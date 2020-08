AMLO resintió ayer el asedio popular y el inicio de rompimiento con gobernadores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Las risas y sonrisas de las mañaneras en Palacio Nacional se le borraron ayer a Andrés Manuel López Obrador en su reunión con todos los gobernadores del país, en San Luis Potosí.

Frente a todos sus compañeros gobernadores y ante el gabinete formal y ampliado en pleno, ante las decenas de reporteros de México y del exterior, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien en estos días fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el delito de soborno por el Alejandro Rojas Díaz- Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y aspirante a la presidencia de Morena, le recriminó a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de actuar con “doble cara”.

“Con una mano el gobierno federal pide el trato que no da… con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido…

“No voy a permitir que construyan denuncias en mi contra en la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales… a mí no me van a usar, no voy a permitir debiliten la legitimidad de Tamaulipas para enfrentar al crimen organizado”, advirtió sumamente molesto.

Y pasó a acusar al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de haberse reunido con dirigentes de La Columna Pedro J Menéndez o Méndez, del crimen organizado en Tamaulipas.

Dijo haberle informado personalmente al presidente López Obrador de este hecho sin que hubiera habido alguna reacción, pues Peralta sigue en su cargo.

Ayer también, durante la mañana, en la Zona Militar de Querétaro, el gobernador panista Francisco Domínguez recriminó ante Andrés Manuel López Obrador el que Emilio Lozoya lo haya involucrado en un supuesto cohecho del que dijo no saber nada.

“El señor (Emilio) Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”, indicó.

En reacción a ese reclamo, López Obrador comentó:

“(El video que él incluso ordenó reproducir en una mañanera esta semana en Palacio Nacional)… no es para hacer un juicio sumario, un linchamiento político, hay que esperar y hacer esto con mucha responsabilidad, pero sí a profundidad, porque el tema es que México no ha avanzado por la corrupción, es la causa principal de la desigualdad económica, desigualdad social”.

En aquella mañanera del video en Palacio, López Obrador lo calificó como “bastante fuerte, y como muestra de la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba”.

Los reclamos durante y previo el encuentro de ayer con la Conago no terminaron ahí. Afuera del recinto varios cientos de ciudadanos de diferentes organizaciones, incluso un nutrido grupo de agricultores de Chihuahua, esperaron inútilmente con pancartas y altavoces a la llegada de López Obrador para expresarle sus reclamos.

El Presidente fue llevado por otra puerta lo que profundizó el reclamo y malestar de los grupos que rodearon el Centro de Convenciones de San Luis Potosí para confirmar que ahora cada vez AMLO es perseguido por el malestar de los ciudadanos que de su apoyo.

Acuerdos

Así, dentro de un ambiente a veces muy tenso, el encuentro, según informó al final Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, concluyó con un acuerdo para revisar la Ley de Coordinación Fiscal con base en la objetividad y el diálogo y para iniciar trabajos hacia una Convención Nacional Hacendaria.

La ex ministra reconoció que encuestas para el gobierno indican que la principal preocupación de los mexicanos hoy no es la pandemia, sino la economía.

Por ello, dijo, AMLO se comprometió con la Conago a que la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo Herrera entregue sin demora, “siquiera de un día”, las prerrogativas destinadas a cada estado.

López Obrador dijo a los gobernadores que ciertamente hay una crisis de salud y económica, pero no financiera.

Y por ello se seguirá reforzando el sistema de salud con recursos “prácticamente ilimitados”, con medicamentos gratuitos y la vacuna, cuando la haya.

También afirmó que se cubrirán los apoyos a adultos mayores, a estudiantes y a discapacitados para apoyar al consumo, y anunció que la banca de desarrollo apoyará la reestructuración de las deudas estatales.

todos, estamos obligados a informarle al pueblo e informarle a la autoridad que corresponde”, dijo AMLO.

Ahora van contra Anaya

Durante el encuentro de AMLO con la Conago trascendió en los medios y redes sociales que el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya habría sido señalado por Emilio Lozoya de recibir de su parte 6 millones 800 mil pesos.

El dinero, según el ex director de Pemex, procedía también de los sobornos que le habría entregado a él, Odebrecht.

La entrega de los 6 millones 800 mil pesos a Anaya se hizo, denunció Lozoya, por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Entonces Anaya era presidente de la Cámara de Diputados.

El Senado, una institución esencial

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, consideró que el Senado realiza una actividad esencial que debe perdurar y mantenerse activa y dinámica, de ahí la necesidad de fortalecer sus áreas de técnicas parlamentarias y administrativas, a fin de dar respuesta a una sociedad cada día más activa y pendiente.

Así, al inaugurar el seminario virtual Parlamento Abierto: Principios y Buenas Prácticas, el también líder de la mayoría de Morena, con la asistencia en línea de más de 350 personas inscritas en la especialidad de derecho parlamentario y proceso legislativo, apuntó que la profesionalización y capacitación siempre son elementos indispensables para el mejoramiento de la calidad, productividad y la mayor eficiencia en cada actividad.

El zacatecano reconoció públicamente al líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien como presidente del Instituto Belisario Domínguez hizo posible la realización del seminario.

Para Monreal la formación debe ser obligada y la capacitación más indispensable. “Debe adquirirse la capacidad más alta y dotar de herramientas a los trabajadores para caminar a la excelencia de las instituciones al servicio de la Nación. Hoy la sociedad es más despierta y participativa”

“Debemos, pues -dijo- robustecer a las instituciones y fortalecer, así, al Estado de derecho”.

El doctor en derecho por la UNAM consideró como indispensable que las personas en sus distintas funciones puedan adquirir esta aptitud frente las nuevas competencias, acordes con las necesidades que vive México

“Si mantenemos el anhelo de superación seguiremos avanzando. Estamos obligados a dar los mejores resultados, para que la sociedad sea más justa e igualitaria. Hoy, el reto es mayor, la pandemia ha traído un sinnúmero de desafíos laborales, sociales, educativos. Así como en el uso de las técnicas de comunicación.

