernador Antonio Echavarría, postulado por una alianza encabezada por el PAN, el jefe del Ejecutivo federal destacó en particular que, a pesar de la crisis económica se mantendrán los apoyos sociales.

También, como lo hizo hace algunos días, volvió a mencionar la trascendencia que tienen para el país las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos, que en julio llegaron a 3 mil 500 millones de dólares.

Tras augurar que hacia finales del año, el total de las remesas llegará a 37 mil millones de dólares -gran parte de los cuales llegarán directamente a millones de las familias más necesitadas en México- López Obrador aseguró que con “esa derrama económica, junto con lo que estamos distribuyendo”, la gente tiene para consumir, por lo menos lo básico, lo necesario, cuando menos se tenga la alimentación, lo básico… que nadie padezca de hambre en el país”, manifestó.

Por otra parte, López Obrador aseveró que a pesar de la pandemia, se mantiene la lucha contra la corrupción, la que calificó como “peste funesta”, pues es un objetivo principal en la transformación que pretende su gobierno.

“No ha sido fácil porque además de las resistencias de quienes no querían dejar sus privilegios y no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado. Muchos han perdido la vida, y han causado tristeza en los familiares. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación, pero no podemos detenernos”, afirmó.

López Obrador informó que el 80 por ciento de los nayaritas recibe al menos un apoyo social de su gobierno y recordó que una asignatura pendiente en el país es consolidar la democracia para erradicar viejas prácticas como la repartición de despensas, el “ratón loco” o el uso del presupuesto gubernamental para apoyar candidatos o partidos.

“Nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas y ahora no se van a permitir. Además, es bueno que se sepa, ya es delito grave el fraude electoral”, recordó.

A su vez, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer, informó que se realizaron más de 8 mil 400 acciones de ayuda en los ocho municipios afectados por el huracán “Willa”.

Las afores, una codiciada fuente de recursos

Un reciente reporte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) puso de manifiesto porqué existe tanto interés en el control de esos recursos.

El mencionado organismo reveló que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registraron plusvalías (utilidades) de 60 mil 562 millones de pesos durante julio pasado, para llegar a un total, durante los primeros siete meses del años, de 280 mil 597 millones de pesos.

A pesar de la crisis económica, la cantidad es sólo 3.3 por ciento menor a lo conseguido por las administradoras en el mismo periodo de 2019.

“Si bien no pueden descartarse por completo episodios de volatilidad en el futuro, lo anterior destaca la importancia de que los ahorros de los trabajadores estén invertidos a largo plazo, especialmente como reflejo de la migración a los fondos generacionales en diciembre 2019”, dijo la Consar.

Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó la protesta de ley a Fabiola Alanís, como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Sustituye Candelaria Ochoa Ávalos, quien renunció por falta de respaldo oficial, aunque oficialmente se dijo que su salida fue por exigencia de los parientes de las mujeres afectadas.

