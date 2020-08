Mario Delgado ya votó por Fernández Noroña para presidente de San Lázaro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En política lo que parece, es. Y si así es, lo señalado ayer por Mario Delgado, deja en claro que el petista Gerardo Fernández Noroña será el siguiente presidente de la Cámara de Diputados.

El coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en San Lázaro afirmó que si Fernández Noroña logra las dos terceras partes de la votación el lunes 31 de este agosto, será el sucesor de la panista Laura Rojas.

Y agregó que ello no debe asustar ni inquietar a nadie, porque el petista es un político y legislador experimentado que lo mismo sabe como comportarse como oposito, que desde una posición institucional.

Calificado como un patancete de quinta, soez, anarquista irreductible, saboteador profesional, político sin control emocional, exhibicionista, Fernández Noroña es reconocido por tirarse al piso frente a presidentes de la república para luego hacerse el mártir y por sus constantes y groseras intervenciones y confrontaciones ante funcionarios que comparecen en la Cámara de Diputados y de intentar incluso alterar el orden en reuniones encabezadas por quienes se supondría sus aliados políticos.

A fines de 2018, al inicio de la actual legislatura, escenificó una confrontación con Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, de la cual salió muy mal parado y repudiado por prácticamente todos.

Impredecible, irreductible en su egolatría, enojado por algún desplante del presidente de la República hacía él, Fernández Noroña, quien es vicecoordinador de la fracción del PT en San Lázaro, subió no hace mucho a redes sociales un video donde dice que “el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador es un pendejo”.

La ruta hacia su presidencia en San Lázaro

Con ese perfil, ambicioso, Fernández Noroña traía desde hace tiempo la idea de que podría ser presidente de la Cámara de Diputados. De acuerdo a un principio de equilibrios legislativos, la norma indica que para ocupar ese cargo, los legisladores deben provenir en orden descendente de los grupos que tengan los mayores porcentajes de diputados.

Desde el inicio de esta legislatura quedó en claro que la fracción mayoritaria era la de Morena -que luego se fue incrementando artificialmente con la suma de diputados de otras fracciones-, le seguía la del PAN y después la del PRI.

La del PT, donde milita Fernández Noroña, quedó en cuarto lugar y como de ese grupo varios se fueron a Morena, bajó aún más su porcentaje.

Desde hace algunos meses, presionado por Fernández Noroña el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores comenzó a “convencer” a legisladores de otras fracciones para sumarse a su grupo.

Pronto quedó al descubierto la “motivación” y método de ese “repentino y sorpresivo” crecimiento de la bancada del PT.

Hace no más de un mes, el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles, denunció públicamente que el Partido del Trabajo “compraba” con hasta 5 millones de pesos a diputados de otras bancadas.

Pretendían así superar los 47 legisladores del PRI, a fin de colocar al PT como la tercera fuerza en San Lázaro y poder cumplir con el requisito del porcentaje para agandallarse la presidencia de esa cámara.

Jorge Argüelles, del PT, amenazó entonces a Reginaldo Sandoval y a Fernández Noroña con aportarle al PRI los legisladores suficientes para que no pudieran superar el porcentaje requerido si lograban “comprar” a otro legislador del PES.

“Hay un diputado con el que yo tengo mucha cercanía, porque me cae muy bien, no voy a decir su nombre, le dije: ‘Oye, ¿cómo que te fuiste al PT?, ¡no manches!’, y me dice: ‘Amigo, tengo mucha necesidad, me ofrecieron 5 millones’, esa fue su respuesta, ¡imagínate cuánto estarán esperando, qué tan jugoso será el botín que andan ofreciendo todo con tal de llegar a la Mesa!”, comentó Argüelles.

Los petistas salieron a desmentir a Argüelles, pero nadie les creyó.

¿De a cómo sería el cañonazo?

Incontenible, Fernández Noroña, salió a decir ayer que ya tenían los 6 diputados que le hacían falta para superar a los 47 del PRI que coordina el ex gobernador de Guerrero, René Juárez.

Y que ahora sí él sería presidente de los diputados.

¿Cómo lograron los 6 diputados que hacían falta para superar a la bancada del PRI?

Fácil: Sandoval puenteó a Jorge Argüelles y “negoció” directamente con Hugo Erik Flores, dirigente nacional del inexistente PES. ¿De a cómo sería la negociación? Pues si antes daban 5 millones por diputado, calcule usted.

El aval de Delgado

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, y por lo tanto el de mayor fuerza en San Lázaro, aceptó entonces que Fernández Noroña podría ser el próximo presidente en esa cámara.

Y como si no conociera el perfil de Fernández Noroña, indicó que “representaría a todos y tendría un comportamiento institucional, además de que tiene un compromiso con la Cuarta Transformación”.

Y cerró su bendición al indicar:

“El diputado Noroña es un buen compañero, es un legislador muy experimentado y yo creo que hay que respetar también su trabajo y Noroña sabe asumir cuando le toca un papel de oposición y cómo le tocaría jugar un papel institucional como presidente de la Cámara. Si él es electo presidente de la Cámara, pues no representaría a un partido, nos representaría a todos y en ese sentido tendría él un comportamiento institucional y Noroña yo creo que lo haría muy bien de manera muy respetuosa por la experiencia que tiene como legislador por el compromiso que tiene también con la Cuarta Transformación”.

Tan-tan, este arroz ya se coció. A menos que… este lunes que viene, a la hora de la votación, la mayoría de morena vote por otro, y dejen agarrado de la brocha a Fernández Noroña. No sería la primera vez que ocurriera algo así.

Entonces Delgado podría decirle: “Oye, lo intenté, pero no se pudo”.

Ahora todo depende de YSQ

Yo creo que todo depende de lo que opine hoy, o mañana, Andrés Manuel López Obrador, a quien Fernández Noroña -según dice en su video-, considera “un pendejo”, y a quien, como presidente de la Cámara de Diputados, deberá tener a su lado en su segundo Informe de Gobierno, y en el desfile del 16 de septiembre en el balcón Central de Palacio Nacional.

No sé usted, pero yo creo que a AMLO ya le comenzó a dar asquito, ñáñaras, escozor, pensar en cómo saldrán las fotos para su historia con Fernández Noroña a su lado.

Ufff!

El coronavirus acabó con los compromisos: Monreal

Ricardo Monreal afirmó ayer que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante su campaña y al asumir el poder que en los primeros tres años de su Gobierno no habría ninguna reforma fiscal, las consecuencias de la inesperada pandemia lo obligan a cambios en las normas tributarias.

“La terca realidad, y la presencia inesperada de la pandemia nos obliga a repensar las alternativas fiscales”, indicó.

Lo único cierto hoy, señaló, es que vivimos una crisis económica de niveles insospechados y que el Gobierno necesita recursos para enfrentarla.

Ello lleva a la revisión de la política fiscal y a pensar en una que sea progresiva, en la que paguen más quienes tienen más, y de cómo la distribución de la riqueza se haga de mejor forma.

Durante su intervención en el tercer encuentro de “La Juventud pregunta”, en un diálogo abierto con jóvenes de todo el país, el zacatecano aclaró:

“No estoy hablando de expropiaciones y nacionalizaciones, sino de una política fiscal convenida y consensuada que pueda orientar al país a un ingreso mayor, con el objetivo de afrontar los desafíos tan formidables que se vienen después de la pandemia”.

Pidió entender que todos los proyectos y programas gubernamentales requieren de inevitablemente de un respaldo económico que sólo puede provenir de dos lados: el endeudamiento y nuevos impuestos.

Indicó que en este contexto el T-MEC será un sustento, pero no la solución y como AMLO no entrará en el juego del endeudamiento, entonces sólo queda el camino de la reforma fiscal, crear nuevos impuestos.

