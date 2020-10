Los gimnasios en tiempos de COVID-19

Fit Mundo

Laura Malpica

¿Qué medidas son las que debemos tomar? y ¿Cuál es el futuro para un gym?

Los gimnasios han reabierto a su 30% lo cual me hace muy feliz, pero ¿qué medidas son las que debemos de tomar? y ¿Cuál es el futuro actual de un gimnasio? Aquí te platicaré un poco de lo que pienso sobre la vida después de la pandemia por COVID-19, la cuarentena y la continuación de la vida ante este virus.

El día 21 de septiembre entraron en funciones algunos gimnasios de la CDMX con el 30% de su población total, todo es por cita y solo puedes estar una hora, lo cual lo vuelve complicado para las personas que no están acostumbradas a una rutina con tiempos, considero que muchas personas decidirán no entrenar en un gimnasio por la misma situación.

Mi primer día te puedo decir que fue complicado porque con el cubrebocas sentía que me ahogaba, batallé mucho, por eso decidí comprar uno especializado en entrenamiento que está increíble (te dejareé una foto por si deseas adquirirlo), cuesta un poco porque se sella al cien por ciento, pero te entra totalmente aire puro y eso hace que tus pulmones se hagan más fuertes y tengas mayor resistencia en tus entrenamientos.

Hasta ahora no he visto tanta población en el gym al que acudo; sin embargo, ahora nos estamos acostumbrando no solo a acomodar las cosas que ocupas, sino también a limpiarlas y ser bastante riguroso en tu propia higiene. Los horarios van desde las 5am hasta las 11pm y la indicación es estar solamente una hora, manejando todo por citas. Esperemos este virus no vuelva a repuntar y podamos seguir retomando poco a poco nuestras vidas. Yo ahora disfruto de ir a entrenar y sacar todo el estrés laboral para seguir trabajando en mi físico de ensueño, atrévete a ir al gym y usar un cubrebocas original. Prometo ya no ausentarme tantísimo. Como siempre te deseo un excelente día y te pido que te sigas cuidando y usando tu cubrebocas. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona

TikTok: @Anaizhta