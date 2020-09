Estrategia para erradicar el embarazo en niñas

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

22 de septiembre, Día Mundial de las Leucemias

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tanto el embarazo como la maternidad a temprana edad afectan negativamente distintos aspectos de la vida de una mujer, entre ellos el educativo y el laboral. El doctor Said Plascencia, director médico asociado de Salud Femenina en MSD, afirma que el abandono de sus estudios contribuye a que su educación se vea interrumpida y se reduzcan sus oportunidades de obtener un trabajo estable, lo que puede mantenerlas en condiciones económicas precarias, pues sus ingresos laborales se verían reducidos”. Estudios encontraron que la calidad del empleo es menor para las personas que tuvieron hijos entre los 10 y 19 años, en comparación con quienes fueron madres en edad adulta”. UNFPA señala que la maternidad temprana impacta sobre los ingresos laborales de las mujeres. Aquellas que han tenido hijos siendo adolescentes resultan 31.6% menores ingresos a los de quienes lo hicieron en la etapa adulta. Esta pérdida de ingresos como consecuencia de una maternidad temprana podría ascender a 3 mil millones de pesos al año. Ante este panorama se ha desarrollado en México la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual busca reducir el número de embarazos adolescentes en México. Las principales metas son reducir 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas entre 10 y 14 años. Tomando en cuenta los costos educativos, laborales, sanitarios y fiscales, el impacto económico total del embarazo adolescente y la maternidad temprana en México, sobre la actividad productiva se cuantifica en casi 63 mil millones de pesos, lo que representa el 0.27% del PIB. En el marco del Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes que se conmemora el 26 de septiembre, la Dra. Juana Serret, Encargada del servicio de medicina de adolescentes en el Hospital Infantil Federico Gómez, expresa que “los jóvenes y adolescentes representan el futuro de cualquier sociedad, por ello se debe trabajar en que tengan acceso universal a una anticoncepción efectiva, así como acceso a consejería en planificación familiar para asegurar que puedan evitar las consecuencias a la salud y socioeconómicas que trae un embarazo adolescente”.

*****

En el marco del Día Mundial del Linfoma que se celebra el 15 de septiembre, y el Día Mundial de las Leucemias, el 22 de septiembre, Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea llevó a cabo una conferencia de prensa, a fin de concientizar a la población respecto de los síntomas, diagnóstico, atención y tratamiento de estos cánceres El Observatorio Global del Cáncer de la OMS indican que en México se registra una incidencia de enfermedades hemato-oncológicas en 13 mil 875 casos, de los cuales, 6 mil 325 son por linfomas (Hodgkin y No Hodgkin). El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate las infecciones. Existen muchos tipos de Linfoma. Los principales subtipos son: Linfoma de Hodgkin (antes conocido como enfermedad de Hodgkin) Linfoma no Hodgkin (LNH), del cual existen 60 subtipos de entre los que se encuentran el Linfoma Folicular y la Leucemia Linfocítica Crónica. El Linfoma No Hodgkin (LNH) es un tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. La leucemia linfocítica crónica es un cáncer de la sangre que afecta a la médula ósea, el término crónica quiere decir que por lo general avanza con mayor lentitud que otros tipos de leucemia. Cualquier tipo de linfoma se comporta, propaga y responde al tratamiento de manera diferente, por ello es importante la detección temprana y atención oportuna ya que puede garantizar la remisión de la enfermedad. La directora de Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, Mtra. Paulina Rosales, señaló: “a causa de estos cánceres, miles de familias se han visto afectadas en su economía familiar por no contar con los recursos suficientes para enfrentar estos padecimientos y muchas de ellas, incluso han perdido su patrimonio familiar para intentar atenderse”. El detectar y atender de manera oportuna estas patologías y otorgándoles tratamientos innovadores que mejoren su calidad de vida en tiempo y forma, ayudarían a la reducción del recurso implementado en el tratamiento de cada uno de los pacientes, así como en el gasto de bolsillo”.

