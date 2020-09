Del Grito de ayer al Grito de hoy

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Somos una sociedad sumida profundamente en el subdesarrollo, no tenemos manera de cohabitar con el que piensa distinto y nuestra polarización crece al ritmo que los políticos lo marcan.

Hace diez años, quienes hoy son gobierno y apoyaban desde entonces a Andrés Manuel López Obrador decían “nada que celebrar”, “el país lleno de corrupción”, “la estafa de la Estela de Luz es monumental”, “el país lleno de sangre”, “tenemos un Presidente alcohólico”, “el narcoestado celebra mientras el pueblo padece”, “el presidente Calderón vive en otra realidad”.

Hoy, esos que apoyaban a Felipe Calderón (o eran parte de su gobierno) dicen con relación a la ceremonia del Grito de Independencia del presidente López Obrador: “nada que celebrar”, “el país sigue lleno de corrupción”, “la estafa de la rifa del avión es monumental”, “el país lleno de sangre”, “tenemos a un Presidente incapacitado mentalmente”, “el narcoestado celebra mientras el pueblo padece”, “el presidente López Obrador vive otra realidad”.

Además, hace diez años, Felipe Calderón y los suyos vitoreaban: “el país nunca estuvo mejor”, “estamos de frente contra el crimen organizado”, “nuestra economía sigue creciendo”, “es el Presidente del empleo”.

Hoy los creyentes de Andrés Manuel dicen: “por fin está la transformación del país”, “saldremos adelante económicamente”, “estamos pacificando al país”, “pronto habrá miles de empleos”.

¿Cuál es la síntesis?, no avanzamos ni un metro, todo es cuestión de retóricas y de ideologías políticas y económicas, seguimos con un país con una vergonzosa mayoría en la pobreza, con un país ensangrentado con una violencia creciente, un país atorado desde hace décadas sin un desarrollo económico transexenal, un país donde los políticos no se equivocan y, ninguno de los ex presidentes, ni el Ñresidente actual, son capaces de aceptar un yerro dentro de sus gestiones.

Del Grito de ayer al Grito de hoy, tan sólo hay una diferencia de tiempo y espacio, de seguidores a uno y otro lado, de amores y odios contenidos y dispersados dentro y fuera de las redes sociales.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977