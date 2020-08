Los claridosos 5:49 minutos del titular de Semarnat contra la 4T

Y, pues sí, en esos 5:49 minutos, Víctor Manuel Toledo, como decía mi abuela, “no dejó títere con cabeza” dentro de la 4T.

Se ve que traía ganas de hablar y habló y advirtió que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni Alfonso Romo o gran parte de su equipo, apoyan los proyectos ecológicos y de defensa medioambiental.

Que todos ellos están permanentemente en contra, incluso del popular y muy citado programa de Jóvenes Sembrando Vida y de que AMLO personalmente ha tratado de inducir no sólo el uso de glifosato en los campos y productos agrícolas de México, sino la venta de grandes extensiones de ejidos en Tabasco y Campeche a empresas extranjeras para proyectos lecheros de consorcios internacionales

“… a ver, yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe.

“Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”.

Afirmó que Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, está dedicado a impulsar los agronegocios provenientes de los consorcios internacionales, y a combatir la agroecología.

Pero no sólo él, afirmó.

“… en términos concretos Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centrabilidad y poder dentro del gobierno -dado por el Presidente- es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”.

Toledo reveló que Romo lo citó a tres encuentros con Villalobos, en un intento para que la Semarnat aprobara la introducción del glifosato en los cultivos de México.

Pero él no lo aceptó y la Semarnat paró el uso del muy combatido y cuestionado herbicida. Eso, dice, le ha generado grandes presiones incluso del gobierno de EU.

“… el glifosato es el principal veneno, el principal plaguicida y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar porque la respuesta, no solamente de Sader, sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México, contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante”, indicó.

Otro tema similar ha sido lo del algodón transgénico, indica.

“… también en Semarnat (estamos) tratando de hacer la transición, (porque) también saltó Sader inmediatamente y hemos tenido que negociar en caso de la producción agroecológica, o sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente, la Secretaría de Agricultura y el Jefe de Presidencia (Alfonso Romo) están en contra de todo esto… están en contra, incluso, hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida, como lo han expresado”.

Recordó que hará unos dos meses, AMLO “convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que quería -afortunadamente no se logró- pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche, en Tabasco, miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera, en un modelo totalmente de agronegocio”.

Y en cuanto a Constellation Brands, dijo, hubo cabildeo abierto a favor de mantenerla por parte del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien llevó al vicepresidente de la empresa con cinco secretarios en busca de apoyar a la cervecera.

Otro caso de negocios directos es el de la minería, donde la secretaria de Economía y Alfonso Romo lo han intentado convencer de bajarle sus reticencias hacia Grupo México.

“… me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México (Germán Larrea) para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y, digamos, (hacernos ver) que presionábamos mucho a Grupo México”.

De igual manera en Energía hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle.

En este punto Toledo echa el resto:

“… no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro… adentro hay contradicciones muy fuertes, y yo, la verdad, es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T.

“El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión, que aquí la compartimos, a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete… y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, entonces hay que decirlo.

“Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad, como es y esta realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B, y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe, eso yo se los quería compartir porque hay que bajarnos a la realidad. Gracias”.

Poco que decir ante la claridad del titular de Semarnat, que por otro lado, hay que decirlo, no cae en el esquema de secretario-florero. Asumió el cargo en mayo de 2019 en sustitución de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena quien se fue bajo el pretexto de haber demorado un vuelo comercial para poder regresar a la Ciudad de México, pero que en verdad dijo estar harta de los recortes presupuestales de AMLO que no le permitían ni siquiera adquirir papel del baño en su secretaría.

Toledo es doctor en biología, investigador en diversidad de especies de árboles tropicales y con múltiples reconocimientos internacionales. Ha sido académico en la Universidad de California, campus Berkeley y ha pasado por otras instituciones en Venezuela, Cuba, España, Ecuador y Brasil.

Podríamos decir que es, de ese grupo que AMLO considera un peligro para México, esos que estudian fuera como el hijo de Vito Corleone para venir a saquear a México.

Toledo necesitaba desfogarse, y lo logró.

Hay que reorientar el rumbo económico

Si como se ve el mundo ha cambiado y hay un nuevo orden mundial, pues entonces México debe reorientar sus programas económicos, afirmó ayer Ricardo Monreal, en el contexto de la Permanente.

La etapa post Covid, indicó, obliga a replantear metas e instrumentos jurídicos como económicos.

Es obvio, afirmó, que los existentes son ya obsoletos.

“Se debe de revisar éste y otros instrumentos económicos y políticos de desarrollo”, consideró.

Con su pronunciamiento Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, abre el debate previo al encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con los 32 gobernadores, en la Conago, previsto para dentro de unos 8 días en San Luis Potosí a fin de revisar las consecuencias de la pandemia y la posibilidad de ir a una revisión del Pacto Fiscal.

“Yo sí creo sinceramente que llegó el momento de dialogar, de liberar y lograr acuerdos en materia de política fiscal y de impacto”, afirmó.

Consideró necesario tomar medidas de emergencias para el impulso de la recuperación de la economía mexicana, en defensa del empleo y del desarrollo de México y para no permitir que crezca la pobreza extrema.

