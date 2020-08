¿Es importante el primer lugar?

Fit Mundo

Laura Malpica

Extrañaba escribir mi columna, pero estuve sumamente saturada estos días, ahora que estoy aquí quiero contarles de mi última competencia y de cómo debemos celebrar los triunfos y fracasos.

La competencia pasada gané el primer lugar en fitness model, así que esta vez me tocaba enfrentarme a las chicas clasificadas y profesionales, yo no lo sabía hasta el momento en que estuve ahí, fue una experiencia única porque no tuve miedo al contrario me sentía sumamente motivada y feliz.

En la primer ronda llegué a tercer lugar en fitness model traje de fantasía, quedando al lado de una grande, una chica que ya ha competido a nivel internacional, eso me llenó de orgullo pues si podía llegar a esos standares imagínate lo que iba a lograr más adelante, así fue avanzando la competencia para finalmente posicionarme en clasificada de Diva bikini y Diva fitness model, por un momento me sentí algo triste, pero en el Inter en la tierra del jardín vi una oruga y recordé que un día sería una mariposa, así me sentí ese día, me dio calma.

Hoy te puedo decir que me siento sumamente orgullosa de mi triunfo, y te quiero decir que depende totalmente de ti sentirte orgulloso del lugar que logres, para mí esta vez fue tercero, pero en octubre me prometí a mí misma mejorar en cada uno de los aspectos de la competencia y lo mejor es que esto repercute de una manera sumamente positiva en mi vida.

Hoy quiero agradecer nuevamente a Dios, a mi madre hermosa que es un gran apoyo, a mi pareja César por apoyar cada locura y ser un compañero excepcional, anda conmigo de aquí para allá y apoyando cada detalle, a mi coach que aguanta con paciencia mi ansiedad y mi forma cuadrada de cuidar cada detalle de la preparación, a mis patrocinadores y gimnasios que me han apoyado. Dicen que la vida es como un café, depende de ti el cómo lo prepares y saborees. Ahora estoy tratando de subir masa muscular de la forma más magra posible, esperemos que para octubre hagamos una presentación mucho mejor, gracias a ustedes por leerme y apoyarme siempre, para mi quedar entre las tres primeras fue excelente, ¡vamos por más!

Te mando un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que tú y los tuyos se encuentren con salud y con tranquilidad en esta pandemia, recuerda ocupar tu cubrebocas fuera de casa por tu bien y por el de los tuyos, no pierdes nada, pero salvas vidas. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona

TikTok: @Anaizhta