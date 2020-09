No nos tengan miedo, en Morena no haremos tonterías: Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“No distorsionaremos la relación Estado-empresarios”

Conciliador claro, respecto de objetivos y alcances, Ricardo Monreal les afirmó ayer a las cámaras empresariales involucradas en el sector inmobiliario y de la construcción, y a través de ellos al resto de los inversionistas y empresarios de México y extranjeros, que los senadores de Morena no cometerán excesos ni errores ni en la revisión y aprobación de la Miscelánea Fiscal, ni en las reformas o emisión de leyes que tengan que ver con el capital y los sectores productivos.

Y les pidió acercarse al Congreso, participar en los parlamentos abiertos, dar sus opiniones y exigir ser escuchados en todos estos procesos.

Así, al declararse ideológicamente como un socialdemócrata, recordó que, dentro de la bancada de Morena en el Senado, hay muchos legisladores de origen empresarial que entienden muy bien la problemática por la que atraviesan no sólo los industriales de la construcción, sino en general los empresarios de México, sin los cuales el Estado y el gobierno no podrán salir delante del desastre que vive la economía de México a causa de Covid-19.

En un largo diálogo virtual a través de la plataforma Zoom, con una muy amplia participación de empresarios inmobiliarios y de la construcción en todo el país, el zacatecano indicó que hay al menos 5 reformas en curso que son del interés de estos sectores y que van desde una nueva Ley de Aguas, hasta otra sobre el sector forestal.

Por ello, los exhortó a acercarse al Senado y dar sus puntos de vista, exponer sus intereses en cada reforma y aportar su experiencia en cada caso.

Monreal insistió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la 4T y todos quienes forman parte del Estado mexicano, requieren de la participación de los empresarios no sólo a través de su aportación fiscal, sino en el desarrollo de proyectos y de su impacto social con la creación de viviendas dignas para los mexicanos, así como en la creación de infraestructura urbana e industrial.

Subrayó que de estos sectores dependen otras grandes ramas como son las áreas del diseño, de los materiales e insumos de construcción, desarrollo de la ingeniería, el sector financiero, etc.

Pero sobre todo, insistió en que unos y otros, legisladores y funcionarios deben abrirse al acercamiento con los empresarios y capitales de todas las áreas productivas, porque de ello depende la recuperación del desarrollo del país.

Y se comprometió a escucharlos en cada caso y cada reforma en curso, para así restituir la confianza de ellos en el Congreso y el gobierno.

En este encuentro virtual denominado, Zoomit Inmobiliario MTY 2020, con el tema “Visión del Legislativo ante la reactivación económica y la industria de la vivienda”, de diálogo con Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, participaron entre otros:

Gonzalo E. Méndez Dávalos, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); Marcos Salazar, presidente de la Canadevi en Nuevo León; Pedro Lara Rojas, presidente de la Canadevi en Zacatecas; Rodrigo de León Segovia, ex presidente de la Canadevi en Nuevo León y quizá otro centenar de empresarios inmobiliarios y de la construcción.

Este encuentro forma parte de al menos una decena más que se han realizado durante los meses recientes entre empresarios y líderes de sectores de la producción, las finanzas o de los sectores sociales, sindicales, asociaciones de la sociedad civil y hasta con diplomáticos, en las que Monreal se ha significado como el gran puente entre la 4T y su gobierno, con todos ellos.

Ha sido especialmente asertivo y cuidadoso en su acercamiento con los importantes y poderosos grupos que representa Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador empresarial, con quienes el presidente López Obrador inexplicablemente ha roto puentes y a quienes les ha rechazado propuestas y proyectos de recuperación económica.

En este aspecto, el zacatecano no sólo ha actuado como un bombero político de alcances insospechados, sino que se ha constituido como una alternativa de solución de una confrontación empresarios-capitales-inversionistas contra el Presidente de México de consecuencias impredecibles, cualquiera de ellas por demás graves.

Hoy, de entre quienes requieren de soluciones gubernamentales ya casi nadie va a Palacio Nacional, sino que todos buscan a Monreal, quien siempre les abre las puertas y siempre les plantea alternativas a cada exigencia o demanda de solución.

Monreal ha capitalizado así su circunstancia de ser el líder más sobresaliente y influyente de la actual Legislatura y su carácter de ser -dicen no pocos- un personaje de Estado.

¿Significará todo esto algo para su futuro político?

Yo creo que sin duda su construcción acelerada como un político que escucha, que privilegia la pluralidad, que no estigmatiza ni agrede a opositores o críticos, que hace llamados a la tolerancia y al respeto de los contrarios, que hoy representa la parte racional de un gobierno y un movimiento, la llamada 4T, plagado de incongruencias y contradicciones, de decisiones erráticas y de personajes radicales que asustan no sólo a inversionistas y consultoras, sino a amplios sectores de la población, Monreal aparece como una alternativa de grandes soluciones y como uno de los dos o tres prospectos reales hacia 2024.

¿Van dos ex presidentes a San Lázaro en 2021?

El escenario del 81 aniversario del Partido Acción Nacional, con la reaparición estelar de Ricardo Anaya y del ex presidente Vicente Fox, abrió todas las especulaciones, incluso hasta las posiblemente más descabelladas.

Así, alentadas por los grupos cercanos a Marko Cortés y a los ex candidatos presidenciales perdedores, Anaya, Josefina Vázquez Mota y del ex aspirante Santiago Creel y de los gobernadores blanquiazules, surgieron las posibilidades de que en la contienda de 2021 sean lanzados no sólo Fox y Anaya, sino hasta Felipe Calderón como diputados federales.

Eso surge porque, dicen, hay ya acercamientos avanzados con el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, y los todavía panistas Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth, y sus grupos, para que haya una gran reconciliación política entre todos a fin de ir por el rescate del país.

En este contexto voló la idea de que en San Lázaro estén de nuevo todos ellos encabezados por los ex presidentes Fox y Calderón como un frente poderoso opositor a la bancada de Morena en el tramo final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Sueños guajiros?, ¿especulaciones sin futuro ni base de realidad? La respuesta, dicen, es que hoy las circunstancias exigen decisiones extraordinarias y sin límites.

En este contexto, se adelantó que el grupo que celebró el 80 aniversario del PAN, es decir de Marko Cortes, Anaya, Creel, Fox y otros ya tienen acercamientos con Calderón y Margarita a quienes se les han presentado 3 opciones: el regreso al PAN con toda la fuerza y garantías que eso significaría; una alianza basada en coincidencias y en el respeto a sus respectivos proyectos, o una actuación concertada de unos y otros sin descalificaciones ni ataques.

La posibilidad de ver a Fox, Calderón y Anaya con los suyos en San Lázaro en la siguiente legislatura fue retomada ayer por Joaquín López-Dóriga en su columna de Milenio.

Sea lo que salga de esto, fue interesante el llamado de Marko Cortés, quien sin decir los nombres de Felipe Calderón o Margarita Zavala, dijo en ese aniversario que todos quienes coinciden con los valores de Acción Nacional “son bienvenidos”.

¿A quiénes si no fue lanzado ese mensaje si no es a Calderón y a Margarita, Cordero y su grupo?

