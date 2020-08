Lozoya arroja lumbre a ex presidentes

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Salinas, Calderón y Peña

No habrá cárcel para nadie

Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, fueron denunciados por Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República como presuntos asociados con la firma Odebrecht y de participar en operaciones fraudulentas contra la paraestatal.

A miel le supo la noticia destacada en todos los medios de comunicación, a los seguidores de AMLO y ya se frotan las manos con la creencia que serán encarcelados, en tanto la otra parte de mexicanos, sólo vemos un circo mediático electoral para beneficiar al partido del Presidente en 2021.

Bien, para enjuiciar a un Presidente o ex Presidente, primero que nada se debe cambiar la ley, por ahora no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, copiando la expresión del panista Juan Carlos Romero Hicks.

Actualmente, el Presidente en México solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante su mandato, lo que la iniciativa considera como “impunidad”, por la generalidad de los cargos, lo que haría casi imposible una posible acusación.

El mismo AMLO admitió que el artículo 108 de la Constitución, si no se modifica no se puede juzgar al presidente. ¿Y para juzgar a un ex Presidente de todas formas, no se puede, es una impunidad legal?

Si se hicieran reformas a la ley para enjuiciar a los ex presidentes denunciados, están protegidos por la irretroactividad que es un principio jurídico que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma.

Con los argumentos anteriores cobra fuerza la suspicacia que dicta el sentido común, se trata de un escándalo calculado preelectoral, pues Morena, quiere refrendar su poder manteniendo la mayoría en el Congreso y ellos mismos como Ricardo Monreal, han admitido el riesgo de lograrlo, pues sin la foto de AMLO en las boletas no es lo mismo.

La manera de protegerse las administraciones anteriores es difícil de romperse e incluso, los legisladores actuales, le han dado largas a dictar la desaparición del fuero al Presidente y diputados y senadores, como que quisiera que el tiempo actuara a su favor.

En su papel de informante, Lozoya, ha dictado acusaciones a periodistas y expresiones muy personales de Luis Videgaray a cambio de evitar la cárcel se presta al circo mediático que está a todo lo que da.

