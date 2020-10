Alejandro Gou apuesta por darle vida al teatro con “A oscuras me da risa”

Hilarante y adaptada “pandémicamente”

A partir del viernes 9 de octubre el Teatro Aldama sube el telón con esta divertida puesta en escena en la que participan Ariel Miramontes “Albertano”, Ninel Conde, Raúl Araiza, Benito Castro, José Luis Guarneros, Ulises de la Torre y Diana Motta

Los actores tienen la plena confianza de estar en el escenario gracias a las pruebas de COVID-19 que se realizaron antes de iniciar los ensayos. Pero eso no los exime de usar cubrebocas mientras esperan su entrada a escena o de usar gel antibacterial cada determinado tiempo

Gloria Carpio

Apostando todo por el teatro el productor Alejandro Gou aseguró en rueda de prensa que el teatro revivirá a través del apoyo conjunto, y la calidad de las producciones. Ahora con un aforo de 30% en sus producciones por el tema de sanidad, el elenco está convencido de que es hora de reactivar la escena.

Con un elenco conformado por Ariel Miramontes “Albertano”, Ninel Conde, Raúl Araiza, Benito Castro, Jose Luis Guarneros “La maestra Resurrección”, Ulises de la Torre y Diana Motta, la temporada arranca este viernes 9 de octubre en el Teatro Aldama.

“Queremos que lleven el mensaje al público de que pueden venir al teatro y sentirse seguros de que no se contagiaraán de nada, porque contamos con todas las medidas de seguridad y sanitización. Las primeras butacas no estarán ocupadas, todo con su sana distancia. Es muy importante compartir este mensaje, porque tanto el público como nosotros ya necesitábamos el teatro, sobre todo, los que nos dedicamos al teatro y no me refiero solo actores, sino vestuaristas, maquillistas, escenógrafos, producción, todos”, dijo Ariel Miramontes.

Con todas las medidas sanitarias y un 30% de aforo contando con disponibilidad solo de 400 lugares disponibles, “A oscuras me da risa”, escrita por Luis Ernesto Cano ha sido modificada para adaptarse al contexto de la época, donde se ha presentado desde que debutó en teatro hace más de 25 años, aunque ahora y con gran meticulosidad la obra ha sido adaptada a los tiempos de pandemia que estamos viviendo.

“Es una obra muy divertida, se van a divertir mucho. La adaptamos a la nueva normalidad, le metimos todos los términos nuevos que usamos como pretexto para hacer chistes y hacer esta obra más divertida. No va haber besos de lengua, se los vamos a quedar a deber”, dijo José Luis Guarneros, caracterizado de “La maestra Resurrección”.

Por su parte, Benito Castro expresó “en mis más de 55 años de carrera jamás me había alejado del teatro tanto como ahora, ni cuando pasé mis peores rachas sin empleo. Esto es simplemente inédito. Creo que ahora todos valoramos más regresar a los escenarios y estar frente a frente con el público”.

Mientras tanto, el actor Ulises de la Torre asegura que con “A oscuras me da risa”, tiene un doble compromiso porque la puesta en escena será uno los primeros montajes que reactivará la industria teatral en la Ciudad de México.

La obra cuenta la historia de una pareja infiel que debe confiar en Albertano y en el ama de llaves para que nadie se entere de ningún amorío extramatrimonial. Todo se complica cuando se quedan encerrados en la misma casa. Aunque muchas obras están optando por las funciones en streaming, para el productor es importante vivir la experiencia en vivo y es así que la divertida obra volverá al Teatro Aldama el 9 de octubre, viernes, sábados y domingos.

COMPRA TUS BOLETOS

Funciones: Viernes 20:30 horas,

sábado 17:00 y 20:00 horas y domingo 17:00 y 19:15 horas.

Duración aproximada: 2 horas.

Clasificación: Adolescentes y adultos. Ingresan y pagan boleto a partir de 10 años.

Boletos: Desde $1,184 hasta $1,566.