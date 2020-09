Toma de la Catedral

Ángel Soriano

Pese a las restricciones para ingresar al Centro Histórico de la Ciudad de México, las medidas sanitarias a nivel internacional en contra del coronavirus y la advertencia de que la ceremonia del Grito de la Independencia será virtual, además del sentido común del ciudadano por el cuidado de la salud, hubo quienes se sorprendieron por la “toma” de la Catedral metropolitana de la CDMX.

Fue un verdadero absurdo. No hay motivo para que el Ejército ocupe instalaciones federales —porque son patrimonio histórico—, utilizadas para el culto religioso lo cual no implica injerencia política o pretensión de dominio ideológico. En éstas fechas, y como ocurre en sitios donde acuden jefes de Estado, lugares estratégicos son ocupados por personal de seguridad.

Sin embargo, con el afán de crear confusión y alentar la inconformidad social en contra de las instituciones, Pedro Ferriz de Con y Gilberto Lozano difundieron la especie de “toma” de la Catedral por el Ejército en fechas emblemáticas para la Nación. El mismo vocero de la Catedral, José de Jesús Aguilar, indicó que esto es normal y siempre ha habido coordinación, ahora hubo falta de comunicación.

Y esa falla motivo la confusión que es alentada para crear sicosis social. El presidente López Obrador reconoce la existencia de desacuerdos con grupos sociales y personajes influyentes en particular, pero en general es respetuoso de las instituciones y de las creencias religiosas del pueblo, no tiene porqué llegar a esos extremos. Lamentable actitud de quienes en lugar de orientar, desorientan.

Nada con el gobierno ruso

Y dentro de ese propósito de desorientación con fines personales, partidistas o económicos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, desmintió que el gobierno mexicano tenga tratos con los rusos para la adquisición de 35 millones de vacunas contra Covid-19 y tampoco se ha autorizado que nuestros compatriotas sirvan para los ensayos clínicos con ese propósito. Ambos asuntos, la adquisición de la vacuna y los ensayos clínicos, tienen que someterse a estrictos protocolos sanitarios supervisados por la OMS y la Secretaria de Salud, lo cual no ha ocurrido… Y sobre el mismo lamentable caso de la pandemia, el PAN interpuso ya la demanda contra el subsecretario, al considerarlo responsable de más de 70 mil muertos que pudieron evitarse en gran porcentaje, al ser omiso al no implementar las medidas de mitigación necesarias a fines de 2019 e inicios de 2020, cuando en varios países se dejaban sentir ya los efectos de covid-10, en nuestro país en lugar de instrumentar medidas de prevención, se desestimó los efectos al igual que lo hizo Trump en los Estados Unidos… México incluso vendió baratos millones de cubrebocas a China los cuales más tarde tuvieron que ser adquiridos al mismo país al triple del precio que nosotros lo hicimos, cuando bien los pudimos haber reservado para cuando agudizó la crisis. Lo mismo ocurrió con los ventiladores, los cuales fueron elaborados rápidamente por la emergencia, cuando desde antes nuestras instituciones de investigación científica, como es el caso del Conacyt, debieron utilizar sus recursos para prepararse ante la crisis sanitaria… López-Gatell ha dicho que se tomaron las medidas adecuadas y como prueba de ello es que actualmente los hospitales están al menor del 50% de ocupación y de no haber sido por las medidas adoptadas las cifras hubieran rebasado la capacidad hospitalaria y el drama superior. Habrá que esperar que decide la autoridad correspondiente, en tanto sigue aumentando la estadística de las lamentables defunciones.

