“Desafío sobre fuego Latinoamérica”, gran estreno 13 de agosto

History anuncia la tercera temporada de:

Nueva temporada, nuevos jurados y nuevo conductor, una verdadera forja de campeones

HISTORY estrena el próximo jueves 13 de agosto la tercera temporada de en “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, la competencia más caliente del continente realizada totalmente en América Latina, en esta ocasión vuelve más desafiante y totalmente renovada con nuevos retos, nuevos participantes, nuevo jurado y hasta nuevo conductor.

En “Desafío sobre fuego Latinoamérica” se forjan campeones y, en esta nueva edición del reality de competencia ocho nuevos participantes de cuatro países diferentes de América Latina, 2 de México, 1 de Argentina, 1 de Colombia y 4 de Brasil, competirán a contrarreloj a través de diversos desafíos para realizar los mejores cuchillos ante un jurado de expertos y reclamar el título del mejor forjador del continente.

En esta nueva temporada, el actor Michel Brown será el conductor. Pero, además, ¡El jurado también se renueva! Los encargados de evaluar las armas que los forjadores presentarán son el argentino Mariano Gugliotta, quien forma parte de DSF Latam desde su primera temporada, el forjador brasileño Ricardo Vilar como nuevo juez, y como gran sorpresa se suma durante toda la temporada el jurado filipino de la versión original Doug Marcaida experto en artes marciales y especialista en armas y quien tuvo una participación especial en la final de la segunda temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica.

“Estoy muy orgulloso y muy contento de ser el presentador de un programa que noche a noche nunca me perdía del que soy fan, creo que Desafío Sobre Fuego Latinoamérica es el claro reflejo de lo apasionado que somos los Latinoamericanos y lo que sucede cuando tenemos la camiseta de nuestro país puesta, representándolo por medio de un arte que a cada uno de los participantes le apasiona, esta temporada viene increíble” comento Michel Brown.

En esta tercera temporada las pruebas a las que se someterán los distintos participantes serán forjar armas icónicas: un cuchillo de astronauta; una daga Tuareg; un machete golok; el pugio romano, utilizado por soldados de las legiones de la República Romana; el cuchillo comando, un cuchillo de supervivencia que en los años ’80 se hizo conocida por ser la famosa arma de Arnold Schwarzenegger en la película Depredador, ícono de la cultura pop del cine; un cuchillo de anillo celtay un sable Kindjal.

“Desafío Sobre Fuego es una competencia en la que vemos a personas hacer cosas con sus manos, trabajar con sus manos, utilizando el acero para crear algo. Y eso es algo que a la gente le encanta. Y en Latinoamérica haremos los desafíos más interesantes y desafiantes, combinando armas históricas y cambios en el formato de cómo hacer las cosas”, cuenta Doug Marcaida, el histórico jurado de origen filipino de Desafió Sobre Fuego en su formato original, quien cuenta que, a diferencia de Estados Unidos, los Latinoamericanos “son muy instintivos y tienen una forma natural” a la hora de forjar. “En Estados Unidos hay mucha tecnología, mucha maquinaria, y hay muchos que pueden acceder a ella. En América Latina algunos no pueden adquirir mucho de este tipo de maquinaria, así que usan lo que tienen disponible alrededor y hacen que funcione. Hay un instinto latinoamericano que es natural, no siguen las instrucciones que algún libro les dice y piensan: ‘Si no se tengo la máquina, no hay problema. Lo resolvemos de otra forma’”, agrega Doug.

Pondrá a prueba a ocho nuevos expertos forjadores de Argentina, Brasil, Colombia y México, y contará por primera vez con una participante mujer.