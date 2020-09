El cáncer de pulmón, el más agresivo y mortal en el mundo

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Otra perla de López Obrador en las mañaneras

AstraZeneca, en alianza con NEB para ofrecer nebulizadores

De acuerdo con cifras de Globocan, en 2018 había más de 18 millones de casos de cáncer en el mundo y más de 9 millones de personas perdieron la vida a causa de algún tipo de cáncer. Desde la aparición de la pandemia de Covid-19, en marzo, se busca minimizar los riesgos de contagios y letalidad. Los adultos mayores, aquellos con enfermedades cardiovasculares y los fumadores, son poblaciones de riesgo de muerte frente a Covid-19. También las personas diagnosticadas con cáncer y especialmente con cáncer de pulmón que son ex fumadores, con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e inmunidad disminuida debido al tratamiento contra el cáncer. Cifras de la OMS, señalan que el cáncer de pulmón es la neoplasia más agresiva y mortal en el mundo, registrando un incremento en su incidencia del 30%, con 1.69 millones de decesos por año, donde el cáncer pulmonar de células no pequeñas, representa el 80% de todos los casos y ocurre principalmente en personas de 65 años o más. A nivel nacional, el cáncer de pulmón se ubica en el séptimo lugar por su frecuencia y ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer, registra al año más de 8 mil decesos y 7,811 casos nuevos al año. El 86% de éstos pierden la vida. Únicamente entre el 5% y el 8% de los casos es detectado en estadios tempranos, lo que hace necesario implementar medidas para el diagnóstico oportuno, pues 8 de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados en etapas avanzadas siendo 70 años la edad promedio al momento del diagnóstico. El doctor Arrieta recomienda a pacientes con cáncer que durante la pandemia deben continuar con su tratamiento oncológico y en caso de que en el hospital donde se atienden esté dedicado a la atención de Covid-19, deben acudir a su médico para continuar con su terapia. De ninguna forma deben suspenderla, pues es clave para su control, así como para evitar la progresión de su enfermedad. Por su parte, el doctor Héctor Martínez Said, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología SMeO, comentó “Los pacientes con cáncer de pulmón, son aún más susceptibles a complicaciones y requieren de cuidados intensivos o ventilación mecánica”.

*****

Otra perla de AMLO en las mañaneras, quien la semana pasado afirmó que sólo secuestran a los ricos y, “¿Cómo se puede evitar el secuestro: Con una sociedad más pobre”. Así que el remedio es la pobreza, ¡Ni hablar!

*****

Ante las crecientes estadísticas del asma en México y las necesidades actuales de las personas con esta enfermedad, AstraZeneca firmó una alianza con la empresa NEB para ofrecer nebulizadores NEBUCOR a los pacientes. Su finalidad es mejorar su condición respiratoria y acceder a una serie de recursos que le permitan asegurar la correcta administración del tratamiento. De acuerdo con el doctor Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca en México: “Esta alianza es un parteaguas en los esfuerzos que realiza la empresa para poder contribuir a mejorar la salud de los pacientes, además de proveer medicamentos de alta calidad y con respaldo científico que avalan la efectividad”. Se estima que los decesos por asma aumentarán en los próximos 7 años en caso de no tomar medidas urgentes, por ello, AstraZeneca cerró esta colaboración para acercar a los pacientes a la más alta tecnología en dispositivos médicos para aliviar afecciones respiratorias en el hogar. Las herramientas que ofrece NEBUCOR son eficaces, pero sobre todo útiles en los pacientes que no son capaces de cooperar en su administración como los lactantes, niños pequeños y personas de la tercera edad incapaces de coordinar o cooperar activamente en el uso del dispositivo, así como en pacientes intubados o en situación de urgencia. La meta a largo plazo en el tratamiento del asma consiste en alcanzar un buen control de los síntomas y minimizar el riesgo de presentar alguna de las comorbilidades relacionadas al asma como las exacerbaciones, la limitación del flujo respiratorio y eventos adversos de los medicamentos. El director comercial de la empresa, Felipe Arístiguez, afirma que esta colaboración aportará nebulizadores únicos, fabricados en México con los más altos estándares, que cuentan con el aval de la Asociación Mexicana de Pediatría, A.C. y de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Torax, A.C., los cuales ofrecerán la posibilidad de realizar el tratamiento en la comodidad del hogar.

elros05.2000@gmail.com