Maiceada para el control legislativo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ofrecieron a todos; Morena ni pío hizo

El PT, un aliado salinista del morenismo

Estallido en Beirut, trágico accidente

Farmacéuticos mexicanos ante la ONU

La sangre solo sirve para lavar las manos de la ambición

Lord Bayron, poeta inglés

Trato inaudito le dan a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, involucrado en un cohecho por varios millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Nadie ha recibido, como indiciado en un proceso tan escandaloso como el de la constructora carioca, un trato excepcional; de un brillante en joyería.

Es un escándalo debido a la incongruencia entre el discurso de la izquierda y los hechos, donde no tienen el menor escrúpulo para sobornar o comprar voluntades. Si se quejaban de los priistas, ahora deberían estar avergonzados de sus actitudes totalmente corruptas.

El Partido del Trabajo nace en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la oficina de su hermano Raúl, quien lo inventa para atraer a sus amigos de la universidad (la UNAM) de Ciencias Políticas y Economía. Todo ellos maoístas, adoradores de Mao Tse Tung. Decenas de esos jóvenes universitarios se enlistaron hasta en grupos guerrilleros en los sesenta y setenta.

Al paso del tiempo y bajo el cobijo del priismo, se enlistaron en grupos políticos legales y, de esa manera, lograron beneficios importantes y puestos en la burocracia nacional, con lo que se enriquecieron. Piensan como Carlos Marx, pero adoran el estilo de vida de Carlos Slim.

Ese partido le dio entrada a políticos como Manuel Bartlett o Victor Camacho, quienes estuvieron bajo el cobijo de Carlos Salinas. Y, estimado lector, esto no sería nada relevante si no se supiera que es el enemigo de la actual administración. Por ello, hablo de incongruencias. Político es sinónimo de corrupción, pero la izquierda nada tiene que ver con la honestidad. Si hay duda pregúntenle a Gerardo Fernández Noroña.

PODEROSOS CABALLEROS

AMELAF: Durante la firma del convenio de colaboración del gobierno de México con la ONU, vía la UNOPS y la OPS, para la compra de medicamentos en el mundo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la industria farmacéutica nacional podrá participar en las licitaciones, a la que estos organismos internacionales estén convocando. Ante ello, la AMELAF se puso en contacto con la oficina de UNOPS en México, por conducto de Fernando Cotrim, para buscar una reunión a la que asistan el Pesidente de ese organismo representante de la industria farmacéutica mexicana, Arturo Morales Portas, y el director ejecutivo, Juan de Villafranca, a fin de presentarle un panorama de la industria farmacéutica nacional que agrupa más de 70 plantas y en las que laboran más de 40 mil trabajadores calificados. En sus laboratorios producen medicamentos de calidad y precios para competir en igualdad de condiciones, con la industria farmacéutica del mundo.

LÍBANO: Tras las explosiones en Beirut en la que murió más de un centenar de personas y miles quedaron heridos, surgieron teorías que iban desde un ataque de Israel hasta la respuesta de grupos extremistas en medio de un juicio a cuatro terroristas que asesinaron a ex primer ministro Rafiq al-Hariri, simpatizante de Israel y Estados Unidos, enemigo de Hezbollah, de un partido opositor del actual gobierno que encabeza el presidente Michel Auoun y Hassan Diab, simpatizantes del grupo que la Unión Americana considera terrorista, por sus apoyos a Siria. Según la información que tengo, el lunes los israelitas frustraron un intento de infiltración de Hezbollah, desde Siria. La intención era colocar explosivos en los Altos del Golán. Los cuatro sospechosos murieron en el enfrentamiento militar. Dijo que no dudará en tomar más represalias. Por eso dijo “Atacamos la célula y ahora atacaremos a quienes la despacharon”. De acuerdo a analistas de Aljazeera, ven que podrían haber atacado esa planta de pirotecnia en el puerto de Beirut, aunque Netanyahu negó cualquier participación de Israel en la zona. El mundo árabe mostró su solidaridad con Líbano. Incluso en las pirámides de Giza, proyectaron esta noche la bandera libanesa. Se estima que posiblemente, si se fundamenta la teoría del acto terrorista, se trató de Hezbollah para atacar la casa del ex primer ministro libanés, Saad Hariri, quien es considerado pro Israel y Estados Unidos. Además, como marco se encuentra la conclusión del juicio contra cuatro miembros de esa organización (considerada por Israel y Estados Unidos como terrorista), que mataron en 2005 al ex primer ministro Rafik Harari. El Medio Oriente no deja de ser explosivo. El gobierno de México, se mantuvo al margen y en espera de darle apoyo al gobierno libanés encabezado por Michel Aoun. De acuerdo a testigos, que sobrevivieron a la explosión, cuya onda expansiva se sintió hasta la isla de Chipre a más de 300 kilómetros de Beirut, consideran que la primera explosión ocurrió al interior de la bodega ubicada a un lado de unos silos de granos. La segunda fue muy violenta. Parecía una bomba atómica. Sin embargo, los daños materiales son incalculables. Hay a mas de 73 muertos y una primera estimación se cree que hay más de 3 heridos, especialmente por cristales que estallaron por la onda expansiva de la segunda explosión. El gabinete de Seguridad estimó que se trató del estallido de un depósito de explosivos que estaban almacenados sin medidas de seguridad. Dentro de la terrible noticia, afortunadamente reconocieron que se trató de la irresponsabilidad de abandonar explosivos en una bodega, muy cerca de la zona portuaria y con alta densidad de población.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

TV AZTECA: Como marco del 27 aniversario de Televisión Azteca, el CEO de ese conglomerado televisivo, Benjamín Salinas, que fue un excelente momento para celebrar un año más al aire, sumándose a la cruzada nacional para la educación. TV Azteca jugará un papel fundamental para impartir contenidos educativos a más de 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior. La televisión abierta está aquí porque es parte de la vida de millones de mexicanos y ellos hoy cuentan con nosotros”, señaló Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca, en la conferencia de prensa con AMLO el pasado lunes, en la que se presentó el acuerdo con cuatro televisoras, entre ellas TV Azteca, para apoyar el regreso a clases en todo el país.

