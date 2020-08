SAPASNIR dejó de ser caja chica del alcalde en turno: Armando Navarrete

Transparencia en Nicolás Romero

Nicolás Romero, Estado de México.- Al entregar ocho motocicletas y 144 uniformes que permitirán a los servidores públicos adscritos al organismo de agua SAPASNIR, brindar un mejor servicio a los usuarios, el alcalde Armando Navarrete López, fue contundente al señalar que, en esta administración, esa dependencia dejó de ser la “caja chica” del presidente municipal.

Durante el acto efectuado en el estacionamiento del organismo operador, al que acudieron miembros del cabildo, funcionarios de la actual administración, personal de dicha institución y en el que se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la enfermedad Covid-19, Navarrete López expresó categórico: “eso ya se acabó, en mi gobierno SAPASNIR no es más la caja chica de nada ni de nadie.”

Y agregó: “yo no le pido un solo peso a esta institución, los recursos del organismo se traducen en hoy en maquinaria, motocicletas, herramientas, en dar las mejores capacidades a SAPASNIR, para seguir trabajando en nuestro compromiso, que es llevarle el agua a la gente.”

Armando Navarrete, cuestionó que durante décadas, otras administraciones se dedicaron a vivir y sacar dinero del organismo, sin avanzar un solo centímetro en mejorar las condiciones del mismo, ni ampliar el servicio para bienestar de los ciudadanos.

El edil nicolásromerense exhortó además a la población, para que de la mano de su gobierno, contribuya a cuidar el medio ambiente, porque “si no hay bosque no hay agua, debemos conservar este patrimonio natural que tiene nuestro municipio.”

También comentó que el organismo ha duplicado sus ingresos, gracias a la confianza ciudadana y convocó al director del organismo Héctor Torres, para que se otorgue un mejor servicio a las localidades, en donde no cuentan con agua y que éste tenga mayor calidad donde ya se cuenta con él.

Al mismo tiempo, pidió al titular de SAPASNIR que se realice una radiografía de las redes de agua, para identificar las que ya están obsoletas y poder sustituirlas, así como analizar con un plan muy claro, la posibilidad de construir nuevos pozos, para que el servicio pueda llegar a más personas.

En cuanto a concientizar a los nicolásromerenses sobre el buen uso de este recurso natural, se llevó a cabo la presentación del volumen 1 del cómic “Aquaventuras,” con el cual se busca que la ciudadanía se informe sobre lo que está pasando en Nicolás Romero, y se infunda la cultura del agua en toda la población, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes, respecto al cuidado de ríos, las acciones que los contaminan, lo que lleva a cabo el gobierno para una mejor conservación hídrica, entre otros temas, lo que se proyectó en un domo inflable multimedia, en un pequeño clip, en donde se desarrolla la historia del cómic, de manera audiovisual.

Por su parte, el director de SAPASNIR Héctor Torres, mencionó que del 18 al 25 de agosto, se realizarán auditorías al organismo, con rumbo a obtener la certificación de calidad ISO-2015; mencionó también, que siguiendo las indicaciones del presidente municipal, se efectúan intensas faenas de limpieza de ríos y cauces, lo que ha dado como resultado, que en lo que va del año 2020, no se han registrado inundaciones y sólo ocurrió una afectación, la cual no le corresponde al organismo, ya que está relacionada con un particular.

Por último, el director del organismo SAPASNIR, reconoció el apoyo por parte del alcalde Armando Navarrete, ya que gracias a su total respaldo, los servidores públicos adscritos a esta dependencia, han podido llevar a cabo su labor de una forma eficiente, para servir mejor a los ciudadanos.