Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque nacen con el “pecado original”, a más tardar el lunes próximo, cinco organizaciones recibirán el registro oficial como partidos políticos nacionales, con lo cual las elecciones del año venidero, además de tener el mayor número de cargos en disputa, serán también las que en la época contemporánea, tengan mayor participación de institutos políticos, pues estarán en juego un total de 12.

De acuerdo con otras versiones, ese “pecado original” sería tan grave que sólo dos de los aspirantes a nuevo partidos conseguirán su franquicia.

(El “pecado original” según la religión católica alcanzaba a todos los nuevos humanos y sólo se limpiaba mediante el bautismo. Como el laicismo es cosa del pasado, ahora hay que tenerlo muy en cuenta)

Los siete partidos con registro oficial son el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT).

A ellos se sumarán en estos días Libertad y Responsabilidad Democrática bajo la denominación México Libre, del ex presidente Felipe Calderón; Redes Sociales Progresistas ligada a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario antes Partido Encuentro Social, Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Haces, y Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza.

Hasta hace muy poco había dudas en cuanto a otras dos organizaciones, Alternativa, promovida por el ex priista César Augusto Santiago y Súmate a Nosotros, del ex presidente del PAN Manuel Espino. Sin embargo, filtraciones originadas en el Instituto Nacional Electoral —al cual corresponde decidir quiénes cumplieron los requisitos— indican de última hora que estas dos instituciones no libraron todos los obstáculos.

El INE tiene de hecho hasta el domingo 6 (aunque según algunas fuentes el plazo se acorta al sábado 5) para terminar sus exámenes y entregar la constancia de registro a los nuevos partidos, pues el lunes 7 se inicia oficialmente el proceso electoral 2020-2021, que culminará con las votaciones del primer domingo (seis) de junio venidero y para entonces debe estar integrada la relación completa de los partidos con derecho a participar en la contienda.

Por eso, al acercarse el fin de semana se intensificaron los rumores acerca de las organizaciones que al parecer cumplieron con todos los requisitos que exige la legislación electoral y así se conformó la lista tentativa que mencionamos anteriormente.

Mencionamos el tema del “pecado original”, porque el pasado 21 de agosto, el INE dio a conocer una relación de las organizaciones que aspiraban a convertirse en partidos que fueron sancionadas por no reportar el total de ingresos, ni el origen de los mismos, lo cual resulta una falta que en ocasiones puede convertirse en capital y llevar a perder del registro.

Según el dictamen que se presume analizan los consejeros, cinco agrupaciones cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para convertirse en partidos políticos. En este caso, sólo el financiamiento no reportado será el factor considerado definitorio por los consejeros electorales.

De conformidad con reciente informe del INE, prácticamente todos los aspirantes incurrieron en esa falta. Por las faltas detectadas, Encuentro Solidario pagará un multa de poco más de 159 mil pesos; Fuerza Social por México un millón 141 mil pesos; Grupo Social Promotor por México casi 25 mil pesos; Libertad y Responsabilidad Democrática un mil 241 mil pesos; Redes Sociales Progresistas un poco más de cinco millones de pesos; y Súmate a Nosotros poco más de 139 mil pesos.

Pero si dentro del Consejo General del INE se imponen criterios más rigurosos, sólo México Libre y Encuentro Solidario pasarán la aduana.

En estos casos, los integrantes del Consejo General del INE tomarán en cuenta, por ejemplo, que Fuerza Social, relacionada a la central sindical CATEM de Pedro Haces; Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, y Redes Sociales Progresistas del yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, no cumplieron con uno de los dos requisitos de asambleas y número mínimo de afiliaciones válidas por anulaciones relacionadas con irregularidades, o porque encuestas realizadas por los consejeros revelaron que muchos de los supuestos afiliados recibieron dinero por asistir o por inscribirse.

Los consejeros también han tomado en consideración que, si al menos el 20 por ciento de los presidentes, secretarios, y delegados de las asambleas pertenecían a alguna central obrera o asociación religiosa, la asamblea se anularía. Otro criterio de anulación sería que, igualmente,

más del 20 por ciento de afiliados proceda de alguna central obrera o asociación prohibida por la ley.

Esto último podría operar en contra de Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social.

De cumplirse cualquiera de los dos pronósticos, el panorama político del país previsiblemente no variará mucho respecto de la situación actual, pues en caso de que sean aprobados cinco nuevos partidos sólo uno, México Libre, puede considerarse de real oposición. Los otros se forman al lado de la llamada Cuarta Transformación o directamente junto al presidente López Obrador.

De ser sólo dos los nuevos partidos, ya se mencionó que México Libre va a la oposición, mientras que Encuentro Solidario ya forma parte de la coalición gobernante, pues es la misma corriente que integró el Partido Encuentro Social (PES), que perdió su registro en 2018, pero logró colocar senadores y diputados que actualmente van dentro de la alianza “Morenos y Asociados” que domina el Congreso de la Unión y ha logrado imponer las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

De hecho, la bancada del PES en la Cámara de Diputados estuvo centralmente vinculada con la tragicomedia del “chapulineo” de diputados que saltaban al PT para hacer que este partido desplazara al PRI para poder apoderarse de la presidencia de ese órgano legislativo.

Sólo como referencia cabe citar que en diciembre de 2019 eran más de cien las organizaciones políticas inscritas en el proceso para obtener el registro como partidos políticos nacionales.

Se puede decir que parece fácil llenar los requisitos, pero como expresa el dicho popular: “prometer es fácil, lo que empobrece es cumplir”.

PRI, el partido con más afiliados

Mientras de decide cuáles serán los partidos que se sumen al elenco que competirá el año venidero, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, presumió otro dato relevado por los consejeros del INE: al cabo de la revisión de los padrones de los partidos, el tricolor resultó ser el que más militantes tiene registrados en el país.

Al respecto, la dirigencia del PRI dio a conocer un breve comunicado:

“Después de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el instituto político que cuenta con el mayor número de afiliados en el país, con más de dos millones registrados, su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) destacó que son sus militantes los que lo colocan en esa primera posición.

“Al ser ratificado su registro para contender en el proceso electoral 2020-2021, el PRI reafirmó que es un partido que camina y trabaja permanentemente al lado de sus militantes, tocando puertas para estar cerca de la gente, abanderar sus causas y volver a ganar.

“Sostuvo que es una oposición firme, clara, inteligente y estratégica, que sabe gobernar, dar resultados y va de la mano con toda su estructura partidista, para recuperar la confianza ciudadana con propuestas y experiencia.

“Finalmente, reconoció el trabajo arduo que realiza el INE, en el marco del periodo electoral, su compromiso como órgano independiente y objetivo, por lo que dijo estar confiado en que se tendrán elecciones trasparentes y organizadas”.

Esta situación sorprende porque cuando el tricolor era el partido hegemónico se hablaba mucho de que era el único partido con estructura en toda la República, pero con su declive se suponía que su número había decaído igual que sus votos.

riverapaz@infinitummail.com