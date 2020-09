Elecciones intermedias, economía y pandemia

Punto por punto

Augusto Corro

Ayer se dio el banderazo de salida para las elecciones intermedias del próximo año. Se encuentran en disputa 21 mil 368 cargos de representación popular y 15 gubernaturas. Concretamente, a nivel federal se renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal. Se trata, pues, de los comicios más grandes de la historia en México. La contienda electoral estará en medio de una economía en franca crisis y por la amenaza constante de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Caracteriza a esta lucha electoral la manera de convocar a la sociedad a votar, pues la amenaza del contagio no permitirá las grandes concentraciones de seguidores de tal o cual partido. Nuevos estilos de hacer política se usarán para sumar votos. En su discurso inaugural del proceso electoral, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que entre los desafíos a enfrentar están la intolerancia a la crítica, discursos de odio y la polarización. Recalcó que “el principal desafío es poner a prueba la consistencia de la democracia”.

El proceso electoral culminará el próximo 6 de junio de 2021 con la asistencia de millones de mexicanos a las urnas para emitir su voto. Ojalá y se trate de una competencia política limpia que confirme la actuación legal de las autoridades electorales oscura y opaca en elecciones anteriores. También con un nuevo partido político en el poder, que se dice de izquierda, se supone que velará por el cumplimiento estricto a la ley. Más aún ahora que ya se cuenta con penas mayores a quienes cometan delitos electorales. Veremos hasta donde llega el cumplimiento estricto de la ley en esta materia.

Los partidos políticos deberán analizar a fondo sus promesas en un tiempo difícil para toda la población afectada por una economía que no alcanzó a levantar, impotente ante la pandemia que llevó al confinamiento a millones de personas, el cierre de negocios y empresas que provocó el desempleo incontenible y repercusiones dañinas en la población de escasos recursos económicos. El comercio informal fue uno de los sectores más afectados por Covid-19, en unos casos por la falta de ventas y en otros por exponerse al contagio.

¿Qué ofrecerán los partidos políticos a la sociedad sometida a los vaivenes de una pandemia que parece no tener fin? El contrapeso político, la llamada oposición no aparece por ningún lado. Sus pleitos con el gobierno federal se apoyan en dimes y diretes en las redes sociales. ¿Alguien sabe de un partido con una nueva ideología y doctrina que saque de la miseria a millones de mexicanos? ¿De nuevos principios que estimulen mejores condiciones de equidad y justicia para la población desamparada? México está harto de la espiral de violencia y ningún gobierno panista, priista o lópezobradorista pudo erradicarla. ¿Qué ofrecerán las organizaciones políticas sobre este tema? ¿Más de lo mismo?

La pandemia será otro de los factores más importantes en esta temporada electoral, pues los informes de las autoridades sanitarias no son nada halagadores. El domingo se anunció que México podría sufrir un rebrote de casos de Covid-19 a partir del próximo mes de octubre hasta abril, como ocurre en Europa, tras el proceso de desconfinamiento. Desde hace varias semanas el contagio volvió a cobrar fuerza en algunos países como al principio de la pandemia. El coronavirus en nuestro país, de acuerdo con el último registro del domingo, registró lo siguientes datos: 67 mil 558 decesos y 634 mil 023 casos confirmados. En resumen, es el panorama que espera los partidos políticos en esta mayúscula competencia electoral. ¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS… El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo participa en la carrera para competir por la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El político tratará de ganarle a los otros candidatos encabezados por Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas Díaz-Durán y otros como Gibrán Ramírez, Citlalli Hernández y Bertha Luján. El mencionado instituto político, a pesar de ganar la Presidencia de la República, en el presente se encuentra sumido en una crisis política que lo tiene paralizado. Desde la fecha que dejó la dirigencia López Obrador, Morena no pudo elegir a su nuevo líder… Mientras, en los diferentes partidos políticos se realizan los ajustes y acomodos para la temporada electoral. Por ejemplo, Nora Arias, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, anunció la adhesión de la Agrupación Política Ciudadanos en Transformación, antes Partido Humanista, al instituto político que dirige. Dijo que con esta acción el PRD capitalino comienza su ruta de consolidación para trabajar en beneficio de los ciudadanos… No obtener su registro como partido político México Libre, de los esposos Calderón-Zavala, el PAN resultó beneficiado indirectamente, porque no afectará a su militancia que amenazaba con dejar al blanquiazul e irse a las filas del calderonismo… Ojalá y algún día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ofrezca buenas noticias. Nunca se supo para que fue creada ni lo que ha hecho a favor de la sociedad. El último escándalo de la CNDH estuvo marcado por el derroche de recursos para su alimentación: carne de primera calidad como filetes T-Bone, rosbif, etcétera, que encontraron en los refrigeradores los colectivos feministas que tomaron por asalto las instalaciones de la institución. Queda claro que los funcionarios de la CNDH, a diferencia de la austeridad que priva en oficinas del gobierno, ellos sí tienen recursos para darse una buena vida. Que envidia.

