Aída Cuevas denuncia a su hermano Carlos; podría ir a la cárcel

De ser encontrado culpable del delito de violencia familiar, agregó Alfonso, el cantante de “Noche no te vayas” y “Tres regalos” podría ser condenado de uno a seis años de prisión”, señala el abogado de la cantante, Alfonso Arnáez

Aída Cuevas rompió el silencio luego de que su hermano Carlos Cuevas denunciara públicamente que recibió un documento para pedirle que se abstenga de hacer comentarios personales y en tono de burla de su hermana.

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, la intérprete de música regional mexicana mostró su negativa a aclarar su postura contra su consanguíneo; sin embargo, no perdió oportunidad de enviarle un contundente mensaje al también cantante.

El comunicado dice así:

“A lo largo de mi trayectoria de 45 años como cantante profesional, puedo decir con orgullo que soy un artista que ha llevado su carrera de la manera más impecable en todos los aspectos.

Soy una persona que siempre trata a todos los que me rodean con absoluto respeto y por ello es lo único que pido en reciprocidad. Disfruto del humor, de aquel que no necesita burlarse de nadie para tratar de causar gracia.

Entiendo que al formar parte de este medio siempre existirán temas que otros gusten de enterarse, pero bien dice el dicho que, “la ropa sucia se lava en casa”, es por eso que siempre me he caracterizado por mí prudencia y moderación, lamentablemente hay personas que carecen de estas cualidades y no saben diferenciar lo privado de lo público.

En los últimos años he pedido aún más respeto a los temas que pertenece solamente a mi vida privada, a la intimidad de mi familia. He solicitado de manera por demás respetuosa evitar provocar el comentarlos, pero siempre dando una respuesta cordial a mis negativas.

He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales, aunque pudieran parece radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques con los que he vivido, abuso físico al que sobreviví y denostaciones verbales desde mi primer matrimonio, es que me di licencia para nunca más volver a permitirlo, no para mí, no para mi familia. Es mi derecho el levantar la voz y exigir un alto total a todo esto; y no porque digan que soy mujer.

Sólo los involucrados conocemos la realidad de lo que puede suceder en un sinfín de situaciones y, como dama que soy, sé callar todo aquello que podrá destruir a una persona o a su círculo familiar entero, no lo necesito anime nutriría como persona.

La sangre podrá unirnos, pero no todos conservan la cuna.

Alfonso Arnáez, abogado de Aída Cuevas y socio y representante del abogado Guillermo Pous, informó que Aída Cuevas ratificó su denuncia en contra de su hermano, el cantante Carlos Cuevas, por el delito de violencia familiar.

“Acompañé a doña Aída a ratificar la denuncia el día 9 de septiembre, ya que desde nuestro punto de vista este señor ha realizado a través de diferentes medios, conductas y actos de violencia psicoemocional en contra de doña Aída, que desde nuestro punto de vista sí pueden ser constitutivos de violencia familiar, que está contemplado en el Código Penal del Distrito Federal”.

Además de esta ratificación, Aída cuenta con testigos a los que el Ministerio Público comenzará a citar; pruebas que irán aportando a partir de la próxima semana. Los abogados están exigiendo un dictamen psicológico rendido por la terapeuta particular de Aída, y en los próximos días le será practicada una evaluación por parte de peritos de la misma fiscalía.

De ser encontrado culpable del delito de violencia familiar, agregó Alfonso, el cantante de “Noche no te vayas” y “Tres regalos” podría ser condenado de uno a seis años de prisión, pero también se pueden llegar a acuerdos antes entre ambas partes.

Aída Cuevas cuenta con testigos a los que el Ministerio Público comenzará a citar; pruebas que irán aportando a partir de la próxima semana. Los abogados están exigiendo un dictamen psicológico rendido por la terapeuta particular de Aída, y en los próximos días le será practicada una evaluación por parte de peritos de la misma fiscalía.