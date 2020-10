“Yo no me voy de Morena, Morena se sale de mi corazón”: Porfirio

Unidad partidista y que Morena gane elecciones, oferta de Delgado

El proceso para renovar la dirigencia nacional de Morena ha entrado en una especie de standby o compás de espera, ayer venció el plazo otorgado por el Poder Judicial en materia electoral y sin embargo el árbitro electoral, o sea el INE, ha señalado que el ejercicio demoscópico practicado con ese fin ha registrado un empate técnico y el proceso tendrá que someterse a una tercera encuesta, es decir “No hay nada para nadie”.

No obstante que la búsqueda de liderazgo en las filas morenistas sigue, el primer resultado dio como ganadora para la Secretaría General de dicho instituto político a la senadora Citlalli Hernández y eso por lo menos resuelve la mitad del problema, pues en la siguiente encuesta el desempate para definir la presidencia del partido guinda sólo estarán los nombres de los diputados federales Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo.

No hay ganador aún, pero los mensajes de los contendientes han sido muy ilustradores como para que militantes y simpatizantes ayuden a esclarecer el perfil que quieren al frente del partido en el poder: un dirigente todo terreno que haga política y presencia partidista junto a la militancia y su candidatos a cargos de elección o un dirigente con extensas cartas curriculares que sólo pueda accionar en modo home office.

Qué quieren la militancia y simpatizantes?, la respuesta a esas inquietudes se puedan encontrar en algunos mensajes de quienes en los próximos días someterán nuevamente sus perfiles al escrutinio ciudadano.

“Yo no me voy de Morena, Morena se sale de mi corazón”, habría expresado el siempre polémico Porfirio a principios del año en curso y con esa declaración su encarte en la candidatura por la dirigencia morenista más parece un ato de revanchismo para satisfacer un ego personal que una postulación para responder a los intereses de la militancia y seguidores del partido en el poder.

Es cierto, como Muñoz Ledo hay pocos, pero hay un dicho popular que sentencia que en la vida hay tiempos para bailar y también para sentarse y la verdad don Porfirio ya no está para el baile, pero si para seguir figurando como el bailarín que fue y desde ese papel debe dar paso a nuevas generaciones.

Con 87 años, cumplidos en julio pasado, al octogenario político tal vez no le pesen las cartas credenciales de su polifacética trayectoria política, pero la edad sí y eso en política partidista más que un beneficio puede ser un lastre de consecuencias negativas en tiempos electorales, como los que están a la vista rumbo al 2021.

Lo que tal vez la militancia morenista necesite es un político con características que en sus mejores tiempos distinguieron al hombre que hoy la menguada salud le impediría cumplir con el reto de un partido joven: Aguerrido en la defensa de los documentos básicos del partido; disponibilidad para las largas jornadas de las campañas políticas; Experiencia en la función pública y fuerza física e intelectual como para debatir con los adversarios políticos, son algunas características que debe tener el nuevo líder en Morena y todos esos elementos juntos hoy ya no los tiene a su favor Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

VOY CON TODO.- No hay duda, las cartas en este juego están muy vistas y el resultado de la tercera ronda ya no parecen favorecer a quien hace política en modo home office. Eso parece.

VA MI RESTO.- Decíamos en un principio que los mensajes de los contendientes por la dirigencia de Morena ayudarán a esclarecer el perfil de quien esté a la alturas del reto que viene en materia político-electoral y algo de ello nos encontramos en el aspirante Mario Delgado.

¡En Pachuca, Hidalgo, al acudir en apoyo a los candidatos que están en campaña para cargos públicos en esa entidad, que habrá de celebrar elecciones el domingo próximo, Delgado Carrillo fue contundente y claro en el sentido de que quien quiera dirigir el movimiento deberá estar cerca de la gente y de los candidatos.

¡Y fue más allá: “hay que salir a unir, a poner en movimiento a Morena, a ganar elecciones, a apoyar a nuestros candidatos, a organizar a la gente. Un buen dirigente está con la gente”

¡Así las cosas en Morena, una tercera encuesta definirá al ganador, pero una cosa es cierta a estas alturas del partido, en Morena ya no hay espacio para la división o el berrinche y eso aunque no salga de las propuestas de los contendientes es lo que la militancia y simpatizantes del partido guinda quiere, no de ahora sino desde su origen hace seis años, porque el triunfo de AMLO, deben reconocerlo, se debieron a la tenacidad del candidato y no precisamente al partido. Que conste, y hasta ahí porque como veo doy.

